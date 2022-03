Die Recycling Energie AG aus Nesselnbach stellt neu Rohgas her

Nesselnbach Wie aus Tomaten, Käse und altem Brot Kohlensäure wird: Die Recycling Energie AG leistet schweizweit Pionierarbeit Der umtriebige Unternehmer Werner Humbel landet seinen nächsten Coup mit seiner Nesselnbacher Recycling Energie AG: Gemeinsam mit den Regionalwerken Baden realisiert der Unternehmer eine CO 2 -Verflüssigungsanlage. Das Projekt ist schweizweit das erste seiner Art. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Eine Zusammenarbeit, die sich bewährt hat: Recycling Energie AG Geschäftsleitungsmitglied Christoph Dreier, Philipp Lehmann von den RWB und der Inhaber der Recycling Energie AG Werner Humbel (v.l.). Nathalie Wolgensinger

Christoph Dreier weiss mittlerweile, wie er die Besuchenden der Nesselnbacher Recycling Energie AG ins Staunen versetzt. Der stellvertretende Leiter der Abteilung Biogas steht neben einer grossen Mulde im hinteren Teil der weitläufigen Anlage im Nesselnbacher Industriegebiet und sagt: «Der nächste Lastwagen kommt in ungefähr fünf Minuten, er wird sieben Tonnen Glace abladen.»

Schon biegt das Gefährt um die Ecke, voll geladen mit der kalten Fracht, die während der Fahrt an der warmen Frühlingssonne geschmolzen ist. Die Sauce ergiesst sich laut pflotschend in die Mulde. Dreier kommentiert: «Wir verarbeiten täglich 300 Tonnen Speisereste aus Gastronomie, Spitälern und Heimen. Nach den Weihnachtstagen können sich die Mengen nahezu verdoppeln.»

Sieben Tonnen verpacktes Eis pflatscht in die Mulde. Nathalie Wolgensinger

Die Lebensmittel, die von Grossverteilern angeliefert werden, sind in der Regel noch verpackt. Mit ausgeklügelter Technik wird die Verpackung von den Lebensmitteln getrennt. Die Biomasse erhitzt man und leitete sie anschliessend in einen der beiden Fermenter weiter. Diese riesigen Behälter mit imposanten 22 Metern Durchmesser sind das Herzstück der Anlage.

Ein Prozess, der viel Fingerspitzengefühl braucht

Christoph Dreier und zwei weitere Mitarbeiter überwachen den Gärungsprozess. Dreier erzählt:

«Mittlerweile rieche ich bereits beim Betreten der Anlage, wenn etwas nicht stimmt.»

Der Abbauprozess ist ein heikler Vorgang, der viel Erfahrung braucht. Denn nebst Speiseresten, Obst und Gemüse werden beispielsweise auch Milchprodukte angeliefert. Wichtig ist, dass das Gleichgewicht bewahrt wird, damit der Prozess nicht ausser Kontrolle gerate. Das sei glücklicherweise noch nie passiert, erzählt Dreier.

Während des Abbauprozesses entstehen täglich 30'000 Kubikmeter Bio-Rohgas, ein Drittel davon wird zu Biogas weiterveredelt und in das Netz der Regionalwerke Baden (RWB) eingespiesen, die damit rund 1'000 Haushalte in der Region Baden beheizen. Zwei Drittel des hergestellten Biogases wird in Ökostrom umgewandelt.

Mehr als 2000 Gastrobetriebe aus der Deutschschweiz deponieren ihre Speiseabfälle in diese Tonnen, die von der Nesselnbacher Firma wöchentlich abgeholt werden. Nathalie Wolgensinger

Nun geht man in diesem Prozess noch einen Schritt weiter. Philippe Lehmann, RWB-Projektleiter der CO 2 Energie AG, erklärt: «Bei der Veredelung entnehmen wir dem Rohgas das Kohlenstoffdioxid. Bisher wurde dieses in die Umwelt abgeleitet, nun wird es in der Anlage weiterverarbeitet.»

Aus Frittieröl stellt die Firma Biotreibstoff her

Neu wird es nämlich zu flüssigem Kohlenstoffdioxid verarbeitet und verkauft. Im Frühling starten die Bauarbeiten für diese schweizweit erste Anlage, die jährlich bis zu 3000 Tonnen CO 2 produzieren wird. Die Anlage ist gross, sie besteht aus drei Komponenten. Herzstück ist die Kernanlage, welche die Grösse eines Schiffscontainers hat. Hinzu kommen zwei zwölf Meter hohe Waschtürme. Die Anlage wird in den bestehenden Stahlbau der Biogasaufbereitungsanlage integriert.

Lehmann sagt: «Mit dieser Anlage leisten wir Pionierarbeit. In der Schweiz wurden bisher keine vergleichbaren Projekte umgesetzt.» Kohlendioxid wird zur Herstellung von Trockeneis verwendet und unter anderem auch als Kohlensäure in Getränke zugefügt.

Recycling Energie AG Nesselnbach stellt aus Speiseabfällen Biogas her und neuerdings auch CO 2. Nathalie Wolgensinger

Nebst der Herstellung von Rohgas aus Speise- und Lebensmittelabfällen hat sich die Nesselnbacher Firma auf die Herstellung von Biodiesel spezialisiert. Hergestellt wird dieser aus Frittieröl. Dreier kommentiert: «Mit dem Speiseöl, das wir jährlich einsammeln, könnte man bis zu 100 Millionen Pommes frites frittieren.»

