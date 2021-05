Mutschellen Schon über 3200 Unterschriften: Petition für Hallenbad bei der Burkertsmatt stösst auf grosses Interesse Eine Interessensgemeinschaft strebt die Erweiterung der Mutscheller Sportanlage Burkertsmatt mit einem Hallenbad an. Eine entsprechende Petition ist lanciert. Bereits sind mehrere tausend Unterschriften eingegangen. Marc Ribolla 12.05.2021, 05.00 Uhr

Urs Schweizer ist Präsident der IG Hallenbad Mutschellen, das hier neben der Burkertsmatt-Halle geplant wäre. Marc Ribolla

Die blauen Banner mit der Aufschrift «Ja! für ein Hallenbad Mutschellen» prägen zurzeit das Strassenbild in den Gemeinden am Mutschellen. An vielen Orten machen sie aufmerksam auf ein Projekt, das wiederbelebt werden soll. Noch sollen die Banner aber keine Parole für eine anstehende Volksabstimmung verbreiten, sondern für eine kürzlich lancierte Petition Werbung machen.