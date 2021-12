Eine Nesselnbacherin hat einen Asylbewerber bei sich aufgenommen

Nesselnbach Warum Silvia Gasser einen Asylbewerber bei sich aufgenommen hat – und weshalb sie froh darüber ist Silvia Gasser ist 75 Jahre alt und lebt alleine in einem Einfamilienhaus in Nesselnbach. Seit bald einem Jahr teilt sie ihr Daheim mit dem vorläufig aufgenommenen Asylbewerber Arash Bakhshi. Der 19-Jährige hat in Nesselnbach viel mehr als bloss eine Wohnung gefunden. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Sie sind mittlerweile ein eingespieltes Team: Silvia Gasser hat den 19-jährigen Asylbewerber Arash Bakhshi bei sich aufgenommen. Alex Spichale (19.11.2021)

Gemeinsam essen: Das verbindet Arash Bakhshi mit Silvia Gasser, mit der er viel mehr als bloss die Küche teilt. Sie sagt: «Wir essen regelmässig miteinander, manchmal gibt es Schweizer Gerichte, und manchmal bereitet Arash etwas aus seiner Heimat Afghanistan zu.»

Die 75-Jährige und der 19-Jährige sind auf den ersten Blick ein ungleiches Gespann. Und doch funktioniert ihr Zusammenleben im Einfamilienhaus in Nesselnbach aufs Beste. Beide kommen geradezu ins Schwärmen, wenn sie davon erzählen, wie sie gemeinsam kochen, Zeit mit Gassers Enkelkindern verbringen oder mit den Nachbarn zusammensitzen.

Dass Silvia Gasser einst einen Asylbewerber bei sich aufnehmen würde, hätte sie selber wohl am wenigesten für möglich gehalten. Zwar sei sie in einem Elternhaus gross geworden, dessen Türen immer für Menschen in Not offen gestanden seien. Dass sie selber jemandem auf Dauer ein Daheim bieten könnte, darüber machte sie sich jedoch keine Gedanken. Bis zu jenem Telefonanruf im letzten Jahr.

Sie will dem jungen Mann eine Chance geben

Es war eine Bekannte von Gasser, die Arash Bakhshi betreute und auf der Suche nach einer Unterkunft für den jungen Asylsuchenden war. Gasser erinnert sich:

«Sie hat mir die Umstände geschildert, in denen er in der Asylunterkunft in Niederwil lebt, und gesagt, dass er unbedingt ein anderes Umfeld braucht.»

Die 75-Jährige beriet sich mit ihrem Ehemann. Sie waren sich bald einig, dass sie es versuchen möchten. Gasser erzählt: «Wir verfügen über ein Gästezimmer mit separatem Eingang und Badezimmer. Seit unsere beiden Kinder ausgezogen sind, brauchen wir das Zimmer nicht mehr.» Arash Bakhshi schildert die Verhältnisse in der Asylunterkunft:

«Im Winter war es sehr kalt und zugig. Ausserdem hatte ich wenig Platz und keine Ruhe, um meine Hausaufgaben zu erledigen.»

Silvia Gasser und ihr Mann waren sich einig: Diesem jungen Mann, der zwei Jahre lang unterwegs gewesen war, wollten sie eine Chance geben.

Zum Einzug erhielt er ein Fahrrad geschenkt

Arash Bakhshi floh als Kleinkind mit seinen Eltern und den jüngeren Geschwistern aus Afghanistan in den Iran. Mit 15 Jahren trat er die Flucht in den Westen an.

Am 26. Dezember des vergangenen Jahres zog der junge Mann bei Gassers ein. Bereits nach wenigen Tagen stellte man fest, dass die Chemie zwischen dem Ehepaar und dem jungen Afghanen stimmt und er auf unbestimmte Zeit bleiben darf. Gasser erzählt: «Mein Mann schenkte ihm ein E-Bike. Nesselnbach liegt ja etwas abseits, und so bleibt er mobil.»

Arash Bakhshi erhielt zu seinem Einzug in Nesslenbach ein E-Bike geschenkt, auf das er sehr stolz ist. Alex Spichale (19.11.2021)

Die Augen des jungen Mannes leuchten, als er begeistert von den Velotouren erzählt, die er gemeinsam mit Nachbarn und den Kindern der Gassers unternommen hat.

In schweren Zeiten konnten sie zusammen trauern

Im Frühling dieses Jahres erkrankte Silvia Gassers Mann schwer und starb wenige Monate später. Nicht nur Silvia Gasser litt, auch Arash. Zur selben Zeit starb nämlich auch seine Mutter im Iran. Die beiden durchlebten gemeinsam die schwierigen Tage und Wochen nach dem Tod ihrer Liebsten.

Gasser sagt: «Ich bin froh, dass ich noch jemanden hier habe und ich nicht alleine lebe.» Und Arash Bakhshi freut sich über die eigenen vier Wände und darüber, dass ihm Silvia Gasser bei Alltagsproblemen mit Rat und Tat zur Seite steht. Er sagt:

«Ich habe bei Gassers eine Familie gefunden.»

Es gibt Wochen, da sehen sich die beiden während einiger Tage gar nicht, erzählt die Gastgeberin. Die 75-Jährige engagiert sich in der Freiwilligenarbeit und ist oft unterwegs. Ihr junger Mitbewohner dagegen besucht unter der Woche das 10. Schuljahr in Baden.

An den Wochenenden aber verbringen sie hin und wieder gemeinsam Zeit. Manchmal seien auch die Nachbarn mit von der Partie, die sich ebenfalls mit dem jungen Mann angefreundet haben, erzählt Gasser und fügt an:

«Meine Enkelkinder sind total begeistert von Arash, sie fragen immer als Erstes nach ihm, wenn sie hier sind.»

Die erste Geburtstagsparty erlebte er in der Schweiz

Die Enkelkinder waren es auch, die Silvia Gasser und ihre Kinder auf die Idee brachten, eine Geburtstagsparty für den jungen Mann zu organisieren. Der Afghane erzählte ihnen nämlich, dass er noch nie in seinem Leben den Wiegentag gefeiert hat. Die Überraschungsparty war ein voller Erfolg. Freunde und Nachbarn kamen, um gemeinsam mit ihm zu feiern.

Arash Bakhshi hat in den anderthalb Jahren, die er in der Schweiz lebt, nicht nur sehr gut Deutsch gelernt, sondern sich auch gut integriert. Mittlerweile ist er aktives Mitglied des Niederwiler Turnvereins.

Das alles öffnet ihm nun ganz neue Perspektiven: Im August des kommenden Jahres tritt er die Ausbildung zum Schreiner an. Gemeinsam mit Silvia Gasser hofft er, dass er die Lehre abschliessen kann. Denn nach wie vor ist er bloss vorläufig aufgenommen in der Schweiz.

