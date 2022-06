Gemeinderat Muri präsentiert neue Legislaturplanung 2022-2023.

Muri Wo die Bevölkerung beeinflusst, was die Gemeinde plant: So soll sich Muri bis 2035 entwickeln Zuerst freute man sich im Murianer Gemeindehaus über das gute Resultat der Bevölkerungsumfrage. Nun ist sie die Basis dafür, wie der Gemeinderat das Dorf in den kommenden vier Jahren voranbringen möchte. Was genau sie vorhaben, präsentieren die Rätinnen und Räte nun in der neuen Legislaturplanung 2022–2025. Melanie Burgener 24.06.2022, 05.00 Uhr

Gemeindeschreiber Severin Bättig, Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger und Vizepräsidentin Milly Stöckli (von links) präsentieren das neue Legislaturprogramm 2022-2025 der Gemeinde Muri. Melanie Burgener

Als Hans-Peter Budmiger die Resultate der Bevölkerungsumfrage des vergangenen Jahres zum ersten Mal sah, stutzte er. Die Gemeinde Muri schnitt in den meisten der zehn zu bewertenden Kategorien überdurchschnittlich ab. «Zuerst dachte ich, dass die Firmen, die diese Umfragen mit den Gemeinden durchführen, alle so gut einstufen, um ihnen ein gutes Ergebnis vorführen zu können», sagt der Gemeindepräsident.

Trotzdem basiert heute eines der wichtigsten Dokumente des Murianer Gemeinderates auf dieser Umfrage: die Legislaturplanung 2022–2025. Denn: «In den vergangenen Monaten haben Vergleiche gezeigt, dass es durchaus Gemeinden gibt, die schlechter abschneiden und, dass die Zufriedenheit in Muri demnach hoch ist», freut er sich. Er ergänzt:

«Aus den Ergebnissen konnten wir gut herauslesen, welche Bedürfnisse die Einwohnenden haben und wo wir bereits gut unterwegs sind.»

Anhand dieser Ergebnisse und den Erkenntnissen aus der letzten Legislatur hat der Gemeinderat Muri in den vergangenen Monaten neue Entwicklungsziele und Leitsätze erarbeitet. Im 20-seitigen Dossier erklärt er, wo Muri bis 2035 stehen soll und in welchen Bereichen in den nächsten vier Jahren besonders intensiv gearbeitet wird.

Damit Ressourcen geschont werden können, wurden Themen gewichtet

«Wenn man unsere letzte Legislaturplanung gelesen hat, hätte man meinen können, dass es in Muri nur ums Bauen geht», sagt Hans-Peter Budmiger. Dass dem nicht so sei, würden die zehn Kategorien zeigen, in die der Gemeinderat die verschiedenen Themen Muris nun eingeteilt hat. Darunter die öffentliche Ordnung, die soziale Sicherheit oder die Finanzen und Steuern.

«Für jede Kategorie haben wir eine Vision, Leitsätze und einzelne Schwerpunkte erarbeitet», erklärt Budmiger. So seien 34 Schwerpunkte zusammengekommen. Zehn davon wurden hoch, 24 mittel gewichtet. Denn in den vergangenen Jahren habe man gemerkt, dass man die Projekte besser den vorhandenen Ressourcen anpassen müsse, wie Vizepräsidentin Milly Stöckli erklärt.

«In der letzten Legislaturplanung haben wir viele gute Themen reingepackt. Unvorhersehbare Schicksalsschläge auf der Gemeindeverwaltung, Corona und der darauffolgende Fachkräftemangel haben aber dafür gesorgt, dass uns die Ressourcen fehlten», sagt sie. «Das hat uns ausgebremst und wir merkten: Wir können nicht alle Projekte gemeinsam und in dem Tempo umsetzten, wie wir das gerne hätten.» Deshalb habe man heuer besser abgewogen, welche Themen wirklich wichtig sind.

Muri soll zum Zentrum für die Gesundheitsregion Freiamt werden

Eine hohe Priorität in der Gemeinde geniesst die Abteilung Gesundheit. Bis 2035 soll Muri zum Zentrum für die Gesundheitsregion Freiamt werden. Der dazugehörige Schwerpunkt, «Wir tragen zentral/aktiv dazu bei, dass die Gesundheitsregion Fahrt aufnimmt», wurde entsprechend hoch gewichtet. Budmgier sagt:

«Das Thema Hausärzte treibt nicht nur mich persönlich, sondern die ganze Region um.»

Es gehe dabei aber nicht nur darum, mehr Hausärzte für die Gemeinde zu gewinnen, sondern um die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen. «Wir glauben, dass die Hausarztpraxis ein aussterbendes Modell ist», sagt er. Deshalb arbeite der Gemeinderat aktuell an einem Projekt für eine Gruppenpraxis. «Da hat sich bereits einiges getan. Mit einem Projekt, das sich in diese Richtung bewegt, an eine der nächsten Gemeindeversammlungen treten», so Budmiger.

Auch ein neueres Modell mit Pflegefachkräften, das Muri zusammen mit dem Kanton als eine der ersten Gemeinden ausprobieren würde, sei in Diskussion. Ebenfalls hoch gewichtet wurden die Punkte bezüglich der Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls oder der Förderung des Langsamverkehrs im Dorf.

«Uns ist aber auch wichtig, zu betonen: Wenn ein Thema ‹nur› mittel gewichtet wurde, heisst das nicht, dass wir nicht daran arbeiten. Es bedeutet, dass wir dort bereits auf einem guten Weg sind und der Schuh nicht so stark drückt, wie an anderen Orten.»

Die Legislaturplanung 2022–2025 ist auf der Gemeindewebsite einsehbar.