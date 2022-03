Alt Gemeindeammann Josef Hubschmid ist gestorben

Nachruf Ein Jass nach der Sitzung gehörte dazu: Niederwiler alt Gemeindeammann Josef Hubschmid verstarb an seinem 81. Geburtstag Während 16 Jahren arbeitete Josef Hubschmid im Niederwiler Gemeinderat mit, zwölf Jahre war er Gemeindeammann. Der ehemalige Grossrat und Unternehmer war ein geselliger Mann und ein begeisterter Jasser. Nathalie Wolgensinger 18.03.2022, 05.00 Uhr

Josef Hubschmid (5. März 1941 bis 5. März 2022). zvg

Wenn der ehemalige Gemeindeschreiber Alois Riner an Josef Hubschmid denkt, dann kommen ihm zwei Attribute in den Sinn: dominant und strukturiert. Als Kompaniekommandant sei er es gewohnt gewesen, voranzugehen, erzählt Riner. Die beiden Männer arbeiteten während Hubschmids Zeit im Gemeinderat, von 1978 bis 1993, eng zusammen.

Josef Hubschmid wurde 1941 in Niederwil geboren. Schon früh lernte er, anzupacken und mitzuhelfen. Auf dem elterlichen Bauernhof gab es stets etwas zu tun. Die Familie führte aber nicht nur einen Landwirtschaftsbetrieb, sondern auch ein Kieswerk. Josef Hubschmid übernahm dieses gemeinsam mit seinem Bruder Hans.

1978 wurde er in den Gemeinderat gewählt, wo er sich für seine Heimatgemeinde engagierte. Von 1981 bis 1993 war er Gemeindeammann und zugleich auch CVP-Grossrat. Der Sprung ins Kantonsparlament gelang ihm im Jahr 1981. Während acht Jahren war er ein engagierter Kantonspolitiker.

Mit 57 Jahren ereilte ihn ein herber Schicksalsschlag

Hubschmid war ein Visionär. Und so verwundert es nicht, dass er als einer der ersten im Kanton eine Firma zur Entsorgung von Bauschutt gründete. Das Unternehmen lief allerdings nicht so, wie er es sich vorstellte, und so gab er es in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts in andere Hände und suchte sich ein neues Wirkungsfeld.

Hubschmid arbeitete als Gemeindeschreiber-Stellvertreter in Muri und war in Rudolfstetten ebenfalls als Gemeindeschreiber tätig. Mit 57 Jahren traf ihn das Schicksal hart: Er hatte eine Hirnblutung und war fortan halbseitig gelähmt. Dies schränkte ihn in seinen Aktivitäten sehr ein. Der begeisterte Schütze liess sich aber nicht unterkriegen. Alois Riner erzählt, wie es Hubschmid dank seiner Ausdauer lernte, mit der linken Hand zu schreiben.

Jassen aber ging wie eh und je. Dieses Hobby pflegte er gerne, und wie sich Riner erinnert, gehörte ein zünftiger Jass zu jeder Gemeinderatssitzung dazu. Die letzten Jahre wurde es ruhiger um Hubschmid, der zuletzt gemeinsam mit seiner Frau Heidi in Bremgarten lebte. Genau an seinem 81. Geburtstag, am 5. März, starb er.