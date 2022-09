Niederwil: Reusspark feiert seiner 200 freiwilligen Helfenden

Niederwil Der Reusspark feiert seine über 200 freiwilligen Helfenden – sie sind teilweise schon über 80 Jahre alt Für das Pflegeheim im Gnadenthal in Niederwil ist die Freiwilligenarbeit sehr wichtig. Einige Menschen sind auch mit über 80 Jahren noch engagiert. 17.09.2022, 05.00 Uhr

Die 84-jährige Elisabeth Fischer (links) und die 77-jährige Regina Engel leisten seit Jahrzehnten freiwillige Arbeit im Reusspark. zvg

Als Dankeschön an die Freiwilligen für all die vielen Stunden, mit denen sie den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner bereichern, lud der Reusspark am Donnerstagabend zu einem Fest. Rund 200 Personen folgten der Einladung der Gnadenthaler Pflegeinstitution.