Briten haben Interesse an Freiämter Firma JackRipe und deren Idee

Mutschellen JackRipe feiert seinen ersten Geburtstag – mit dem besten Apfelsaft der Schweiz und einem Weltmeisterkäse Während der Lockdowns waren Hofläden im Trend. Damit die Leute auch danach das Frische von den Höfen erhalten, gründete CEO Andreas Thut mit seinem Team im April 2021 JackRipe, die Gutes von den lokalen Produzenten vor die Haustüren liefern. Im AZ-Interview blickt er zurück und erzählt, dass die Idee sogar in England auf Interesse stösst. Andrea Weibel 31.05.2022, 05.00 Uhr

JackRipe will Hofläden und Kunden besser vernetzen. Am 1. April 2021 haben sie mit vier Mutscheller Gemeinden gestartet. Tim Müller, Jonas Eichenberger, Simon Thut, Andreas Thut, Thomas Winkler (von links). zvg

Was hat sich in dem einen Jahr getan?

Andreas Thut: Viel. Zum Einjährigen blicken wir auf eine sehr erfolgreiche Entwicklung des Geschäfts und eine durchwegs positive Resonanz unter den Kundinnen und Kunden zurück. Wir sehen es als keine Selbstverständlichkeit an, dass unsere superlokalen Produzierenden seit einem Jahr regelmässig ihre Lebensmittel über die JackRipe-Plattform anbieten. Dank ihnen können wir hochwertige Produkte aus der unmittelbaren Umgebung anbieten und damit auch einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und lokaler Versorgungssicherheit liefern.

Wie viele Kundinnen und Kunden und wie viele Produzierende haben Sie mittlerweile?

Es sind knapp 500 registrierte Kundinnen und Kunden sowie rund 30 Produzierende, verteilt auf zwei Liefergebiete. Im Sortiment haben wir rund 400 Produkte. Je nach Jahreszeit sind jeweils 200 bis 300 davon bestellbar. Unseren wöchentlichen Produkt-Newsletter erhalten über 500 Leute. Auf Instagram, unserem wichtigsten Social-Media-Kanal, folgen uns über 1000 Personen.

Wie viele Dörfer gehören mittlerweile zu Ihrem Gebiet?

Aktuell beliefern wir zwölf Gemeinden in zwei Liefergebieten. Gestartet sind an Ostern 2021 rund um den Mutschellen: Widen, Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg und Oberwil-Lieli. Anfangs boten neun Mutschellener Produzierende ihre rund 150 superfrischen, saisonalen Lebensmittel an. Bald kamen auch die Gemeinden Bergdietikon und Zufikon hinzu.

Wie funktioniert JackRipe? Auf der Website www.jackripe.ch können die Bewohnenden der belieferten Gemeinden frische, saisonale Lebensmittel aus der unmittelbaren Umgebung bestellen, also aus weniger als zehn Kilometern Umkreis. Diese werden einmal pro Woche von JackRipe bei den Produzierenden abgeholt und direkt vor die Haustür geliefert. Darunter finden sich bunt gemixte Gemüsekisten ebenso wie Einzelprodukte. Zwischen Bestellung, Ernte und Lieferung liegen im Schnitt keine 24 Stunden. Somit ist die Ware nicht nur sehr frisch, gesund und länger haltbar, sie legt auch äusserst kurze Transportwege zurück oder benötigt keine aufwendigen Verpackungen. Neben frischen Produkten gibt es auch verarbeitete und haltbar gemachte saisonale Produkte, die rund um das Jahr gekauft werden können. (az)

Seit Anfang 2022 bieten wir unseren Lieferdienst auch am Rohrdorferberg an. Das Liefergebiet umfasst Bellikon, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Stetten, Künten und Remetschwil.

Was ist das speziellste Produkt, das Sie mittlerweile neu im Sortiment haben?

Wir haben einige einzigartige Produkte, von der Bio-Heubeeri-Joghurt-Glace über die Kaninchenbratwurst zum Mönchsbart-Gemüse und Glücksmeringue ist einiges dabei. Allerdings sind in der Tat alle unsere Produkte speziell, denn selten findet man Gemüse oder Obst mit einem so starken Geschmack wie bei uns, ausser man hat es selber gerade geerntet.

Auch gibt es zahlreiche prämierte Produkte. Der Süssmost von Marietta und Andreas Seeholzer aus Künten wurde am letzten Schweizer Qualitätswettbewerb als «der beste Apfelsaft der Schweiz» ausgezeichnet. Nauer Weine aus Bremgarten haben am Mondial des Pinots eine Goldmedaille für ihren Rarum 2018 gewonnen. Und Fabian Spielhofer gewann mit seiner Brülisauer Käse AG in Künten die Goldmedaille an der Käseweltmeisterschaft.

Eines der beliebtesten Produkte ist der Fisch aus der Fischzucht Bremgarten. Die Lachsforellen aus frischem Quellwasser schmecken wie selbst gefangen.

Gibt es spezielle Erlebnisse aus diesem Jahr, die Sie erzählen können?

Dass JackRipe kein anonymer Webshop ist, zeigt vielleicht diese Episode: Eine Stammkundin wollte unsere ersten grünen Spargeln bestellen. Sie hatte sie bereits im Warenkorb, wollte aber im Newsletter, der dienstags kommt, erst den Inhalt der Gemüsekisten anschauen. Als sie bestellen wollte, waren die Spargeln ausverkauft.

Frisches von den Hofläden direkt vor die Haustür – das ist JackRipe. zvg

Als wir dies erfuhren, konnten wir beim Produzenten noch einen zusätzlichen Bund für sie ergattern. Prompt erhielten wir Feedback: «Heute Nachmittag habe ich meinen Augen kaum getraut, als Lieferantin Michèle mir ein Pfund grüne Spargeln als Geschenk von Ihnen mitbrachte. Die Überraschung ist wirklich gelungen, und meine Freude ist riesengross!» Ich denke, das beschreibt unseren sehr persönlichen Ansatz und unsere Nähe zu Produzierenden, Kundinnen und Kunden sehr gut.

Hat sich JackRipe in diesem Jahr so entwickelt, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Dass das Angebot so gut ankommt, haben wir gehofft, denn regionale Produkte liegen nicht erst seit Covid-19 im Trend. Dass wir nach einem Jahr aber sagen können, dass unser Angebot wirklich gut funktioniert und die Nachfrage steigt, freut und motiviert uns sehr. Besonders gefreut hat uns, dass in den letzten Monaten unzählige Produzierende auf uns zugekommen sind, die bei JackRipe dabei sein wollten, und uns auch andere, teilweise konkurrenzierende Firmen kontaktierten, um eine Partnerschaft einzugehen oder Ideen auszutauschen.

Für uns ist JackRipe mehr als eine Verkaufsplattform. Wir treten ein für eine bessere Welt und eine enkelgerechte Zukunft, indem wir uns für Produkte aus der unmittelbaren Umgebung (maximal zehn Kilometer Umkreis) einsetzen. Wir bieten eine zukunftsträchtige Alternative zum Einkauf von weltweit produzierten Lebensmitteln.

Was sind die nächsten Ziele von JackRipe?

Die Expansion unseres Angebots in weitere Gebiete ist in Planung. Die Herausforderung ist, dass wir in jedem Liefergebiet neue Produzierende identifizieren und zu JackRipe einladen. Somit ist auch das Lebensmittelangebot von JackRipe in jeder Region ein wenig anders.

Dass unser Angebot auf Interesse trifft, merken wir auch daran, wie unser Netzwerk wächst. Produzierende und Händler aus dem Kanton und darüber hinaus sind auf uns zugekommen, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Wir werden auf Tagungen und Seminare zum Thema Regionalität eingeladen und treffen Fachexperten. Und sogar aus dem Ausland werden wir kontaktiert. Aktuell laufen Gespräche in Österreich und Grossbritannien.

Mehr Infos und Bestellungen unter www.jackripe.ch.