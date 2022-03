Nachruf Felix Hänggli war ein Samariter mit Leib und Seele Zum Gedenken an den verstorbenen Aristauer Felix Hänggli, 69, den Ehrenpräsidenten des Samaritervereins Freiamt+ 04.03.2022, 05.00 Uhr

Der Samariterverein Freiamt+ trauert um seinen Ehrenpräsidenten Felix Hänggli. Archiv

«Ich hab den Berg erstiegen, der euch noch Mühe macht, drum weinet nicht ihr Lieben, ich hab mein Werk vollbracht.» So steht es auf der Todesanzeige, womit wir Kenntnis erhalten haben über den Hinschied am 12. Januar 2022 im Alter von 69 Jahren.

Im Jahre 1978 besuchte Felix Hänggli den Samariterkurs und trat als Aktiv-Mitglied dem Samariterverein Muri und Umgebung bei. Nebst den monatlichen Vereinsübungen und den Sanitätsdiensten gab es noch andere Aktivitäten, z. B. Altkleidersammlung. Unvergesslilch war ein Sammeltag, als ein prall gefüllter Kleidersack platzte - ui, ui, da staunte man nicht schlecht, was da alles zum Vorschein kam!

Das Murianer Motocross stand jahrelang in deiner Agenda. Jeweils am Pfingstmontag, früh vor 6 Uhr stand Felix mit Hut und Stumpen vor Ort. Lange Einsätze, aber bis heute waren es auch für mich unvergessliche Highlights im Aspi.

Unzählige Nothelferkurse für die Oberstufen-Schülerschaft

Seit 1985 konnte der Verein von dir als Samariterlehrer profitieren. Von Amtes wegen gehörtest du auch viele Jahre der techn. Kommission an. In unzähligen Nothelferkursen hast du Oberstufen-SchülerInnen und angehenden Auto- und MotoradfahrerInnen die lebensrettenden Sofortmassnahmen aufgezeigt.

In vielen Samariterkursen hast du potentielle Neumitglieder ausgebildet. Ebenfalls hattest du das «Gspüri», einige Samariterlehrerkandidaten zu motivieren und sie mit deiner Erfahrung in ihrer Ausbildung unterstützt.

Nachdem du im Jahre 1998 das Präsidium abgegeben hast, begann eine ruhigere Zeit. Es gab keine Sitzungen mehr und du konntest wieder ganz Samariter sein und zusammen mit deiner Margrit, ebenfalls langjährige Samariterin, habt ihr unzählige Stunden Sanitätsdienst geleistet. Hänggli’s waren bekannt, dass sie diese Aufgaben gerne und gut erledigten.

1997 erhielt er die Henry-Dunant-Medaille

Für all deinen Einsatz wurde dir im Jahre 1997 die Henry Dunant Medaille übergeben und wurdest zum Ehrenmitglied ernannt. Unermüdlich hattest du dich weiter für den Samariterverein Muri und Umgebung eingesetzt, nie war dir eine Arbeit zu viel. Im Februar 2018 wurde Felix Hänggli nachträglich zum Ehrenpräsidenten vorgeschlagen, was ihm mit grossem Applaus zugesprochen wurde.

Es gäbe noch so Vieles zu berichten – jene die Felix gekannt und geschätzt haben, wissen das. Wir alle werden uns dankbar an dich erinnern und sind uns bewusst, was du alles für den Samariterverein geleistet hast.

«Ganz gleich, wann ein lieber Mensch geht: Der Zeitpunkt ist immer der falsche.» Persönlich und viele Samariter/Innen werden dich vermissen, so wie du warst, ein Samariter mit Leib und Seele, «danke Felix für Alles». Seiner Frau Margrit und den beiden Söhnen wünschen wir von Herzen viel Kraft, Trost und Zuversicht für die kommende Zeit. Der Abschiedsgottesdienst findet am 12. März 2022 um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Aristau statt. (Ursi Meier-Frey, Samariterverein Freiamt+)