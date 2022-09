Mutschellen Zu früh auf Pumptrack gefreut – Kanton verschlampte Beschwerde gegen Baubewilligung bei der Burkertsmatt Der Baustart der neuen Pumptrack-Anlage beim Mutscheller Sportzentrum Burkertsmatt dürfte sich verzögern. Gegen die erteilte Baubewilligung ist beim Kanton im Nachhinein eine fristgerechte Einsprache aufgetaucht. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Pumptrack wie hier beispielsweise in Giswil wird auch auf der Sportanlage Burkertsmatt gebaut werden. Eine Einsprache verzögert den Prozess aber noch. Florian Pfister (25.9.21)

Eigentlich war bisher alles in bester Ordnung. Die Freude auf die Umsetzung des Pumptrack-Projekts bei der Sport- und Freizeitanlage Burkertsmatt in Widen war vielerorts vorhanden. Mitte Juli gab die Gemeinde Widen als Standortgemeinde die Erteilung der Baubewilligung öffentlich bekannt.

Auch an der Abgeordnetenversammlung (AV) des Gemeindeverbands Burkertsmatt am 1. September wurde mit Optimismus nach vorne geschaut. AV-Präsident Chris Springer meinte da noch: «Jetzt können wir loslegen. Die Baubewilligung ist in Kraft.» Als Baustart ist Frühling 2023 vorgesehen, die Eröffnung auf die Velosaison 2023 hin.

Sie hätten sich mit den vorhandenen Einsprechern bezüglich Pumptrack geeinigt, kommentierte Springer. Unter anderem werden zusätzliche Webcams für die Überwachung für 8000 Franken installiert und die jährlichen Ausgaben für den Protectas-Sicherheitsdienst um 5000 Franken auf 25'000 Franken erhöht. Im Gegenzug wurden die ebenfalls vorhandenen Einsprachen gegen das neue Betriebsreglement zurückgezogen. «Diesbezüglich werden wir die Verhandlungen neu aufnehmen müssen», erklärte Springer damals.

«Wir bauen den schönsten Pumptrack der Schweiz»

Auch Burkertsmatt-Vorstandspräsident Marcel Signer frohlockte an der Versammlung und meinte mit einem Schmunzeln: «Wir bauen den schönsten, aber auch besten und grössten Pumptrack der Schweiz.» Doch damals ahnte noch keiner, dass das Projekt nun doch noch gebremst wird.

Das Layout der geplanten Pumptrack-Anlage. zvg

Am Donnerstag teilte die Wider Gemeindekanzlei mit: «Gegen die Baubewilligung und dessen Entscheid vom 4. Juli wurde bei der Rechtsabteilung des Kantons eine Beschwerde erhoben. Die Beschwerde wurde am 10. August der Post übergeben. Bei der Rechtsabteilung wurde allerdings aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen kein entsprechender Beschwerdeeingang verzeichnet.»

Nach erfolgter Nachforschung habe die Originalbeschwerde nun der Gemeinde zur Orientierung zugestellt werden können. Mit der fristgerecht eingereichten Beschwerde gegen die Baubewilligung, die aufschiebende Wirkung hat, muss nun der Entscheid aus Aarau abgewartet werden. Erst dann kann der Pumptrack im nordöstlichen Teil der Burkertsmatt gebaut werden.

«Es handelt sich um einen Einzelfall»

Entsprechend gedämpft ist die Gemütslage bei Verbandspräsident Signer. «Ich bin enttäuscht vom Kanton, sie haben diesbezüglich ein Puff gehabt. Ich habe aber einen Entschuldigungsbrief erhalten», sagt er. Die Kommunikationsabteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) schreibt auf AZ-Anfrage: «Die Beschwerde kam im Rahmen der departementsinternen elektronischen Übermittlung abhanden. Die Hintergründe können heute nicht mehr mit Sicherheit rekonstruiert werden. Es handelt sich um einen Einzelfall.»

Die Pumptrack-Anlage ist im nordöstlichen Teil der Burkertsmatt vorgesehen. zvg

Dass die Beschwerde entdeckt wurde, ist weiteren Unterlagen zu verdanken, die die Beschwerdeführenden nach Aarau schickten. «Die Rechtsabteilung des BVU wurde auf die Beschwerde aufmerksam. Sie veranlasste bei der mit dem Einscannen der Post beauftragten Dienstleisterin, bei der die Papierdokumente während 30 Tagen aufbewahrt bleiben, die Überweisung der Originalbeschwerde an die Rechtsabteilung», schildert das BVU weiter.

Nun läuft das übliche Verwaltungsprozedere ab. Die Behandlung der Beschwerde dürfte mehrere Monate in Anspruch nehmen. «Wir haben nun Zeit bis zum 21. Oktober, um eine Antwort einzureichen. Die 10-seitige Beschwerde dreht sich wie bereits früher vor allem um möglichen Lärm», sagt Marcel Signer. Er sei sich aber sicher und überzeugt, dass der Pumptrack am Ende gebaut werden wird. «Die Frage lautet einfach nur: Wann?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen