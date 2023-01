Drohungen und Gewalt an Kreisschule Mutschellen geben zu reden

Mutschellen Drohungen und körperliche Gewalt gegen Jugendliche an der Kreisschule geben zu reden – Schulvorstand spricht von Nulltoleranz Die Schulleitung der Kreisschule Mutschellen wandte sich kürzlich mit einem Brief an die Eltern und Erziehungsberechtigten. Dabei geht es um den Umgang mit möglichen Straftaten im Umfeld der Kreisschule und das Erstatten von Strafanzeigen bei der Polizei. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 16.01.2023, 19.00 Uhr

Im Umfeld der Kreisschule Mutschellen, die rund 560 Schülerinnen und Schüler besuchen, rumort es. Marc Ribolla (18.5.2022)

Schwierige Verhältnisse rund um den Schulbetrieb sind beileibe keine Seltenheit. Auch im Aargau nicht. Für Schlagzeilen sorgte beispielsweise vor rund drei Monaten die Bezirksschule im Aarauer Zelgli-Schulhaus. Dort machte die AZ Vorfälle wie Schutzgelderpressungen, Drohungen, Psychoterror oder körperliche Angriffe publik.

Nun gerät die Kreisschule Mutschellen (KSM), die ihren Standort in Berikon hat und die Gemeinden Berikon, Oberwil-Lieli, Widen und Rudolfstetten-Friedlisberg umfasst, in ein ähnliches Licht. Zumindest, wenn man den reisserisch betitelten «Weltwoche»-Artikel «In der heilen Welt Mutschellens spielt jetzt die Polizei Pausenplatz-Aufsicht. Währenddessen wird im Schulhaus gedealt, beschimpft und Gewalt angewendet» von letztem Freitag liest.

Er bezieht sich auf einen zweiseitigen Brief, den die Schulleitung der KSM kurz vor Weihnachten allen Eltern und Erziehungsberechtigten zugestellt hatte und der auch der «Aargauer Zeitung» vorliegt. Das Schreiben trägt die Überschrift «Ist Ihr Kind von einer Straftat betroffen? – Was Sie tun können.»

Schule holte sich Beratung bei der Regionalpolizei

Die «Weltwoche» zitiert im Artikel aus dem Elternbrief und spricht darin, dass die Schulleitung der Mutscheller Kreisschule von einem rauen und nicht tolerierbaren Umgang an der Schule spreche. «So soll es nach unseren Informationen unter anderem zu Drohungen, Diebstählen und körperlicher Gewalt gekommen sein», erklärt die Schulleitung.

Im Elternbrief spricht die Leitung auch davon, dass man sich bei der Regionalpolizei Unterstützung und Beratung eingeholt habe. Zudem sei bekannt, dass diese Straftaten oft in Zusammenhang mit einer Gruppierung namens G-L-G (Ground-Level-Gang) stehe.

Diese existiert schon seit über zehn Jahren und ist ein kantonsübergreifendes Phänomen, das auch schon zu Prozessen vor Bezirksgerichten im Aargau und im Kanton Zürich geführt hat. Inwieweit die Vorkommnisse an der Kreisschule Mutschellen dieser Gruppierung zuzuschreiben ist, ist offen.

Die KSM rät im Elternbrief explizit, dass Straftaten unbedingt bei der Kantonspolizei zur Anzeige gebracht werden. Insbesondere auch, wenn Konflikte durch Gespräche mit Eltern und betroffenen Jugendlichen nicht gelöst werden können.

Schulhauskultur war seit Frühling 2022 ein Thema

Im Brief gibt die Schulleitung auch einige Beispiele an möglichen Straftaten. Wie üble Nachrede: «Ihr Kind wird beispielsweise als Schlampe oder Hurensohn bezeichnet» oder Verleumdung: «Es wird beispielsweise behauptet, dass Ihr Kind Nacktfotos von sich versenden würde.»

Auf Anfrage der AZ nimmt die KSM-Schulvorstandspräsidentin und Oberwil-Lieler Gemeinderätin, Gabriela Bader, im Namen der Schulleitung und des Vorstands Stellung. Sie kritisiert: «Wir haben Kenntnis erlangt, dass die ‹Weltwoche› einen einseitigen und unreflektierten Bericht über die Kreisschule Mutschellen verfasst hat. Zu unserem Erstaunen wurde vor der Publikation des Berichts kein Statement der Kreisschule Mutschellen eingeholt.»

Gabriela Bader, Präsidentin des Schulvorstands der Kreisschule Mutschellen. zvg

Bader legt weiter dar, dass das Thema Schulhauskultur seit Frühling 2022 immer wieder aufgegriffen wurde, auch in Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitenden (Initiative kein Mobbing an unserer Schule). In den Monaten November und Dezember arbeitete die KSM im Rahmen einer polizeilichen Gewalt-Präventionskampagne eng mit der Regionalpolizei Bremgarten zusammen.

Dies hatte einen Hintergrund. «Leider werden Vorfälle, die ausserhalb der Schule stattfinden, oft in die Schule getragen. Dies hat uns veranlasst, die Eltern auch über die Handlungsmöglichkeiten ausserhalb der Schule zu informieren», so Bader.

Pausenaufsicht weiter von den Lehrpersonen gewährleistet

«Wir halten hiermit fest, dass sich lediglich einzelne Schülerinnen und Schüler nicht an die geltende Schulordnung halten. Massnahmen gegen die Betroffenen wurden eingeleitet. Da wir eine Nulltoleranzstrategie an unserer Schule verfolgen, haben wir den Brief vom 23. Dezember verfasst», teilt die Vorstandspräsidentin mit.

An der Kreissschule Mutschellen sind rund 560 Jugendliche in Real-, Sek- und Bezirksschulklassen im Unterricht. Kein Verständnis hat Bader für die «Weltwoche»-Aussage, dass jetzt die Polizei Pausenplatz-Aufsicht spiele.

«Die Pausenaufsicht wird nach wie vor von unseren Lehrpersonen gewährleistet. Da wir für die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit verantwortlich sind, erscheint die Polizei gelegentlich auch auf dem Schulgelände», erklärt sie. Und: «Die Eltern sollen vermehrt in die Pflicht für ihre Kinder genommen werden.»

Auf Anfrage der AZ konnte die Medienstelle der Kantonspolizei Aargau bis Montagabend noch keine detaillierte Auskunft geben, ob sich in den vergangenen Monaten Einsätze oder Anzeigen wegen Vorfällen wie Drohungen, Diebstählen oder körperlicher Gewalt im Umfeld der KSM erhöht haben.

