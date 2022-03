Am Dienstagabend versammelten sich rund 90 Personen von Jung bis Alt vor der reformierten Kirche in Widen. Sie standen zusammen, um ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine zu setzen. Organisiert hatte die Mahnwache der Pastoralraum am Mutschellen.

Marc Ribolla 02.03.2022, 14.01 Uhr