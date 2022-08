Zur neuen Kino-Saison: Fünf-Franken-Eintritt im Kino Mansarde

Muri Zur Feier der neuen Kino-Saison: Fünf-Franken-Eintritt im Kino Mansarde Am 4. September findet der Schweizer Kinotag statt. Mit drei aktuellen Filmhits startet dann auch auch das Murianer Kino in die 47. Saison seines «Lichtspieltheaters». 31.08.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Biopic über Elvis Presley eröffnet das Kino Mansarde seine neue Kino-Saison. AP

Zur Saisoneröffnung flimmern am Sonntag, 4. September, im ehemaligen Klosterestrich gleich drei Hits über die Leinwand. Mit «Elvis» kommen am Vormittag sämtliche Elvis-Presley-Fans auf ihre Rechnung. Regisseur Baz Luhrmann widmet dem King of Rock'n'Roll ein packendes Biopic, das aus Sicht seines Managers den Werdegang des Jahrhundert-Rockmusikers erzählt - mit all seinen Tiefen und Höhen und Süchten. Filmstart: 10.30 Uhr.