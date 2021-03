Niederwil Nach 24 Jahren geht er als Schulabwart in Pension und sagt: «Die Kinder sind heute nicht schlechter als früher» Wie sehr sich die Dinge verändern, wird einem bewusst, wenn Stefan Schnegg von seinen Jahren an der Schule Niederwil erzählt. Als der Schulanlagewart seine Stelle im Schulhaus Riedmatt antrat, wurde samstags noch unterrichtet und der Hellraumprojektor war das modernste Gerät im Schulzimmer. Nathalie Wolgensinger 19.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jede Klasse verabschiedet sich mit einer Überraschung von Stefan Schnegg. zvg

Wenn es nach Stefan Schnegg gegangen wäre, hätte er sich still und leise aus dem Berufsleben verabschiedet. Er mag kein Aufheben, schon gar nicht um sich. Als ihm Schulleiter David Erne sagte, dass keine grosse Abschiedsfeier stattfinden kann, war ihm das noch so recht.

Doch einfach durch die Hintertüre lässt man ihn trotz Pandemie nicht gehen. Im Gegenteil. Jede Klasse verabschiedete sich in den letzten Tagen auf ihre Weise vom 62-Jährigen. Die Kindergärtler luden beispielsweise zum heiteren Beruferaten ein, und mit den grösseren Kindern fischte er im Brunnen auf dem Pausenplatz nach Holzfischen. Er erzählt begeistert:

«Ich staune über den Einfallsreichtum und die Kreativität der Schüler und Lehrer.»

«Die Kinder sind selbstbewusster und hinterfragen die Dinge», stellt Stefan Schnegg fest. Nathalie Wolgensinger

Die Videosequenzen dieser Überraschungen werden noch bis zu seinem letzten Arbeitstag Ende März in Endlosschlaufe im Eingangsbereich des Riedmattschulhauses gezeigt.

Vom Abwart zum Schulanlagewart

Als Stefan Schnegg vor 24 Jahren seine Stelle antrat, war die Welt noch eine andere. Der Unterricht fand auch am Samstagmorgen statt, der Hellraumprojektor gehörte zu den modernen Errungenschaften und Stefan Schneggs Berufsbezeichnung war Abwart. Er erzählt:

«Am Anfang hatte ich weder Computer noch Handy, und wer etwas wollte, der rief mich über Mittag zu Hause an.»

Später dann erhielt der gelernte Metallbauschlosser einen Piepser, damit man ihn auch vor und nach dem Mittagessen erreichen konnte. All die Jahre unverändert blieb aber die Tatsache, dass jeder Tag wieder eine neue Überraschung bereit hielt.

Schnegg und sein Team wissen am Morgen noch nicht, was sie erwartet. Die Arbeit im und um das Schulhaus ist anspruchsvoll. Nebst dem Unterhalt und der Pflege der Anlage gilt es, die haustechnischen Anlagen in Schuss zu halten, Verbrauchsmaterial aufzufüllen, Handwerker aufzubieten und den Ansprüchen der Benutzer der Schulanlage gerecht zu werden. Ein Spagat, der für Schnegg nicht immer einfach war. Dies insbesondere während der vergangenen Jahre, als das Schulhaus erweitert und saniert wurde.

Dennoch: Den Wechsel als Bereichsleiter in einem metallverarbeitenden Betrieb zur Schule Niederwil bereut er bis heute nicht. Es sei die abwechslungsreiche Arbeit gewesen, die ihn immer wieder von neuem faszinierte und gleichsam herausforderte, berichtet er.

Gemeinsam fischen und eine bleibende Erinnerung schaffen: Die Schulkinder liessen ihrer Kreativität freien Lauf, um den Schulanlagewart gebührend zu verabschieden. zvg

Auch die Schule sei multikultureller geworden und damit auch farbiger und spannender. Und aus Erfahrung weiss er, dass klare Vorgaben und Regeln die Zusammenarbeit erleichtern.

«Ich kann nicht verstehen, was in diesen Köpfen vorgeht»

Die Kinder, seien nicht besser oder schlechter als früher, vergleicht er. «Sie sind anders, sie vertreten selbstbewusst ihre Meinung und hinterfragen die Dinge», beobachtet er. Und das wiederum komme allen zugute. Als Mitglied der Niederwiler Musikgesellschaft freut er sich, dass die jungen Leute nicht nur Fragen stellen, sondern sich aktiv einbringen.

Der Vandalismus, das Littering und die Sprayereien aber, das bereitet ihm selbst nach 24 Jahren noch Kopfzerbrechen. Er kommentiert kopfschüttelnd: «Ich kann nicht verstehen, was in diesen Köpfen vorgeht.»

Dennoch freut er sich, wenn sich die Kinder und Jugendlichen ausserhalb der Schule auf dem Areal treffen und gemeinsam etwas unternehmen. Auch ihn traf man wochenends oft auf der Riedmatte an. Sei es nach dem Turnerabend oder dem Grümpelturnier: Jemand aus dem Team musste kontrollieren, dass die Räume ordnungsgemäss übergeben werden. Oftmals war Schnegg in zwei Funktionen unterwegs. So auch beispielsweise während der letzten Gewerbeausstellung, bei der er im Organisationskomitee mitarbeitete.

Man nimmt es ihm ab, wenn er erzählt, wie lange er mit sich gerungen habe, bis er sich für die Frühpensionierung entschieden hat. Und das nicht etwa, weil er der Schule überdrüssig wäre. Nein, vielmehr, weil er seine Hobbys, Wandern und Skifahren, ausgiebig und länger als ein Wochenende lang pflegen möchte. Und dies für einmal ohne Handy, das ihn manchmal wochenends aus dem Schlaf holte, weil eine Familie vor dem verschlossenen Schulhaus stand, um die vergessene Mütze zu holen ...