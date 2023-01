Mutschellen Unruhe an der Kreisschule – Polizei bestätigt den Eingang von Anzeigen An der Kreisschule Mutschellen herrscht seit einiger Zeit ein schwieriges Klima unter Schülerinnen und Schülern. Mittlerweile sind auch vereinzelte Anzeigen bei der Polizei eingegangen. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

An der Kreisschule Mutschellen verstärkte die Regionalpolizei die Prävention. Bild: Marc Ribolla (18. Mai 2022)

Im Umfeld der Kreisschule Mutschellen (KSM) in Berikon läuft es in den vergangenen Monaten nicht besonders harmonisch. Es herrscht ein schwieriges Klima. Der Umgang unter den Schülerinnen und Schülern sei oft rau und nicht tolerierbar, wie die Schulleitung der KSM in einem Elternbrief kürzlich festhielt.