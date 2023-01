Virtual Reality mit Yullbe auf dem Mutschellen

Mutschellen Ein einmaliges Erlebnis mit Virtual Reality und kultiger Rollschuhdisco zum Abschied des «Bolleri» Im ehemaligen Bolleri-Supermarkt auf dem Mutschellen, der Ende 2022 schloss, steigen ab sofort bis zum 22. Januar diverse Events. Ein Highlight ist ein Erlebnis mit Virtual Reality (VR), das es so in der Schweiz noch nicht gibt. Marc Ribolla 06.01.2023, 05.00 Uhr

Juri Tirez (Stiefelchnächt Bremgarten), Nino Ruef (934) und Roger Meyer (Bolleri, von links) auf der Fläche, wo sich die Gäste mit der VR-Brille bewegen können. Marc Ribolla

Die Warenregale sind weg, die Innenfläche ist zum grössten Teil leer geräumt. Der «Bolleri Supermarkt» auf dem Mutschellen ist seit Ende Dezember Geschichte. Knapp ein Jahr lang haben Roger Meyer und Christian Füglistaller als Mieter dem Ladenlokal als Zwischenlösung nochmals etwas Leben eingehaucht. Nun wird der «Bolleri» wie geplant einem Neubau weichen.

Bevor das Duo Ende dieses Monats die Räumlichkeiten abgibt, lassen sie jedoch nochmals einige Anlässe steigen. Mit an Bord sind auch der Bremgarter Gastronom Juri Tirez («Stiefelchnächt», «Gnusswerk») und Nino Ruef von der Zürcher Firma 934 Experiences.

Letztere bringt erstmals das Virtual-Reality-Erlebnis «Yullbe» in die Schweiz. Auf einer Fläche von rund 10 mal 10 Meter, die mit schwarzem Vorhang begrenzt ist, können die Besuchenden ab diesem Freitag mit einer VR-Brille in acht verschiedene Erlebniswelten eintauchen. Entwickelt worden ist «Yullbe» exklusiv für den Europa-Park in Rust.

Ohne Verkabelung frei im Raum bewegen

«Wir haben einen Testort in der Schweiz für Yullbe gesucht und hier ist es ideal dazu. Ein grosser Vorteil dieses Systems ist, dass man sich nur mit der Brille auf dem Kopf ohne jegliche Verkabelung im Raum frei bewegen kann», sagt Ruef.

Maximal zwölf Personen gleichzeitig können sich mit «Yullbe» auf der abgetrennten Fläche aufhalten. Jede Person bewegt sich aber in einer eigenen Spielwelt. Die Erlebnisse dauern jeweils rund 10 Minuten. Zur Auswahl stehen für alle Zielgruppen von jung bis alt verschiedene Welten.

Die VR-Brille von «Yullbe» Marc Ribolla

«Spektakulär ist zum Beispiel ein virtueller Opernbesuch bei ‹Das Phantom der Oper›, ‹Walking in Wunderland›, ‹Valerian› oder ‹Artiality›, wo man selbst ein Teil von berühmten Kunstwerken werden kann», erzählt Ruef.

Ein VR-Erlebnis kostet pro Welt 15 Franken. Besuchbar ist «Yullbe» im ehemaligen «Bolleri» an den Wochenende vom 6. bis 8. Januar, vom 13. bis 15. Januar und am 21./22. Januar jeweils von 10 bis 20 Uhr. Auf Anfrage ist die VR-Erlebniswelt auch unter der Woche für Schulen oder Firmen buchbar.

Ex-DJs der «Kiste» Baden legen an Abschiedsparty auf

Etwas weniger futuristisch präsentieren sich hingegen die anderen Anlässe, die im «Bolleri» noch auf dem Plan stehen. Am 13. und 14. Januar gibt es eine Rollschuhdisco mit 90er-Party und live DJ. «Natürlich sind auch Leute ohne Rollschuhe herzlich willkommen», betont Roger Meyer.

Nicht erlaubt sind hingegen Inline-Skates, die für die Rollschuhbahn nicht geeignet sind. Wer aber keine klassischen Rollschuhe besitzt, muss sich nicht den Kopf zerbrechen. «Wir haben rund 300 Paar Rollschuhe zur Vermietung in allen Grössen vorrätig», sagt Meyer.

Noch bis zum 22. Januar steigen im ehemaligen «Bolleri Supermarkt» auf dem Mutschellen diverse Veranstaltungen. Marc Ribolla

Das definitiv letzte «Bolleri»-Weekend steht dann ganz im Zeichen der Abschiedsparty am Freitag, 20. Januar, und einer Ustrinkete am Samstag, 21. Januar. Am Freitag verwandelt sich das Gebäude in eine Partylocation mit Tech House. Als DJs werden regional bekannte Grössen auflegen, die beispielsweise auch in der ehemaligen «Kiste» in Baden engagiert waren. Als krönender Abschluss folgt die Ustrinkete. «Wir hören erst auf, wenn der letzte raus geht», lacht Roger Meyer.

Nicht mehr Teil des Abschiedsangebots ist übrigens das Mini-Kartfahren im «Bolleri», das in den Wochen vor der Supermarkt-Schliessung möglich war. «Das wäre zu heikel geworden mit dem Equipment, das wir nun für das Virtual Reality hier haben», erklärt Meyer. Weitere Infos gibt es auf der Website byebyebolleri.ch.

Ein Teil des Virtual-Reality-Raums im «Bolleri». Marc Ribolla