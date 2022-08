Murikultur gedenkt Romano Galizia mit einer Ausstellung.

Muri Zum 100. Geburtstag von Romano Galizia: Murikultur gedenkt dem Künstler mit einer Ausstellung Er hat den steinernen Stiefeliryter gegenüber des Klosters geschaffen. Auch viele weitere Kunstwerke und Grabmäler in der Region hat Romano Galizia erschaffen. Der 2005 verstorbene Freiämter Bildhauer vermachte seine Sammlung der Stiftung Murikultur, die ihm nun gedenkt. 20.08.2022, 05.00 Uhr

Murikultur veranstaltet eine Gedenkausstellung zum 100. Geburtstag des Murianer Künstlers Romano Galizia. zvg

Erhobenen und, der Sage getreu, verdrehten Hauptes steht der steinerne Stiefeliryter an der Marktstrasse 17 in Muri. Seit über 30 Jahren gehört die Skulptur gegenüber des Klosters zum Dorf und ist nicht mehr von ihrem Standort wegzudenken. Das Kunstwerk erinnert aber nicht nur an die Freiämter Geschichte, sondern auch an seinen Schaffer, den Murianer Bildhauer und Künstler Romano Galizia.

1990 baute Galizia die Skulptur des Stiefeliryters, 15 Jahre später verstarb er. Heuer hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass wird die Stiftung Murikultur dem bedeutenden Kunstschaffenden gedenken und eigens für ihn eine Ausstellung organisieren. «Die Stiftung Murikultur präsentiert ausgewählte Werke Galizias sowie weitere aus seiner Sammlung», schreibt die Stiftung in einer Mitteilung.

Damit werde ein kaleidoskopischer Blick auf eine Ausprägung der Schweizer Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eröffnet, die sonst nicht im Rampenlicht steht, heisst es weiter. Ausgestellt werde die Sammlung, die Galizia im Verlaufe seines Lebens aus seinen eigenen und den Kunstwerken von befreundeten Kunstschaffenden angelegt hat und der Stiftung Murikultur vermacht habe.

«Immer wieder wechselten Werke als Geschenke die Hand»

Zeit seines Lebens pflegte Romano Galizia auch Freundschaften zu anderen Künstlerinnen und Künstler – hauptsächlich zu solchen aus der Region, aber auch zu einzelnen aus dem weiteren In- und Ausland, so die Stiftung. «Von ihnen erwarb er einzelne Arbeiten, man tauschte auch und immer wieder wechselten Werke als Geschenke die Hand», erklärt die Stiftung die Entstehung der Sammlung.

Als freier Künstler war Romano Galizia erst ab 1960 tätig, als er ein Bundesstipendium erhalten hat. Zuvor fertigte der gelernte Bildhauer lange Zeit Grabsteinen im Betrieb seiner Eltern an. Er war bis ins hohe Alter als Künstler tätig und hat zahlreiche Grabmäler und Kunstwerken im öffentlichen Raum geschaffen.

Die Gedenkausstellung zu Galizias 100. Geburtstag startet am Samstag, 27. August, um 14 Uhr mit einer Vernissage und einer Einführung von Kurator Peter Fischer. Am Samstag, 17. September, findet mit «Mein lieber Romano!» eine Würdigung des Künstlers statt. Die Ausstellung dauert bis am 6. November. (az)