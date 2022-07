Er will mit neuer Technologie 600 Niederwiler Wohnungen heizen

Nesselnbach Guido Hufschmid will 600 Niederwiler Wohnungen heizen: Er setzt auf eine neue Technologie und wird so zum Pionier Seit 1994 verwertet Guido Hufschmid auf seiner Anlage in Nesselnbach Grüngut. Nun geht er einen Schritt weiter und plant eine Fernwärmeanlage im Gewerbegebiet Geere in Niederwil. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Hufschmid Grüngutverwertung mit Fabian Wurz, Guido und Andy Hufschmid (von links). Nathalie Wolgensinger

Die Idee ist bestechend: Hackschnitzel aus der Region werden unter Sauerstoffausschluss auf 700 Grad erhitzt und die dabei entstehende Wärme per Fernleitung an 600 Niederwiler Wohnungen weitergeleitet. Die bei der Verbrennung entstehende Pflanzenkohle kann Erdmischungen oder Tierfutter beigefügt werden.

Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass CO 2 in der Pflanzenkohle gebunden wird. Wenn diese zur Bodenverbesserung eingesetzt wird, wird das darin eingebundene Co 2 im Boden gelagert und damit der Atmosphäre entzogen. Die in Niederwil geplante Anlage wird jährlich 3000 Tonnen CO 2 reduzieren. Das Verfahren ist zwar nicht neu, es gibt in der Schweiz aber nur zwei, drei ähnliche Anlagen. Guido Hufschmid sagt:

«Im Aargau wird das die erste Anlage sein, das ist somit eine Art Pionierprojekt.»

Realisieren will er das 3 Millionen Franken teure Projekt im Gebiet Geere. Auf der 1,85 Hektaren grossen Gewerbefläche am Dorfrand der Gemeinde Niederwil soll ein attraktives Gewerbegebiet mit verschiedenen Firmen entstehen. Derzeit führt der Niederwiler Gemeinderat Gespräche mit möglichen Interessenten für das Land.

Auf seiner Website schreibt der Gemeinderat, dass er eine möglichst gute Durchmischung an verschiedenen Gewerbebetrieben anstrebt. Auch Guido Hufschmid und sein Sohn Andreas sowie Geschäftsführer Fabian Wurz möchten mit dem geplanten Fernwärmenetz dort ansässig werden.

«Unser Timing könnte nicht besser sein»

Die Idee einer Fernwärmeanlage, die zwischen 400 und 1600 Kilowatt thermische Wärme erzeugt, stiess beim Gemeinderat auf Interesse. Er lancierte Anfang des Jahres eine Umfrage bei den Wohnungs- und Hausbesitzenden in der näheren Nachbarschaft. Diese ergab, dass durchaus Interesse an einem Anschluss an das Fernwärmenetz besteht. Geschäftsführer Fabian Wurz sagt:

«Unser Timing könnte nicht besser sein.»

Viele Immobilienbesitzende, die noch mit Gas oder Öl heizen, prüfen derzeit eine alternative Heizform. Die Aussicht, sich an das Fernwärmenetz anzuschliessen, ist für viele verlockend. Sie ersparen sich damit die Installation und die regelmässige Wartung der eigenen Heizung.

Das Gebiet Geere soll demnächst mit Industriebetrieben überbaut werden. Nathalie Wolgensinger

Das Projekt in Niederwil wird von der Aargauer Energie AG (AEW) unterstützt. Bis die Anlage steht, geht noch einige Zeit ins Land. Hufschmid rechnet, dass es 2025 soweit sein wird. Er sagt: «Sollte die Heizung eines Interessenten vorher aussteigen, kann die AEW Hand bieten zur Überbrückung.»

Ein Beitrag, damit das Klimaziel 2050 erreicht wird

Guido und Andy Hufschmid betreiben seit 1994 eine Grüngutverwertung in Nesselnbach. Dort verwerten sie jährlich zwischen 20'000 und 30'000 Tonnen Grünabfälle. Daraus entstehen Kompost, Erdmischungen und Energiehackschnitzel, zudem produzieren sie Solarstrom. Fabian Wurz schätzt, dass die geplanten vier Verbrennungsöfen mit jährlich 25'000 Kubik Hackschnitzel beheizt werden.

Weil sie mit ihrer Anlage den Bedarf nicht abdecken können, möchten sie Schnitzel aus den umliegenden Wäldern zukaufen. Entsprechende Verhandlungen sind im Gange. Die Vermutung liegt nahe, dass der Unternehmer die Pflanzenkohle, die bei der Verbrennung anfällt, seinen Erdmischungen zugeben wird. Bestätigen will Hufschmid dies noch nicht.

Wird die Pflanzenkohle dem Tierfutter beigemischt, kann diese den Methanausstoss der Tiere reduzieren. Hufschmid ist begeistert von diesem eigentlichen Abfallprodukt, das so vielfältig eingesetzt werden kann. Er ist überzeugt:

«Mit diesem Projekt tragen wir dazu bei, dass das Klimaziel 2050 erreicht werden kann.»

