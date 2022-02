Bolleri-Supermarkt öffnet: Blumen gibts jetzt auch am Montag

Mutschellen Bolleri-Supermarkt öffnet: Blumen gibt’s jetzt auch am Montag und Jack Ripe rund um die Uhr Am kommenden Samstag eröffnet der neue Bolleri-Supermarkt auf dem Mutschellen. Die Initianten Roger Meyer und Christian Füglistaller stecken in den letzten Vorbereitungen – und verraten, was sie alles Spezielles anbieten. Marc Ribolla 23.02.2022, 05.00 Uhr

Müssen noch die letzten Regale einräumen: Roger Meyer (links) und Christian Füglistaller im «Bolleri»-Supermarkt. Marc Ribolla

Hier packen die Chefs noch selbst mit an: Die Hände von Roger Meyer und Christian Füglistaller sind schwarz. Die beiden Männer sind an diesem Dienstagvormittag im Schuss. Regale müssen aufgefüllt werden, Kisten ausgepackt, die Kaffeemaschine auf Vordermann gebracht und vieles andere an die Hand genommen werden.

Am nächsten Samstag feiert ihr neuestes Projekt – der Bolleri-Supermarkt – die Eröffnung. Im ehemaligen Spar-Laden auf dem Mutschellen, nahe der grossen Kreuzung, richten Meyer und Füglistaller im Rahmen einer Zwischennutzung einen Supermarkt für den täglichen Bedarf inklusive einem kleinen Gastronomiebereich ein. Der «Bolleri» wird mindestens bis Ende Jahr bestehen, ehe das Gebäude einem Neubau weichen muss.

Pasta-Menu, Popcorn und frischen Fisch

Die Eröffnung feiern sie mit verschiedenen Attraktionen, darunter einem Wettbewerb und einem Grill-Stand. Letzterer wird auch zukünftig jeweils am Samstag ein fester Bestandteil des «Bolleri»-Angebots sein. Doch auch sonst möchten Meyer und Füglistaller der Mutscheller Bevölkerung etwas Attraktives offerieren.

Freitags und Samstags gibt es frischen Fisch der Schlieremer Firma Dörig an einer bedienten Theke. Im Gastrobereich kann man sich von Montag bis Freitag ein Pasta-Mittagsmenu zum Gaumen führen. «Speziell ist unser Popcorn-Angebot, das man sich frisch zubereiten kann. Wir führen fünf verschiedene Geschmackssorten», erklärt Füglistaller.

Hier entsteht der Gastro-Bistrobereich. Mit viel heimeligem Holz dank der Palettkisten, die als Theke und Regalhalterung verwendet werden. Christian Füglistaller und Roger Meyer sind bereit. Marc Ribolla

Nebst den üblichen Gütern des täglichen Bedarfs nimmt auch das Angebot des Aarauer Libergy Reformhaus 2.0 einen grossen Platz im «Bolleri»-Supermarkt ein. «Das umfasst beispielsweise viele glutenfreie Produkte, aber auch vegane oder laktosefreie», sagt Füglistaller.

Blumen auch am Montag auf dem Mutschellen erhältlich

Bei den Produkten setzen sie auf regionale Lieferanten, was sich auch in einer weiteren Zusammenarbeit niederschlägt. Füglistaller: «Es wird bei uns als Neuheit einen von aussen rund um die Uhr zugänglichen Raum geben, der als Pick-up-Standort von ‹Jack Ripe›, dem regionalen Lebensmittellieferanten, dient. Bisher boten sie nur einen Lieferservice an.»

Ähnlich verhält es sich mit dem Beriker Floristikgeschäft Blumento, dem bald einzigen verbliebenen Blumenladen am Mutschellen, der aber montags geschlossen ist. «Blumento richtet bei uns eine Abholstation ein, sodass man auch am Montag in der Region frische Blumen kaufen kann», so Füglistaller.

Er und Meyer planen auch regelmässige Anlässe für die Kundschaft. Zum Auftakt wird es am Samstag, 7. Mai, einen Setzlingsmarkt geben. «Die Reaktionen, die wir bisher erhalten haben, sind sehr positiv. Die Leute freuen sich auf den Laden», resümiert Füglistaller. Seit dieser Woche ist auch die neue Website mit allen Informationen rund um den «Bolleri»-Supermarkt unter www.bolleri.ch aufgeschalten.

Im ehemaligen Spar-Laden ist nun der «Bolleri»-Supermarkt entstanden – mit einem Terrassenbereich vor dem Geschäft. Marc Ribolla

Der Getränkebereich im hinteren Teil des Ladens ist schon eingerichtet. Marc Ribolla