Kloster Muri Die Jubiläums-Publikation erklärt die Geschichte der gescheiterten Reformation im Freiamt Das Ziel ist ambitioniert: Bis 2027 will die Stiftung Geschichte Kloster Muri die 1000-jährige Geschichte des Klosters in mehreren Bänden vorlegen. Immer wieder veröffentlicht sie kleinere Arbeiten, aktuell ist es «Die Reformation in den Freien Ämtern». Der Autor Dominik Sauerländer machte dabei erstaunliche Entdeckungen. Nathalie Wolgensinger 09.06.2021, 05.00 Uhr

Thomas Meier, Projektleiter der Stiftung Geschichte Kloster Muri und der Autor Dominik Sauerländer (rechts). Nathalie Wolgensinger

Das Freiamt reformiert? Diese Frage werden sich bestimmt einige stellen, die den Titel «Die Reformation in den Freien Ämtern» von Dominik Sauerländers Buch zum ersten Mal lesen. Im Untertitel verrät der Historiker, wohin die Geschichte führte: «Beispiel einer gescheiterten Reformation».

Just zum 10. Geburtstag der Stiftung Geschichte Kloster Muri legt die Stiftung zwei Publikationen vor, die in der Reihe Murensia erscheinen. Nebst dem Heft über die Reformation legt die Stiftung auch «Verzeichnetes Totengedenken» vor. Darin begeben sich Melanie Keusch und Cornelia Künzle auf die Spuren des Nekrologes, dem Totengedenken im Mittelalter.

Die Landbevölkerung wünscht sich eine Kirche im Dorf

Im Mittelpunkt der Präsentation in Muri stand Sauerländers Heft, das den Leser auf anschauliche Weise ins Freiamt im 16. Jahrhunderts entführt. Die Kirchgemeinden waren damals unterschiedlich gross und hatten verschiedene Kirchherren.

Bis ins Jahr 2027 will die Stiftung Geschichte Kloster Muri die vollständige Edition vorlegen. Marc Ribolla (19. März 2021)

Die Landbevölkerung aber wünschte sich eine eigene Kirche im Dorf. Die Wohler Gläubigen mussten beispielsweise den Weg nach Niederwil oder Göslikon unter die Füsse nehmen, um die Messe zu besuchen. Weil der Weg lange und im Winter beschwerlich war, ging praktisch niemand mehr hin.

Auf Verlangen der Wohler Gläubigen stellte der damalige päpstliche Legat einen Nachlass aus, der einen Wechsel ermöglichte. Dies aber unter der Voraussetzung, dass die Gläubigen sowohl in Wohlen als auch in Fischbach ihre Abgaben bezahlen. Für Dominik Sauerländer eine erstaunliche Tatsache. Er stellt fest:

«Es ging den Leuten nicht ums Geld, sondern um ihr Seelenheil beziehungsweise um das ihrer Verstorbenen.»

Das sei damals zentral gewesen und hätte immer verfügbar sein müssen, denn niemand wollte ohne Sakramente sterben. Dass der wirtschaftliche Aspekt weniger zählte, als der Glaube, das sei für ihn neu und habe ihn erstaunt, erzählte Sauerländer.

Die Bremgarter setzen Bullinger ab

Ausgangspunkt der Reformation war auch im Freiamt der Kampf gegen den Ablasshandel. Diese Freibriefe, die den Besitzer vor dem Fegefeuer bewahren sollte, waren heftig umstritten. Ebenfalls heftig umstritten war der Entscheid des Bremgarter Dekans Heinrich Bullinger, der sich im Februar 1529 zur Reformation bekannte. Er wurde vom Rat abgesetzt, erreichte es aber, dass in Bremgarten Bibelgottesdienste abgehalten wurden. Denn diese ermöglichten es der einfachen Bevölkerung erst, den Inhalt der Bibel zu verstehen.

Dominik Sauerländer zeichnet in seinem 60 Seiten zählenden Heft den Einzug der neuen Glaubensverhältnisse im Freiamt auf gut verständliche Weise nach und zeigt auch auf, weshalb die Landreformation im Freiamt scheiterte.

Seine Recherchen führte der Historiker während der Pandemie. Viele Archive seien mittlerweile im Netz vertreten, erzählte er, das habe ihm die Arbeit erleichtert. Regionale Quellen standen ihm in Form einer Dissertation und mehreren Standardwerken zur Verfügung. Er kommentierte seine Vorgehensweise wie folgt: «Es ist wichtig, dass man sich bei der Arbeit möglichst aktuell und regional fokussiert.»

Weitere Tiefenbohrungen in der Geschichte sind geplant

Projektleiter Thomas Meier stellte mit Blick auf das Jahr 2027 fest, dass man sich auf gutem Wege befinde, um dann die 1000-jährige Geschichte des Klosters Muri in mehreren Bänden vorzulegen. In einem ersten Schritt habe man die Archive in Sarnen, Muri Gries und im Staatsarchiv gesichtet und die Bestände erschlossen. Mittlerweile haben die Autoren ihre Aufträge erhalten und machten sich an die Arbeit.

Bis die grosse Edition vorgelegt werden kann, werde man weiterhin mit «Tiefenbohrungen», wie es Geschäftsführer Peter Hägler bezeichnete, weitere Einblicke in die umfangreiche Geschichte des Klosters ermöglichen.