Niederwil erhält neue Flaggen. Die Bevölkerung stimmte ab.

Niederwil Die Bevölkerung hat entschieden: So wird das Dorf künftig beflaggt sein In Niederwil durften die Einwohnenden mitentscheiden, wie die Strassen der Gemeinde künftig zu besonderen Anlässen geschmückt werden soll. Obwohl die endgültige Entscheidung nicht auf den Favoriten des Ammans fiel, werden die rund 60 neuen Fahnen nun in Auftrag gegeben. Melanie Burgener 16.04.2022, 05.00 Uhr

Die Niederwilerinnen und Niederwiler haben sich für eine neue Beflaggung entschieden: Künftig wird sich das Dorf zu besonderen Anlässen mit drei verschiedenen Flaggen schmücken. zvg

Das Wochenende ab dem 10. Juni wird ein Spezielles für Niederwil. Nicht nur, weil dann während dreier Tage das Kantonale Musikfest mit rund 1500 Teilnehmenden gefeiert wird. Sondern auch, weil sich das Dorf nach mehreren Jahrzehnten endlich in einem neuen Festtagskleid präsentieren kann.

Wie diese Robe daherkommt, hat aber nicht etwa der Gemeinderat alleine entschieden. Er liess die Niederwilerinnen und Niederwiler online über die neue Beflaggung der Gemeinde abstimmen. Zur Auswahl standen zwei Varianten.

Nummer eins war eine Fahne, in der alle drei Wappen (Niederwil, Aargau, Schweiz) integriert sind und die der alten Version sehr ähnlich ist. Nummer zwei war jene Variante, bei der die drei Wappen separat hintereinander aufgehängt werden.

Die Volksmeinung war klar – und anders als jene des Ammanns

Für die Bevölkerung schien der Fall klar. «Mit 212 zu 120 Stimmen hat die Variante zwei (jedes Wappen einzeln) obsiegt», teilt die Gemeinde nun mit. Diese Entscheidung entspricht zwar nicht jener, die Ammann Norbert Ender präferierte – gegenüber der AZ verriet er zu Beginn der Abstimmung im März, dass er für die kombinierte Variante gestimmt habe.

Die kombinierte Variante stand ebenfalls zur Auswahl. Sie erhielt jedoch nur 120 und ist somit ausgeschieden. zvg

Doch hält dieser sein Versprechen, dass die Stimme des Volkes zählt. So wird die Herstellung der neuen Flaggen nun bei der Alpenfahnen AG in Wohlen in Auftrag gegeben. Vorgesehen ist, dass für die im Budget eingerechneten 18'000 Franken rund 60 Fahnen gekauft werden.

Von den alten Modellen gab es zwar nur 25, jedoch sollen neu nebst der Hauptstrasse auch die Verbindungsstrasse zwischen Niederwil und Nesselnbach sowie die Gösliker- und die Hägglingerstrasse beflaggt werden.