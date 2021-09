Vorstandssitzung der Repla Mutschellen-Reusstal-Kelleramt

Mutschellen-Reusstal-Kelleramt «Die Simulation zeigt zu wenige Autos und funktioniert so nicht»: Repla setzt sich weiter für den Knoten Bibenlos ein An der Vorstandssitzung des Regionalplanungsverbands Mutschellen-Reusstal-Kelleramt wurde vor allem die Verkehrssituation in der Region besprochen. Melanie Burgener 09.09.2021, 05.00 Uhr

Der Regionalplanungsverband Mutschellen-Reusstal-Kelleramt besprach an seiner Vorstandssitzung hauptsächlich die Verkehrssituation der Region. Bild: Melanie Burgener

Die Arbeitsgruppe Verkehr des Regionalplanungsverbandes (Repla) Mutschellen-Reusstal-Kelleramt beschäftigte sich in den vergangenen Monaten mit der Problemkreuzung Bibenlos in Bremgarten. «Die vom Kanton erstellte Simulation zeigt zu wenige Autos und funktioniert so nicht», sagte Repla-Vizepräsident Kurt Diem an der Vorstandssitzung am Dienstagabend. Man werde beim Kanton eine verbesserte Simulation verlangen.