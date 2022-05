Wohlen: Nachruf auf den verstorbenen Paul Räber

Nachruf Mit ihm verbanden alle den Begriff Südafrika: Der Wohler Paul Räber ist im Alter von 95 Jahren verstorben Paul Räber war eine kraftvolle, eindrückliche Persönlichkeit. Der einstige Fussballer des FC Wohlen wanderte vor über 70 Jahren nach Südafrika aus, gründete eine Firma und kehrte im Pensionsalter nach Wohlen zurück. Nun ist der 95-Jährige verstorben. Jörg Baumann 25.05.2022, 05.00 Uhr

Paul Räber war eine eindrückliche Wohler Persönlichkeit. zvg

Vor ein paar Wochen sass Paul Räber noch munter am Jasstisch. Er war ein exakter Spieler, hatte jede einzelne Karte im Gedächtnis und wusste auch manchmal genau, was der Partner noch in der Hand hatte. Paul Räber, inzwischen 95 Jahre alt geworden, fand sich im Alters- und Pflegezentrum Bifang in Wohlen wieder. Er musste sich nach vielen Jahrzehnten auf den Heimeintritt einstellen. Aber der willensstarke Mann meisterte auch diese Herausforderung.

Eines Tages teilte er seinem Jasspartner mit: «Ich komme nicht mehr zum Jassen. Ich mag nicht mehr. Ich bin plötzlich ein alter Mann geworden.» Von da an hörte man von Paul Räber nur noch indirekt etwas. Man wusste, dass es ihm nicht gut ging, und fühlte sich dabei hilflos. Dann kam die Nachricht, dass er am 17. Mai gestorben sei. Es sei ihm gut gegangen, hiess es.

Vertrieb von Hüten und Reissverschlüssen

Paul Räber, am 1. Januar 1927 in Wohlen geboren, verbanden alle, die ihn kannten, mit einem Wort: Südafrika. Nach Kapstadt wanderte der einstige Fussballstar des FC Wohlen 1950 aus. Er vermählte sich dort mit Blanca Vock. Sie stand ihm treu zur Seite. Aus der langen Ehe gingen zwei Söhne hervor.

In Kapstadt spielte er weiter Fussball. Er war Mitbegründer des Swiss Teams, das zusammen mit zwölf Ländern an der Nationenmeisterschaft in Südafrika teilnahm. Mit John Strebel, ebenfalls aus Wohlen, gründete Paul Räber in Kapstadt eine Firma. Diese vertrieb Hüte und Reissverschlüsse. Räber wurde Group Executive und Managing Director eines inzwischen grossen Unternehmens.

1989 verkaufte Paul Räber seine Beteiligung an der Firma und kehrte mit seiner Frau in die Schweiz zurück. Er frischte alte Beziehungen auf und fand neue Freunde. Man sah ihn als Fan auf der Tribüne des FC Wohlen oder am Stamm. Man erkannte ihn sofort an seiner markanten Bassstimme.

Der Fussballstar von einst war noch nicht vergessen, da hatte ihn in Südafrika das Golffieber gepackt. Dieser Leidenschaft frönte er nun auch in der Schweiz. Lange spielte er ein Handicap, das viele Junge nicht erreichten.

Mit Paul Räber ist eine kraftvolle, eindrückliche Persönlichkeit von dieser Welt abgetreten. Die Abdankung mit anschliessender Urnenbeisetzung in der Abdankungshalle Wohlen findet am Freitag, 10. Juni, um 13.30 Uhr statt.