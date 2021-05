Muri Zurück an Reck und Ringe: Aargauer Meisterschaft zaubert jungen Turnerinnen und Turnen ein Lächeln ins Gesicht Für viele Mädchen war es der erste Wettkampf seit September 2019. Trotzdem wurden in der Bachmattenhalle in Muri an den Geräten tolle Leistungen gezeigt. Alle 4oo Kinder wurden mit einer Medaille belohnt. Alexander Wagner 31.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die jungen Turnerinnen und Turner zeigten an den Aargauer Meisterschaften an den Geräten ihr Können. Alexander Wagner

Es wuselte, kicherte und lachte in der Bachmattenhalle in Muri. Aber nur zwischen den Wettkämpfen, wenn die kleinen Turnerinnen und Turner die Geräte wechselten. Sonst war es mucksmäuschenstill, alle waren hoch konzentriert am Werk. Kein Wunder, war es doch nicht irgendein gewöhnlicher Wettkampf: Zum einen waren es die Aargauer Meisterschaften, zum anderen war es für viele Mädchen der erste Wettkampf seit September 2019. Danach war es nicht mehr möglich, mit so vielen Teilnehmerinnen, Trainern und Kampfrichtern einen Wettkampf durchzuführen. Weil deutlich mehr Mädchen als Knaben Geräteturnen betreiben, konnten die meisten Jungs im September des letzten Jahres nochmals ihr Können zeigen und sich messen. Dann war auch für sie Schluss.

Eindrücke aus der Bachmattenhalle in Muri Alexander Wagner

Alle haben dem Wettkampf entgegengefiebert

Und das merkte man allen Beteiligten an. Sie wollen ihr Bestes geben. Es gab fast nur fröhliche Gesichter in Muri. Alle waren glücklich, endlich wieder mal einen Wettkampf zu bestreiten. «Alle haben sich darauf gefreut. Sie hatten endlich wieder ein Ziel vor Augen», meinte eine Leiterin stellvertretend für alle Betreuer. Ihre Kollegin ergänzte:

«Es ist einfacher für die Trainer, um selber motiviert zu bleiben und um die Kinder weiterhin zu motivieren.»

Die Trainerinnen sprachen ihren Schützlingen vor den Darbietungen Mut zu. Alexander Wagner

Die Nervosität und Anspannung waren bei den kleinen Athletinnen noch etwas grösser als sonst. Aber die Betreuer und Leiterinnen sprachen ihren Schützlingen liebevoll und einfühlsam zu. Und falls mal kurz eine Blockade am Gerät war, griffen sie helfend ein.

Trainerinnen wischten die Tränen schnell weg

Doch alle genossen es sichtlich. Falls mal eine Übung oder eine Landung doch nicht ganz so gelang, wie man es sich erhofft und vorgestellt hatte, wurden von den Trainerinnen die Tränen schnell weggewischt und schon bald huschte wieder ein Lächeln über das Gesicht der Turnerinnen. Die Kleinsten waren gerade mal zehn Jahre alt, die ältesten knapp 15 Jahre. Aufgrund der langen Pause waren die Aargauer Meisterschaften sehr speziell, aber ausser den Übungen am Reck, Boden, Ring oder beim Sprung war fast nichts wie gewohnt.

Es waren keine Zuschauer zugelassen und so war es für viele nicht nur der erste Wettkampf seit langem, sondern der allererste Wettkampf ohne die Eltern. OK-Präsident Bruno Stierli brachte es auf den Punkt:

«Man spürte überall die Freude, endlich wieder turnen zu dürfen, und die Kinder freuten sich gewaltig.»

Sonst war es viel ruhiger als sonst. «Aber die Konzentration hat das eher begünstigt», ist Stierli überzeugt.

Auf die gezeigten Übungen hatte der lange Unterbruch fast keinen Einfluss. Da die jungen Turnerinnen und Turner – abgesehen von einer kurzen Phase – fast immer trainieren durften, hat die Qualität des Wettkampfs nicht gelitten.

Alle 400 Kinder erhielten eine Medaille

OK-Präsident Bruno Stierli mit den Medaillen.

Alexander Wagner

«Es waren Superleistungen zu sehen», freut sich der OK-Präsident stellvertretend für die zahlreichen Helferinnen und Helfer. Und so gab es am Ende fast nur Siegerinnen: Denn auch auf das gewohnte Rangverlesen und die Medaillenübergabe musste aufgrund der besonderen Lage verzichtet werden und so erhielten kurzerhand alle rund 400 Kinder eine Medaille.

Erst bei Auszug aus der Bachmattenhalle in Muri wurde es wieder laut. Es wurde über die Übungen diskutiert, gefachsimpelt und auch manchmal gelacht. So machten sich die kleinen Turnerinnen und Turnern auf den Heimweg um den Eltern, die für einmal nicht dabei sein konnten, von ihren Erlebnissen beim ersten Wettkampf seit September 2019 zu erzählen.