Ein Besuch auf der Edelkastanienplantage in Niederwil

Niederwil «Am Anfang sagten viele, ich spinne»: Doch der Marroni-Pionier gab trotz Problemen nie auf – und hat jetzt Grund zu feiern Vor zehn Jahren pflanzte der Niederwiler Andreas Gauch 1000 Edelkastanien. Nach vielen Rückschlägen zieht er zum Jubiläum eine positive Bilanz. Er ist überzeugt: «Die Kastanie hat auch in unserem Klimagebiet eine Chance.» Die AZ hat ihn auf seiner Anlage besucht. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 19.10.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Gauch zeigt seine Edelkastanienplantage in Niederwil; 2022 feiern die Bäume ihr 10. Standjahr. Pascal Bruhin

Dass Andreas Gauch innovativ ist – «Das sagt man jedenfalls so von mir», sagt er schmunzelnd –, das bewies der gelernte Landwirt schon in jungen Jahren: «Damals an der landwirtschaftlichen Schule sollten wir einen Vortag halten. Und ich suchte mir das Thema Milchschafe aus.» Natürlich haben alle Klassenkameraden mitsamt dem Dozenten gelacht, denn die Milchschafhaltung galt dazumals noch als nicht ernst zu nehmende Nische. «Was zählte, war damals nur das Braunvieh», sagt Gauch.

Im nächsten Jahr stand wieder eine Präsentation auf dem Lehrplan, der Lehrer war derselbe. «Als er fragte, welches Thema ich mir ausgesucht habe, sagte ich lauthals: Milchschafe!» «Schon wieder?», habe der Dozent gefragt. «Ja, aber ich habe dazugelernt», habe Gauch darauf selbstbewusst geantwortet. Über 20 Jahre lang lebte die Familie daraufhin erfolgreich von der Milchschafhaltung und dem Verkauf deren Produkte aus der eigenen Molkerei.

Von einer vermeintlichen Schnapsidee zur nächsten

Diese kleine Anekdote aus den Lehrlingstagen zieht sich durch Andreas Gauchs Leben. Eine aussergewöhnliche, ja scheinbar unmögliche Idee umsetzen, Erfahrungen sammeln und das Werk stetig verbessern. Genau so machte er es auch bei seinem jüngsten Projekt, der grössten Edelkastanienplantage nördlich der Alpen. Wobei ganz so jung ist auch dieses nicht mehr, denn heuer feiert sie ihr 10-Jahr-Standjubiläum. Gauch erinnert sich schmunzelnd:

«Natürlich haben am Anfang viele gesagt, der spinnt. Aber das war bei den Milchschafen nicht anders.»

In diesen Tagen neigt sich die diesjährige Ernte dem Ende zu. Nur noch wenige Kastanien liegen, teilweise noch in ihrer stacheligen Hülle, auf den unter den Bäumen ausgebreiteten Netzen und Tüchern und warten darauf, eingesammelt zu werden.

Gauch ist zufrieden mit dem Jubiläumsjahrgang: «Es sind bestimmt mehr als eine Tonne zusammengekommen. So viel wie noch nie», freut er sich beim Gang durch die malerisch am Waldrand oberhalb von Niederwil gelegene Anlage. Ein Zaun schützt die edlen Bäume vor zwei- und vierbeinigen Räubern.

Andreas Gauch kennt jeden seiner Bäume ganz genau. Pascal Bruhin

Zwischendurch war er nahe dran aufzugeben

So zufrieden wie er heute mit seinen Bäumen ist, war Gauch aber nicht immer, denn der Anfang war harzig. «Jedes Jahr gingen sehr viele Bäume kaputt», sagt er und zeigt auf eine der Stellen, an der der Abstand zwischen den Kastanien grösser ist als anderswo. In den ersten Jahren habe er jeweils nachgepflanzt, aber: «Auch diese Bäume gingen ein», hält er ernüchtert fest. «Dann ist es mir irgendwie verleidet», fügt er nachdenklich an.

«Für mich war klar, das Projekt ist eigentlich gescheitert.»

Doch die verbliebenen gesunden Bäume – von den ehemals 1000 steht heute noch ungefähr die Hälfte– wuchsen und gediehen. Und fingen ab dem vierten Standjahr an, ihre essbaren Früchte abzuwerfen. «Die Leute kamen von Anfang an in Scharen», sagt Gauch. «Die Qualität stimmte.» Und der Ertrag wuchs von Jahr zu Jahr – zumal die Bäume nun mehr Platz hatten, um ihre Kronen auszubreiten.

Dadurch, dass viele Bäume eingegangen sind, haben die verbleibenden Kastanien mehr Platz, um sich auszubreiten. Pascal Bruhin

Doch nicht nur der Andrang der Kunden, sondern die Bäume selbst, liessen Gauchs Freude an ihnen wiedererblühen. Denn wie es sich herausstellte, sind einige der empfindlichen Bäume viel robuster als man denkt. Gauch zeigt auf den unteren Stammabschnitt einer prächtigen Kastanie. «Hier hatte sie einen sogenannten Spannungsriss», erklärt er. Das passiere meistens durch den Temperaturunterschied im Winter, wenn die Sonne auf eine Seite des Baumes brenne, wie Gauch auch im Video ausführt:

Wie einige Bäume sich von einem sogenannten Spannungsriss erholen, erklärt Andreas Gauch im Video. Video: Pascal Bruhin

Dass die Bäume sich nicht unterkriegen liessen, gab auch ihm neuen Mut

Regelrechte Selbstheilungskräfte weisen einige der Bäume auf, indem sie die Risse in der oberen Rindenschicht selber wieder zu schliessen vermögen. «Wenn man sieht, dass gewisse Bäume es überstanden haben, dann gibt einem das wieder Mut», hält Gauch fest. Und das beweise auch, dass die Edelkastanie als Lieferant eines «ungeheuer wertvollen Lebensmittels» gerade mit Blick auf den Klimawandel auch in unserem Klimagebiet eine Chance habe, sich durchzusetzen.

Reiche Ernte: Über eine Tonne Früchte lieferten Andreas Gauchs Edelkastanien im Jubiläumsjahr. Pascal Bruhin

Heute sind die Edelkastanien, nebst Ackerbau und der Haselnussplantage einer der wichtigsten Betriebszweige des Bauernhofs. Letztere lieferte indes in diesem Jahr überhaupt keinen Ertrag, ein Pilz liess die Ernte komplett verderben. «Ich will nicht jammern, bei einem Pilot-Projekt sind Rückschläge normal.»

Stolz zeigt Andreas Gauch eine Edelkastanie, die ihre Verletzung fast komplett kuriert hat. Pascal Bruhin

Doch jeder Rückschlag biete auch Gelegenheit, dazuzulernen und diese Erkenntnisse dann umzusetzen. Wie bei den Kastanien, wo er jetzt weiss, welche Sorten hier gedeihen und dass diese sauren Boden ohne Hangnässe bevorzugen. «Der einzige Fehler, den du machen kannst, ist resignieren», ist Andreas Gauch denn auch überzeugt. «Langer ‹Schnuuf›, viel Energie und dann funktionierts.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen