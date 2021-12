Gemeinderat Muri zeigt zwischenstand im Projekt Badi-Sanierung.

Muri Dringende Badi-Sanierung nimmt Formen an – «Ein Hallenbad wäre schön, ist aber finanziell nicht möglich» Die Badi Muri muss saniert werden. Das steht schon lange fest. Seit zwei Jahren arbeiten der Gemeinderat und die Anspruchsgruppen an einem Sanierungsprojekt. Nun veröffentlichen sie ihren Planungszwischenstand und informieren über das weitere Vorgehen. Melanie Burgener 15.12.2021, 05.00 Uhr

Die Badi Muri muss dringend saniert werden. Nun informiert der Gemeinderat über den aktuellen Planungszwischenstand. Pascal Bruhin (21. Oktober 2021)

An heissen Sommertagen gilt sie als einer der beliebtesten Treffpunkte der Region. Ihre bereits von der Strasse aus sichtbare blaue Rutschbahn ist Jahr für Jahr das Highlight vieler Freiämter Kinder. Und das soll auch weiterhin so bleiben, sind sich Muri und die umliegenden Gemeinden sicher. Doch damit die Badi auch weiterhin vielen Generationen Freude bereiten kann, muss sie dringend saniert werden.

Am 28. November 2019 hat die Einwohnergemeinde Muri zu diesem Zweck einem Kredit in der Höhe von 300'000 Franken für einen Studienauftrag zur Modernisierung des Schwimmbades zugestimmt. Mit diesem Geld konnte unterdessen ein umfassender strategischer Analysebericht erarbeitet und die verschiedenen Projektmöglichkeiten untersucht und diskutiert werden.

Zum Ende dieses Jahres informiert der Gemeinderat Muri nun darüber, wo er mit den Planungen aktuell steht und wie sein weiteres Vorgehen aussehen wird.

Fest steht: Die Sanierung wird in Etappen aufgeteilt

Im Rahmen der bisher stattgefundenen Untersuchungen und Analysen konnten verschiedene Szenarien für die zukünftige Entwicklung der Badeanlage entwickelt werden, wie die Gemeinde mitteilt. «Diese reichen von Status quo, zusätzlichen Angeboten, einer Saisonverlängerung bis hin zu einem Ganzjahresbetrieb», heisst es in der Mitteilung.

Zusammen mit den verschiedenen Anspruchsgruppen, darunter eine Delegation aller Gemeinderäte aus dem Bezirk Muri, der Regionalplanung Oberes Freiamt sowie Vertretungspersonen der Schule hat der Gemeinderat Muri diese verschiedenen Projektvarianten im vergangenen September diskutiert. Dabei seien sie zum Schluss gekommen, dass das Szenario «Entflechtung/Etappierung» das Beste sei.

Konkret bedeute das, dass die Sanierung, die Badewasseraufbereitung und mögliche Erweiterungen etappenweise geplant und realisiert werden. Eine der Hauptänderungen wird am Haupteingang vorgenommen, der in Zukunft im Norden zu liegen kommen werde.

Der Haupteingang der Badi Muri soll in den Norden der Anlage versetzt werden. Pascal Bruhin (21. Oktober 2021)

«Wenn man in die Zukunft blickt, ist es vor allem auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der anderen Sportstätten sinnvoll, wenn es einen einheitlichen Eingangsbereich gibt», erklärt Beat Küng, zuständiger Gemeinderat des Ressorts Hochbau, Planung und Liegenschaften.

Das gewünschte Hallenbad kann sich Muri nicht leisten

Ein weiterer Grund, der für dieses Szenario spreche, seien die Kosten. Für den erwähnten Ganzjahresbetrieb beispielsweise wäre der Bau eines Hallenbades notwendig. Eine Projektvariante, die aber in Muri kaum zu realisieren ist, wie Küng erläutert. Er sagt:

«Das wäre eine Steuervernichtungsanstalt. Unsere Nachbargemeinden sagen, sie hätten schon Mühe, die Beträge allein für die Sanierung aufzubringen.»

Die Kosten für eine Indoor-Anlage, die sich nach groben Schätzungen auf etwa 40 Millionen Franken belaufen würden, könne man nicht rein steuertechnisch finanzieren. «Dazu kämen dann noch die Betriebskosten. Ein Hallenbad wäre schön für Muri, aber finanziell einfach nicht möglich», so Küng. Er ergänzt: «Vielleicht passiert ja noch ein Wunder und es findet sich ein Investor.»

Über den Planungskredit soll die Bevölkerung 2023 abstimmen

Auf den Grundlagen des gewählten Szenarios hat der Gemeinderat nun den Auftrag zur Ausarbeitung eines Masterplanes erteilt, wie es in der Mitteilung heisst. «Dieser definiert räumliche Bereiche und soll im März 2022 vorliegen. Darauf aufbauend wird das Raumprogramm erstellt», so die Gemeinde. Der gesamte Planungsprozess wird von einer Objektbaukommission Badi begleitet. Anschliessend werde eine Wettbewerbsphase für das Vorprojekt erfolgen.

Wie viel die gesamte Sanierung kosten wird, könne man aktuell noch nicht sagen, da einzelne Erweiterungen noch nicht feststehen würden, so Küng. An der Gemeindeversammlung im November 2019 war von rund acht Millionen die Rede. Das werde wohl der Mindestbetrag des gesamten Projektes sein. Ziel der Gemeinde ist es, dass an der Gmeind im Herbst 2023 ein Planungskredit für die Sanierung beantragt werden kann.

Der gesamte Zwischenstand des Sanierungsprojektes Badi Muri gibt es online auf der Gemeinde-Website.