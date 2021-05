Neues Album Samenbällchen zur CD: Freiämter Reggae-Band tauft ihren Erstling «Plant a Seed» daheim im Garten Das allererste Baby der Freiämter Reggae-Band Tan Pickney hätte schon vor einem Jahr erscheinen sollen. Doch Aufnahmen und CD-Taufe mussten mehrfach verschoben werden. Jetzt wollen die neun Musiker nicht mehr warten. Am 28. Mai wird «Plant a Seed» getauft – leider ohne Publikum, dafür passenderweise daheim im Garten. Andrea Weibel 27.05.2021, 05.00 Uhr

Freiämter Reggae-Band Tan Pickney feiert am 28. Mai ihr allererstes Album «Plant a Seed» – allerdings coronabedingt nur unter sich. Bild: zvg

Wenn im Freiamt ein Konzert stattfindet, sind sie fast immer mit dabei: Tan Pickney hat schon am Open Air Sounds of Garden in Dottikon, an der Spielbar und am Rechengassfest in Bremgarten, am Openeye in Oberlunkhofen und an der Sommerbar in Wohlen gespielt, um nur einige zu nennen. Wo sie spielen, herrscht gute Laune. Und das, obwohl – oder vielleicht gerade weil – die neun Bandmitglieder so unterschiedlich sind.

Auch ein Interview wird da schnell zum kleinen Fest. Keyboarder Marco Schwab hat das Curry gekocht, Sänger und Saxofonist Dominik Kägi den Salat vorbereitet. Beim Essen bemerkt Kägi lachend:

«Eigentlich sind wir auch wie ein Curry. So viele unterschiedliche Zutaten, die aber richtig gut zusammenpassen.»

Das allererste Album «Plant a Seed» von Tan Pickney. Bild: zvg

Die probenlose Coronazeit habe es ihnen so richtig vor Augen geführt: Die Musik ist das verbindende Element der sehr unterschiedlichen Musiker. Die Band besteht aus neun Männern – «was aber nicht heisst, dass keine Frauen mitspielen dürften». Der Jüngste ist 22, der älteste 48 Jahre alt.

Kägi zählt weitere Unterschiede auf: «Drei unserer jüngeren Mitglieder, darunter der zweite Sänger Remo Hagenbuch, studieren Musik. Wir anderen kennen uns viel weniger aus mit der Musiktheorie, sondern lieben es einfach, gemeinsam Musik zu machen.»

Aber bei Tan Pickney hat alles Platz, denn sie machen das, wie eine Lokalzeitung kürzlich titelte, «aus Freude an der Musik». Und auf der Website beschreiben sie es so:

«... vielseitig, offen, neugierig, bunt, barfuss, unbeschwert und mit viel Herz. Das ist Tan Pickney.»

Sie haben nicht ein Erfolgsrezept, sondern mehrere

Gegründet wurde die Freiämter Reggae-Combo 2017. Schwab erinnert sich: «Eine Freundin erzählte mir damals, dass Freunde von ihr eine Reggae-Band gründen wollten und noch Musiker suchten. ‹Du spielst doch Keyboard›, sagte sie und brachte uns zusammen. So kam ein Mitglied nach dem anderen dazu. Irgendwann fand der Bassist, ich kenne noch einen, der Querflöte spielt. Da kam Domi ins Spiel.»

Kägi fügt lachend hinzu: «Bei einem Ska-Song sagte ich, dass ich auch Tenorsaxofon spielen würde. Kurze Zeit später wurde er zudem einer der zwei Sänger. Schwab findet: «Irgendwie ist das alles organisch gewachsen. Das passt zu uns.»

Die neun Musiker von Tan Pickney bringen alle ihre eigenen Ideen mit hinein – das macht die Band so vielseitig. Bild: zvg

Wie die Band selber, wachsen auch die Songs nach und nach. Auch hier wird sichtbar, dass es nicht ein einziges Konzept gibt, sondern im Grunde mehrere. Kägi erzählt: «Remo bringt oft schon ziemlich ausgereifte Ideen samt Notenblättern in unseren Oberlunkhofer Bandraum, die jeder von uns mit seinem Instrument ergänzt. Ich dagegen komme mit einem Text und ein paar Akkorden oder der Idee für einen Refrain, die wir alle gemeinsam ausarbeiten.»

Der junge Musikstudent Remo Hagenbuch hält die meisten seiner Lieder in Englisch oder sogar im jamaikanischen Patwah. Sie handeln meist von typischen Reggae-Themen ganz im Stil von Bob Marley. Der Waltenschwiler Lehrer Dominik Kägi hingegen schreibt meist in Schweizerdeutsch und pflückt die Themen mitten aus dem Leben.

Beides zusammen ergibt Tan Pickney, was übersetzt «bleib jung» bedeutet. So kennt man die Band unterdessen weit über das Freiamt hinaus. Denn sie treten nicht nur regelmässig im Burgund auf, sondern haben es auch am Waldbühnencontest des Gurten-Festivals auf den zweiten Platz geschafft und durften daher im März 2020 in der bekannten Mühle Hunziken spielen.

Wo ist eigentlich der Himmel auf Erden?

Durch ihre Vielfältigkeit kann die Freiämter Band aber auch eine Vielzahl an Leuten begeistern. Schwab erzählt:

«Fans von traditionellem Reggae finden bei uns ihre Musik. Die schweizerdeutschen Songs dagegen können aber auch ganz andere Leute begeistern.»

Strahlend erinnert er sich: «Ich weiss noch, an einem Festival verkauften ältere Frauen Kuchen. Sie sagten uns nach dem Konzert, dass sie sonst gar keine solche Musik hören, aber bei unseren fröhlichen Liedern und den eingängigen Texten hätten sie einfach mittanzen müssen.»

Die CD-Taufe von Tan Pickney findet nun halt im bandinternen Rahmen daheim im Garten statt. Das passt zum Titel «Plant a Seed». Bild: zvg

Neben «Plant a Seed» war «Makasih» diesen Frühling die zweite Vorabsingle zum Album. Es ist ein schönes Beispiel für die Entstehung eines der schweizerdeutschen Songs. Kägi berichtet: «Das Wort Makasih ist indonesisch für danke. Der Song wurzelt in einer Situation, die ich an einer Kreuzung in Indonesien erlebt habe. Ein Einheimischer fragte, woher ich komme. Ich sagte, aus der Schweiz. Und er antwortete: ‹Die Schweiz ist der Himmel auf Erden, da wollte ich schon immer einmal hin.› Das fand ich unglaublich, es hat mich nachdenklich gemacht und zum Song inspiriert.»

Das Konzert zur CD-Taufe spielt die Band nun eben für sich

Zur Taufe ihres Babys haben sich die neun Musiker natürlich ein grosses Fest mit Konzert vorgestellt. Als das wegen Corona nicht möglich war, haben sie es immer weiter hinausgeschoben. «Aber jetzt wollen wir nicht mehr länger warten. Darum feiern wir das grosse Fest nun eben ohne grosses Fest», sagt Schwab schulterzuckend. Kägi ergänzt: «Wir feiern bandintern bei uns daheim im Garten am Bach in Muri. Der Garten passt ja zu ‹Plant a Seed›. Da geben wir eben für uns selbst ein Konzert.»

Mit ihren Seedballs wollen Tan Pickney – passend zum neuen Album «Plant a Seed» – einen ganz realen Samen pflanzen. Bild: zvg

Um dennoch auf ihr erstes Album, das es übrigens auch auf Vinyl gibt, aufmerksam zu machen, haben sie allen Radiostationen nicht nur die CD selbst, sondern zudem ein kleines Päckli geschickt. Marco Schwab erklärt:

«Zum Thema passend haben wir selber Seedballs mit einer Schweizer Blumenwiesenmischung hergestellt und jeder Radiostation ein Säckli davon geschickt.»

So wollen sie nicht nur einen musikalischen Samen in die Schweizer Musikwelt pflanzen, sondern auch einen ganz realen in den Dörfern und Städten.

Wer nun traurig ist, dass sie oder er Tan Pickney nicht live an der CD-Taufe sehen und hören kann, kann sich dennoch freuen, denn diesen Sommer haben sie schon über 15 gebuchte Auftritte im Freiamt und darüber hinaus. Infos dazu gibt die Website.