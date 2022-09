All das haben die 11. Murikultur-Tage zu bieten

Murikultur-Tage Ein Wunderkind, alte Gemäuer und private Einblicke in Kaiserin Zitas Leben – all das hat Muri zu bieten Von poetischen Tönen über museale Leckerbissen bis hin zu musikalischen Verführungen sind sie voller Höhepunkte: Vom 9. bis 12. September finden die 11. Murikultur-Tage statt. Sie zeigen vielfältige Facetten des Murianer Kulturlebens. Andrea Weibel 07.09.2022, 05.00 Uhr

Die Kabinettausstellung «Für Gott, Kaiser und Kinder» eröffnet zum ersten Mal überhaupt einen kleinen Einblick in das umfangreiche Privatarchiv der Kaiserin Zita, auf dem Bild mit ihren Kindern zu sehen. zvg

«Die spätsommerlichen Kulturblüten erblühen heuer zum 11. Mal», mit diesen poetischen Worten werben die Organisierenden für die Murikultur-Tage vom 9. bis 12. September. Und weiter: «Kultur ist vielfältig: An nur einem einzigen Wochenende zelebriert Murikultur diese Vielfalt. Als kleines, lebendiges, frohes Festival – den Murikultur-Tagen.»

Rhythmisch, modern und wortgewaltig beginnen sie am Freitag, 9. September. Mit selbst geschriebener, gesprochener Poesie buhlen die Schülerinnen und Schüler der Kanti Wohlen am Poetry-Slam um die Gunst des Publikums. Der ehemalige Gewinner des Murianer Slams und unterdessen bekannte Slampoet Jeremy Chavez moderiert den Anlass bereits zum zweiten Mal.

Der Poetry-Slam-Anlass Muri Slam der Kanti Wohlen eröffnet die Murikultur-Tage am Freitag, 9. September. zvg/Gregor Galliker

Der Samstag, 10. September, zeigt sich dagegen unerwartet habsburgisch: Die Kabinettausstellung «Für Gott, Kaiser und Kinder» eröffnet zum ersten Mal überhaupt einen kleinen Einblick in das umfangreiche Privatarchiv der Kaiserin Zita.

Besonderer Leckerbissen: 19-jähriges Wunderkind am Piano

Am Abend interpretiert dann das mittlerweile 19-jährige deutsche «Wunderkind» Laetitia Hahn bei Musik im Festsaal Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 gemeinsam mit den Zürcher Symphonikern. Die Organisierenden versprechen «einen ganz besonderen Hörgenuss». Denn Hahn hatte schon im Alter von 2 Jahren mit dem Klavierspiel begonnen, mit 11 Jahren das Abitur in der Tasche, studierte zuletzt in Zürich und trat schon auf der ganzen Welt mit bedeutenden Orchestern und Dirigenten auf.

Am Sonntag eröffnet sich dem Publikum in einer kombinierten Führung die bewegte Geschichte des Singisenflügels vom Konventgebäude hin zum modernen, vielfältig genutzten Haus. Passend dazu setzt am späten Nachmittag das Capriccio Barockorchester Klangperlen in der Klosterkirche Muri. «Ein ganz besonderer Ohrenschmaus, übernehmen doch Instrumente die Rolle der Singstimmen verschiedener Arien und Duette», heisst es im Programm.

Wie jedes Jahr gehen die Murikultur-Tage am Montag, 12. September, mit einem Lachen zu Ende. Cabarena zeigt Udunzo A Capella mit «Friede, Freude, Götterfunken»: Laut Programm stehen sie für «satte Beats, geniale Lieder und Tanzeinlagen und einen Abend, der den Lachmuskeln einiges abverlangen wird».

Übrigens, während der Murikultur-Tage sind die Ausstellungen «Romano Galizia und seine Künstlerfreunde» sowie «Ein-Blick, Kunstfenster Freiamt» im und vor dem Singisen-Forum durchgehend geöffnet.

Mehr Infos und das ganze Programm unter www.murikultur.ch.