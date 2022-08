Der Bau der Niederwiler Asylunterkunft ist gestartet

Die Baumaschinen sind in Niederwil aufgefahren: Eine lange Geschichte nimmt damit ihr versöhnliches Ende

Letzte Woche war es so weit: An der Niederwiler Hubelstrasse fuhren die Baumaschinen auf und rissen ein Einfamilienhaus ab. An seiner Stelle kommt die neue Asylunterkunft zu stehen. Eine lange Geschichte neigt sich damit dem versöhnlichen Ende zu.