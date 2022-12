Pumptrack bei der Burkertsmatt durch Einsprache blockiert

Mutschellen Pumptrack bei der Burkertsmatt weiter durch Einsprache blockiert – «Er kommt nicht in absehbarer Zeit» Beim Regionalen Sportzentrum Burkertsmatt auf dem Mutschellen ist die Baubewilligung für einen Pumptrack seit Monaten wegen einer Beschwerde hängig. Das hat Folgen zeitlicher und finanzieller Art. Marc Ribolla 23.12.2022, 05.00 Uhr

Chris Springer (links), Präsident der Abgeordnetenversammlung des Sportzentrums Burkertsmatt, und Marcel Signer, Vorstandspräsdent des Gemeindeverbandes, müssen sich mit einer Einsprache abgeben. Marc Ribolla

Anschaulicher und handfester könnte Marcel Signer die aktuelle Situation nicht illustrieren. Auf einem Bürotischchen in den Katakomben des Mutscheller Sportzentrums Burkertsmatt zeigt der Vorstandspräsident des gleichnamigen Gemeindeverbands einen prall gefüllten gelben Bundesordner. Darin sind alle Unterlagen, die sich mit dem geplanten Bau einer Pumptrack-Anlage in der Nähe der existierenden Sporthalle befassen.

Eigentlich war alles auf Kurs, um das Projekt zügig umsetzen zu können. Die drei Gemeindeversammlungen der beteiligten Gemeinden Widen, Berikon und Rudolfstetten sprachen im November 2021 ihre Anteile am totalen Baukredit von 423'000 Franken. Und im Dezember 2021 wurde bereits das Baugesuch eingereicht.

Seither ist ein Jahr vergangen und der erwähnte Bundesordner ist einiges dicker geworden. «Ich bekam schon einige Anrufe von Familien, die sich erkundigten, wann der Pumptrack denn nun endlich gebaut werde. Ich muss dann jeweils sagen, dass der Fall aktuell noch in den Mühlen der Juristerei hängig ist», erklärt Signer.

«Dachten, wir hätten eine gute Lösung gefunden»

Denn gegen das Baugesuch ging eine Einsprache seitens einer Gruppe von Anwohnenden ein. Chris Springer, Präsident der Burkertsmatt-Abgeordnetenversammlung, erzählt: «Im Kern ging es um Lärm, den der Pumptrack verursachen könnte und um das revidierte Betriebsreglement.»

Ein ähnlicher Pumptrack, wie er hier in Klingnau 2022 eingeweiht wurde, ist auch bei der Burkertsmatt geplant. Stefanie Garcia Lainez (19.8.2022)

In mehreren Diskussionsrunden einigte man sich mit den Einsprechern im Frühsommer, gemäss Springer, dass der Pumptrack wie beantragt bewilligt werden soll. Und hingegen die angepasste Variante des Betriebsreglements später behandeln soll. Daraufhin erteilte der Wider Gemeinderat im Juli die Baubewilligung. «Wir hatten das Gefühl, dass wir eine gute Lösung gefunden hätten», sagt Springer.

Doch gegen diese Bewilligung wurde erneut rechtsgültig Beschwerde beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) erhoben. Kenntnis davon erhielten die Burkertsmatt-Vertreter aber erst im September, weil es interne Probleme beim Kanton gab.

Lärm wird als Hauptgrund ins Spiel gebracht

In der 12-seitigen Einsprache, die offiziell nur noch von einer Beschwerdepartei geführt wird, werde als Hauptpunkt nach wie vor der Lärm angeführt. «Die Einsprecher bemängeln das von uns bei Fachexperten eingeholte Lärmgutachten», sagt Chris Springer. Dieses zeigt, dass die Lärmprognose der Pumptrack-Anlage in allen Zeitperioden deutlich unter dem Planungsrichtwert liegt.

Die Pumptrack-Anlage ist im nordöstlichen Teil der Burkertsmatt vorgesehen. zvg

Signer und Springer betonen, dass das Einreichen der Beschwerde absolut legitim sei. Sie ärgern sich aber, dass eine solche mit sehr schwach begründeten Einwänden einen klaren Entscheid des Souveräns so verzögern kann. Als Nächstes erwarten sie einen Entscheid des BVU zur Beschwerde, voraussichtlich Mitte 2023.

«Wir gehen davon aus, dass der Einsprecher den Fall dann noch durch mehrere Instanzen weiterziehen wird. Der Pumptrack dürfte in absehbarer Zeit noch nicht kommen», richtet Springer die Botschaft an die Steuerzahlenden. Abgesehen von zusätzlichen Auslagen für die Beschwerdeverfahren rechnen die Verantwortlichen am Ende auch mit höheren Baukosten.

Das Layout der geplanten Pumptrack-Anlage. zvg