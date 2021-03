Nach fast 50 Jahren Ein Stück Bremgarter Kultur verschwindet – jetzt läuft der Rausverkauf im «Stadthof» Die Tage des legendären Hotel und Restaurant Stadthof in der Bremgarter Altstadt sind bald gezählt. Wer sich noch ein Erinnerungsstück sichern möchte, muss sich beeilen. Am Samstag findet ein weiterer Rausverkauf-Tag statt. Zu ergattern gibt es vieles. Marc Ribolla 27.03.2021, 05.00 Uhr

«Stadthof»-Besitzerin Beatrice Gauch mit einem Teil des Inventars, das es zu erwerben gibt. Marc Ribolla

«Es ist verrückt, diese Holzkistchen gehen weg wie warme Weggli, sie sind der absolute Renner. Manche Leute kamen sogar zweimal vorbei», erzählt Beatrice Gauch und zeigt auf den Stapel. Die Kisten sind für 20 Franken pro Stück zu haben und stehen draussen auf der grossen Terrasse des Hotel/Restaurant Stadthof in Bremgarten.

Bis vor kurzem waren sie Teil des Weinkellers des legendären Lokals an der Antonigasse. Nun gehören sie zu den Waren, die beim Rausverkauf wegmüssen. Wie fast das ganze Inventar. Denn die Tage des «Stadthofs» sind gezählt. Statt Hotel und Restaurant wird das vierstöckige Gebäude in Zukunft sechs Wohnungen beherbergen.

«Ursprünglich dachten wir, dass wir noch bis diesen Frühling offen haben werden. Aber der Lockdown im Dezember hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht», sagt Gauch. Ihr gehört der Betrieb, den sie zusammen mit ihrer Schwester Gabriela Mariniello führt. Seit 1978 führt die Familie den «Stadthof», der 1973 eröffnet wurde und die ersten fünf Jahre verpachtet war.

Der «Stadthof» an der Antonigasse in Bremgarten war seit 1973 ein Hotel und Restaurant. Marc Ribolla

Der Räumungsverkauf läuft offiziell noch am Samstag, 27. März, von 10 Uhr bis 14 Uhr. Einiges ist schon an den vorherigen drei Tagen verkauft worden. «Ich bin überrascht, was die Leute alles noch kaufen. Es sind viele Stammgäste gekommen, ältere wie auch jüngere», erzählt Gauch. Dennoch hat es noch von allem, was das Herz begehrt.

Die Glocke ist mit 310 Franken das teuerste Einzelstück. Marc Ribolla

Tischtücher und Servietten, Geschirr jeglicher Art, Besteck, Pfannen aller Grössen, Fonduecaquelons, Wein- und Trinkgläser, Bierhumpen, Kaffeetassen, Dekoartikel, Bilder, aber auch ein Shot-Brett oder eine grosse Glocke für 310 Franken, das teuerste Einzelstück.

Ein Teil des Mobiliars ist nun im Bollhaus an der Reussbrücke

Während auch das Mobiliar zu haben ist, ist ein Gegenstand schon reserviert – der grosse runde Stammtisch. Dieser geht zurück an die Militärschützen. Andere Tische und Stühle vom «Stadthof» haben sich Vereine für ihre Lokalitäten ergattert. «Und ein Teil steht nun auch im Bollhaus an der alten Reussbrücke», sagt Gauch.

Die alten Holzkistchen aus dem Weinkeller sind der Verkaufsschlager. Marc Ribolla

Spontan schaut am Freitagmorgen die Urbremgarterin Christine Meier mit Bekannten vorbei, die extra wegen des Rausverkaufs aus dem Kanton Zürich angereist sind. Die Rentnerin schwärmt von der wunderbaren Aussicht von der Terrasse auf die Reuss: «Das ist unbezahlbar, schade, dass es dies nachher nicht mehr öffentlich gibt.»

Meier mag sich noch gut an die Zeiten in den 1960er-Jahren erinnern, als vor der «Stadthof»-Ära im Haus ein Blumenladen und die Kantonalbank ihren Sitz hatten. «Ich bin verwurzelt mit dem Lokal, weil ich es schon von meiner Jugendzeit her kenne», sagt die langjährige Stammgästin. Auch sie kauft deshalb einige Gegenstände wie Besteck oder Geschirr als Erinnerungsstücke für daheim.

Der Blick von der «Stadthof»-Terrasse auf die Reuss. Marc Ribolla

Auch andere jüngere Bremgarterinnen und Bremgarter verbinden mit dem «Stadthof» viele Erinnerungen. In Facebook kommentiert jemand beispielsweise:

«Ich vergesse nie, wie ich als kleiner Bub im Fahrstuhl stecken geblieben bin. Weil wir immer mit dem Stop-Knopf gespielt haben.»

Eine andere Userin hat fast alle familiären Anlässe im «Stadthof» organisiert. Sie drückt ihre Gefühlslage so aus: «Es ist so schade. Ich habe vom 19. bis heute jeden Geburtstag bei euch gefeiert, beide Taufen meiner Kinder und meine Hochzeit. Ihr habt es perfekt gemacht. Es ist besser, ich komme nicht. Ich glaube, ich könnte die Tränen nicht zurückhalten.»

Während des bisherigen Räumungsverkaufs wurde Beatrice Gauch denn oft angesprochen, ob es nicht traurig sei, all diese Dinge zu verkaufen. «Nein, es macht noch Spass. Man muss vorwärts schauen, das Leben geht weiter. Das Wirten ist schon lange keine Honigschlecken mehr», sagt sie dazu.

Ob der «Stadthof» nochmals aufmacht, ist offen

Eine familiäre Nachfolgelösung sei kein Thema gewesen. Es sei einerseits traurig, dass nach so vielen Jahrzehnten eine Ära zu Ende gehe. «Gleichzeitig ist es aber auch schön, dass das Haus in neuer Form weiterbesteht», sagt Gauch.

Das gesamte Inventar wird rausverkauft. Marc Ribolla

Ob der «Stadthof» überhaupt nochmals aufmacht, wissen die Besitzerinnen, solange der Lockdown anhält, nicht. «Wir haben etwas Weniges an Inventar noch zur Seite gelegt, womit wir im Notfall noch arbeiten könnten. Wir werden es aber gut abwägen, ob es sich noch lohnt, zu öffnen», meint Gauch. Wann der Baustart zum Umbau definitiv erfolgt, lässt sie deshalb noch offen.

Noch immer gut läuft aktuell die Vermietung der zehn Hotelzimmer. Auch während des AZ-Besuchs erkundigt sich ein Gast telefonisch nach einem Zimmer im Mai. Angestellte hat der «Stadthof» aber keine mehr. Das Housekeeping erledigen die Besitzer-Schwestern alleine. Gauch sagt:

«Unser ehemaliger Koch und die Serviceangestellte halfen uns aber beim Räumungsverkauf. Sie hatten grosse Freude, viele Stammgäste wieder zu sehen und sie zu beraten.»

Das finden auch die Gäste. Christine Meier meint nämlich, bevor sie das Lokal nach dem Einkauf verlässt: «Der ‹Stadthof› hatte immer langjährige Angestellte, das ist ein gutes Zeichen.»