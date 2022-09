Mutschellen: Street-Workout-Platz auf der Burkertsmatt geplant

Mutschellen Work-out-Platz auf der Burkertsmatt für alle – Das sind die Hintergründe zum neuen Projekt für 60'000 Franken Bei der Sport- und Freizeitanlage Burkertsmatt auf dem Mutschellen soll im nächsten Jahr ein Work-out-Platz gebaut werden. Die Abgeordnetenversammlung gab dazu grünes Licht. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Eine ähnliche Street-Work-out-Anlage wie hier bei der Allmend in Dietikon soll ab 2023 auch bei der Burkertsmatt gebaut werden. Florian Schmitz (16.11.2021)

In den Städten und Agglomerationen ist es in vielen Ländern seit langem eine Trendsportart, übergeschwappt aus den USA. Das sogenannte Calisthenics auf Street-Work-out-Plätze. Also Orte im Freien, wo man ein kreatives Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht an entsprechenden Geräten selber machen kann. Quasi eine Art Vita-Parcours auf kompaktem Raum.

Nun soll eine solche Anlage auch im Freiamt entstehen. Beim Sport- und Freizeitzentrum Burkertsmatt auf dem Mutschellen. Die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbands mit den beteiligten Gemeinden Widen, Berikon und Rudolfstetten-Friedlisberg genehmigte den Antrag der Betriebskommission am Donnerstagabend im Rahmen des Budgets 2023.

Anlage ist speziell auch für Einzelpersonen attraktiv

Chris Springer, Präsident der Abgeordnetenversammlung, strich zuvor die Gründe für diese Neuanschaffung hervor. «Der Work-out-Platz soll die Idee der Begegnungszone Burkertsmatt fördern und die Attraktivität weiter steigern», erklärte er. Man entspreche so auch dem geäusserten Bedürfnis des Leichtathletik-, des Fussball- oder des Handballklubs nach einer Möglichkeit für Krafttrainings. Einen separaten Kraftraum gibt es auf der Anlage heute nicht.

Das Work-out-Modell «Bronx» wäre auf der Burkertsmatt denkbar. zvg

Der Work-out-Platz ist aber speziell auch für die ganze Bevölkerung angedacht. Besonders für solche, die nicht bei einem dortigen Klub Mitglied sind. «Man kann ganz individuell kommen und unabhängig trainieren», sagte Springer weiter. Bei den Kosten rechnet man mit rund 55’000 bis 60’000 Franken. Lieferant der Anlage mit dem Namen «Bronx» soll die Firma Adler & Eisenhut sein. Geplant ist sie im Bereich, wo heute der Spielplatz liegt.

«Es ist eine überschaubare Investition», so Springer zu den Kosten. Dies sah auch die Mehrheit der Abgeordneten so. Keine Chance hatte deshalb ein Antrag der Gemeinde Widen, den Work-out-Platz zu streichen, weil er nicht im Investitionsplan des Jahres 2023 vorgesehen ist. Nur einer der 21 anwesenden Abgeordneten unterstützte dieses Anliegen.

Neuer Rasenmäher und Stromkosten bleiben gleich

Der Work-out-Platz ist jedoch nur ein Teil der grösseren Investitionen, die der Gemeindeverband nächstes Jahr budgetiert hat. «Nach 12 Jahren Betrieb stehen nun langsam die ersten Ersatz- und Sanierungsmassnahmen an», erklärte Springer. Dazu gehört der Ersatz des Rasenmähers für 60’000 Franken, dessen Mähwerk nicht mehr optimal ist. Der Mährer soll neu ein Kombigerät sein, das das gemähte Gras gleich aufnimmt und auch vertikutiert, was bisher nicht der Fall war.

Ausserdem sind die Sanierung des Parkfeldes (27’200 Franken) und der Unterhalt der Leichtathletikanlage (8000 Franken) budgetiert. Auch im Hinblick auf die Schweizer-Staffel-Meisterschaften im Herbst 2023.

Sportanlage Burkertsmatt mit der Dreifach-Halle. Marc Ribolla (17.6.22)

Bezüglich höherer Stromkosten gibt es Entwarnung. Da die Standortgemeinde Widen einen laufenden Dreijahresvertrag bis Ende 2023 mit der Elektra besitzt, kommen auf die Burkertsmatt nächstes Jahr keine zusätzlichen Kosten in der Betriebsrechnung zu. Das Budget 2023 des Gemeindeverbands ist auf knapp 969’000 Franken veranschlagt, was in etwa der Rechnung 2021 entspricht (967’700).

Pumptrack wird im Frühling 2023 gebaut

Auf Kurs ist der neue Pumptrack auf der Burkertsmatt, der kürzlich die Baubewilligung erhalten hat. Baustart soll im Frühjahr sein, das Ziel ist die Eröffnung auf die Velosaison 2023 hin. Der Pumptrack kann inklusive der vorgesehenen Sitzgelegenheiten gebaut werden. Man habe sich mit den Einsprechern einigen können, so Springer.

Als Gegenleistung musste der Gemeindeverband aber die laufende Revision des Betriebsreglements zurückziehen. «Diesbezüglich müssen wir die Verhandlungen mit den Einsprechern wieder neu aufnehmen», sagte Springer.

Nicht mehr in die Zuständigkeit des Gemeindeverbands fällt das mögliche Hallenbad auf der Burkertsmatt. Nachdem die drei Gemeindeversammlungen im Sommer die Kredite für eine Machbarkeitsstudie gesprochen haben, liegt die Verantwortung nun bei den politischen Gemeinden. Diese Woche fand eine erste konstituierende Sitzung mit verschiedenen Beteiligten statt.

