Die Energie Freiamt AG Muri wird 25 Jahre alt.

Muri Zum 25-Jahr-Jubiläum: Energie Freiamt AG feiert Jahrhundert alte Tradition mit neuem Auftritt Eigentlich feiert die Energie Freiamt in Muri heuer erst ihren 25. Geburtstag. Doch die Tradition des Energieunternehmens geht über 100 Jahre zurück. Zum Jubiläum tritt die Firma mit einem neuen Logo auf. Melanie Burgener 14.12.2021, 05.00 Uhr

Zum 25. Geburtstag tritt die EFA Energie Freiamt AG aus Muri mit neuem Logo auf. Geschäftsführer Christian Strebel ist stolz auf das Rebranding. Melanie Burgener

Eigentlich ist die EFA Energie Freiamt AG noch sehr jung - so jung, dass einzelne Angestellte länger im Betrieb arbeiten, als es die Firma überhaupt gibt. Und trotzdem wollte sie ihr 25-Jahr-Jubiläum heuer gross und vor allem sichtbar feiern. Denn die Traditionen des Murianer Unternehmens sind über 100 Jahre alt und sein Ursprung liegt in der Zeit, als Strassenlaternen noch mit Petrol und nur Sonntags oder zu besonderen Anlässen leuchteten.

Die festlichen Aktivitäten zum Geburtstag an der Gewerbeausstellung mussten zwar aufs nächste Jahr verschoben werden. Und so feierte die Firma mit einem neuen Firmenauftritt. «Wir sind uns bewusst, dass niemand auf dieses Jubiläum gewartet hat, 25 Jahre sind wirklich nicht viel», sagt EFA-Geschäftsführer Christian Strebel. «Doch das Rebranding wollten wir nicht weiter aufschieben.»

So hat die Energie Freiamt nun ein neues Logo, die Farben der Arbeitskleider sind seit kurzem alle einheitlich und die Denkweise im Unternehmen ist dynamischer als je zuvor. «Wir positionieren uns heute als umfassender Energiedienstleister. Mit einem einheitlichen Auftritt unterstreichen wir das», erklärt Strebel. «Es freut uns, dass wir viele unserer Mitarbeitenden in diesen Prozess miteinbeziehen konnten, und auch solche, die zu Beginn nicht sehr überzeugt waren, nun mit dem neuen Auftritt zufrieden sind», sagt er.

Angefangen hat alles bereits vor rund 100 Jahren

Doch nochmals von Vorne: Begonnen hat die Geschichte der Energie Freiamt Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals war es Grossrat Jean Villiger, der sich dafür einsetzte, dass Muri mit der fortschreitenden Elektrisierung mithält. Dank ihm und seinem Elektrizitätswerk konnten am 2. Juni 1904 die 50 ersten elektrischen Strassenlaternen in der Gemeinde angezündet werden - sie ersetzten jene acht Modelle, die zuvor mit Öl betrieben wurden.

Archiv-Aufnahmen der EFA aus dem Jahr 1979 zeigen, wie in Muri im Gammerstall die ersten Strommasten aufgestellt wurden. zvg

1918 verkaufte Villiger sein Werk an die Einwohnergemeinde Muri, die dieses etwa 78 Jahre lang geführt und unterhalten hatte. Bis der Betrieb schliesslich vor 25 Jahre in die heutige Aktiengesellschaft EFA Energie Freiamt AG umgewandelt wurde. Die Gemeinde wurde Hauptaktionärin, die AEW Energie AG brachte als Minderheitsaktionärin weitere Stromversorgungsgebiete aus dem Oberfreiamt in die Gesellschaft ein.

Seit der Loslösung von der Gemeinde ist die Firma flexibler

Was sich damals bei der Gründung der EFA abgespielt hat, und was sich mit dem Wechsel der Besitzerverhältnisse verändert hat, kann sich der heutige Geschäftsführer Christian Strebel nur vorstellen. Er selbst ist seit 2018 im Betrieb der Energie Freiamt tätig und führt das Unternehmen seit vergangenem August zusammen mit Michael Bischof.

«Ich denke, ein grosser Vorteil war damals, dass man flexibler wurde. Entscheidungen können in einer Aktiengesellschaft schneller getroffen werden», sagt er. Die Entwicklung der EFA in den vergangenen Jahren unterstreichen diese Annahme.

Denn unterdessen zählt das Unternehmen über 50 Mitarbeitende. «Wir haben Angestellte, die schon vor der Gründung der AG, also bereits seit über 30 Jahren bei uns sind», sagt Strebel. Durch sie werden interne Traditionen wie der «Stromerclub» aufrechterhalten. «In diesem Verein wird man automatisch Mitglied, wenn man bei der EFA arbeitet. So unternehmen die Mitarbeitenden auch ausserhalb der Arbeitszeit etwas miteinander», sagt er.

Die Energiewende ändert die Bedürfnisse der Kundschaft

Jetzt möchte sich die Firma aber wieder voll und ganz auf die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren. Denn in diesen Bereichen gibt es noch einiges, das die EFA herausfordert. «Mit dem Bedürfnis der Kundinnen und Kunden, ihren Teil zur Energiewende beizutragen, ändern sich auch ihre Anforderungen an uns», so Strebel.

Christian Strebel arbeitet seit 2018 für die EFA in Muri und ist seit August 2021 Geschäftsführer des Unternehmens. Melanie Burgener

Die regionale Stromanbieterin für mehr als 6000 Haushalte und Unternehmen zwischen Muri und Dietwil möchte beispielsweise Energielösungen im Bereich der Solartechnik und der Elektromobilität weiter ausbauen. «Da haben sich die Bedürfnisse der Kundschaft stark verändert. Früher haben die Privaten Haushalte keinen eigenen Strom produziert, heute möchten sie ihn ins Netz zurückspeisen und verkaufen», sagt Strebel. Auch in diesen Bereichen bietet die Energie Freiamt verschiedene Dienstleistungen an.

Die Firma realisiert auch Solaranlagen und ist für weitere Elektroinstallationen zuständig, kennt sich in der Elektromobilität aus, betreibt regionale Heizzentralen und ein Elektrofachgeschäft. «Wir sind in verschiedenen Bereichen wirklich breit abgestützt und haben intern viel Know-how», sagt Strebel stolz. Und dieses Wissen bleibt der Firma trotz neuem Auftritt erhalten.