Niederwil: Jetzt spricht das Asyl-Referendumskomitee

Das Asyl-Referendumskomitee bricht sein Schweigen: «Wir sind keine Rassisten!» Lange haben sie geschwiegen, die Initianten des Referendumskomitees gegen das neue Asylprojekt in Niederwil. Nun bezieht Pierangelo Jotti Stellung und erzählt, weshalb er und seine Mitstreiter gegen den Neubau sind und welche Anfeindungen sie sich gefallen lassen mussten. Die Urnenabstimmung findet am Sonntag statt.

An der Hubelstrasse 18 möchte der Gemeinderat eine Asylbewerberunterkunft erstellen. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Andrea Weibel (22. Mai 2021)

Die Gemeinde Niederwil sucht seit 2018 eine Alternative für die baufällige Asylunterkunft an der Hauptstrasse 9. Vor drei Jahren schlug der Gemeinderat vor, ein Gebäude an der Göslikerstrasse zu erwerben. Der Souverän lehnte das Vorhaben ab.

Die neue Lösung fand man nun an der Hubelstrasse. Der Verein Gnadenthal besitzt dort eine baufällige Liegenschaft mit 1300 Quadratmetern Umschwung. Der Gemeinderat will das Land im Baurecht erwerben und einen Neubau für 860'000 Franken realisieren. Die Gemeindeversammlung gab dazu im Juni grünes Licht.

Ein Komitee sammelte 452 Unterschriften und erhob das Referendum gegen diesen Entscheid. Am Sonntag wird über das Referendum an der Urne abgestimmt. Nun brechen die Initianten das Schweigen. Pierangelo Jotti, der seit 25 Jahren in der Gemeinde lebt, nimmt Stellung. Er wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Unterkunft und befürchtet persönlich eine Wertminderung seiner Liegenschaft. Im Interview spricht er allerdings nicht für sich selbst, sondern im Namen des Referendumskomitees.

Für Aussenstehende war es schwierig, ihre wirklichen Beweggründe einzuschätzen. Weshalb treten Sie jetzt, wenige Tage vor dem Urnenentscheid, an die Öffentlichkeit?

Pierangelo Jotti: Für uns ist es wichtig, dass jeder Stimmbürger die Möglichkeit hat, über das Thema Miete oder Neubau nochmals neu zu befinden. Aber wir wollten erst die Reaktion des Gemeinderates und der Bevölkerung abwarten. Dass wir uns nun outen, hat zwei Gründe. Erstens wurden wir von einer Lokalzeitung als Rassisten betitelt. Und zweitens mussten wir uns die Frage gefallen lassen, ob wir in der richtigen Gemeinde leben, weil wir das Referendum ergriffen haben. Das ist dicke Post.

Sie wurden als Rassisten bezeichnet?

Wir sind weder Rassisten noch aufmüpfige Bürger. Uns ist bewusst, dass wir Asylbewerber aufnehmen müssen. Für uns zählt in erster Linie der Mensch und sein Verhalten, nicht die Nationalität. Aber wir verlangen einen Plan B.

Sie möchten also die Asylbewerber nicht an der Hubelstrasse haben?

Es wird nie einen optimalen Standort für eine Unterkunft für Asylbewerber geben. Wir stören uns daran, dass der Gemeinderat nicht transparent genug informierte. Nebst der Investition von 860'000 Franken müssen wir zusätzlich mit jährlichen Kosten von etwa 60'000 Franken rechnen, das macht aufgerechnet auf die Jahre weit über 1,7 Mio. Franken.

Der Gemeinderat präsentierte an seiner Informationsveranstaltung vor der Gemeindeversammlung aber andere Zahlen.

Die vom Gemeinderat präsentierte Variante der Mietwohnungen fällt deutlich teurer aus. Er stellte eine teure Lösung für elf Personen, auf drei Mietwohnungen aufgeteilt, vor. Wir fordern, dass man analog des Neubaus vergleicht, also zwei Viereinhalbzimmerwohnungen. Wir haben einen aktuellen Preisvergleich gemacht und festgestellt, dass sich bei der Miete von drei Wohnungen die Kosten auf etwa 5300 Franken monatlich belaufen. Bei zwei Viereinhalbzimmerwohnungen mit einer Belegung von elf Personen auf etwa 3500 Franken. Mietwohnungen gewähren eine hohe Flexibilität. Uns stört am meisten, dass der Gemeinderat stets auf einen Neubau pochte.

Welche Alternativen schlagen Sie vor?

Das Postgebäude steht seit längerer Zeit leer, das wäre eine Option, die der Gemeinderat gar nie ins Auge fasste. Zudem wundern wir uns, dass der Gemeinderat als Mieter der aktuellen Unterkunft nie seine Rechte einforderte und auf deren Instandhaltung pochte.