Die Gewerbeausstellung Muri 2022 findet statt.

Muri Wo die Bäckerin und der Coiffeur einen Biohofladen bauen: Diese Gewerbeschau trumpft mit speziellen Highlights Ein weiteres Mal wird sie nicht verschoben, die Gewerbeausstellung Muri 2022. Da waren sich die Verantwortlichen schon früh einig und rennen damit bei den Unternehmenden offene Türen ein. Während diese ihre Anmeldungen ausfüllen, stellt das OK das erste Lehrlingsatelier der Umgebung auf die Beine. Melanie Burgener 26.03.2022, 05.00 Uhr

OK-Präsident Kusi Amstutz (rechts) und Bernhard Fischer, verantwortlich für Sponsoring/Marketing. Der Gewerbeausstellung Muri 2022 ist aktuell noch auf der Suche nach den letzten Ausstellenden. zvg

«Es ist Zeit für die nächste Gewerbeshow im Freiamt», sagt Kusi Amstutz bestimmt. «Es gibt neue Firmen in der Region und viele, die sich in den vergangenen Jahren verändert haben. Sie sollen sich präsentieren können», fügt der OK-Präsident von der Gewerbeausstellung Muri 2022 an. Deshalb sei für das 15-köpfige Organisationskomitee bereits früh klar gewesen: Ein weiteres Mal wollen sie den Anlass nicht verschieben.

Eigentlich war die Durchführung der Gewerbeausstellung wie so vieles Anderes für den vergangenen Herbst 2021 geplant gewesen. Die Planung war damals schon weit fortgeschritten, das Konzept erstellt worden. «Wir haben den Anlass dann aber bewusst früh wieder abgesagt, damit wir keine grossen Mehrkosten haben», sagt Amstutz.

Positives Echo von den Unternehmerinnen und Unternehmern

Und diese Rechnung sei aufgegangen. So konnten die Verantwortlichen nun kostenneutral bei der neuen Planung beginnen und auch am ersten Konzept festhalten. Nur die Ausschreibung für die Ausstellerinnen und Aussteller mussten sie neu ansetzen.

«Bisher haben wir da von den Unternehmerinnen und Unternehmern ein sehr positives Echo erhalten», so der OK-Präsident. «Auch unsere Haupt- und Co-Sponsoren sind wieder dabei und die Highlights sind gesetzt.» Dazu gehört unter anderem ein besonderes Projekt, das extra für die Gewerbeshow ins Leben gerufen worden ist.

Es wird nicht nur gefestet, sondern auch geschuftet

Denn das Organisationskomitee hat nicht nur den Auftrag gefasst, ein gutes Fest zu organisieren. «Wir sollen auch dafür sorgen, dass die Gewerbetreibenden am Anlass eine gute Möglichkeit haben, ihr Netzwerk auszubauen», erklärt Amstutz. Auf der Suche nach einer Variante, wie das auf eine spezielle Art umgesetzt werden könnte, sei die Idee des Lehrlingsateliers entstanden.

Mit dem Schnupperangebot von Muri+, an dem jährlich viele Unternehmen aus der Region Einblicke in ihre Betriebe geben, und der Vergabe des Lehrlingsawards vom Gewerbeverein, werden den jungen Erwachsenen gute Möglichkeiten geschaffen. «An der Gewerbeausstellung sollen sich diese Lehrbetriebe präsentieren können und die Lernenden direkt bei ihrer Arbeit gezeigt werden», erklärt er das Konzept.

Ziel sei es, dass die Auszubildenden während der viertägigen Gewerbeausstellung einen eigenen Biohofladen auf die Beine stellen, in dem sogar Produkte angeboten werden. «Bei der Mitarbeit sollen innen und aussen am Laden verschiedene Berufe zusammenarbeiten – von den Handwerkenden, über die Bäckerinnen und Bäcker bis zu den Coiffeusen und Coiffeuren.»

Ein guter Mix verschiedener Firmen und Vereinen

Aber nicht nur die Firmen werden dazu aufgerufen, sich zu präsentieren. «Wer in der Region lebt und hier arbeitet, soll auch seine Freizeit hier verbringen können. Da gehören die Vereine ebenso zu dieser Ausstellung, wie die Unternehmen», sagt Amstutz. Diesen Aufruf nehmen sich beispielsweise Jungwacht-Blauring zu Herzen. «Gemeinsam werden sie in einem grossen Zelt anzutreffen sein. Dort zeigen sie als vier Firmen unter einem Dach ihre Highlights.»

Kusi Amstutz ist guter Dinge, dass die Gewerbeshow vom 6. bis 9. Oktober stattfinden kann. «Wir spüren stark, dass sich die Unternehmen einen solchen Anlass wünschen», sagt er. Von den 120 Ausstellerinnen und Ausstellern, die es für die Durchführung benötigt, hätten sich bereits über die Hälfte angemeldet. «Von vielen wissen wir, dass sie mit den Anmeldungen noch im Schlussspurt sind. Mit anderen werden wir nochmals direkten Kontakt aufnehmen.»

Jedoch zeichne sich bereits jetzt ein guter Mix an verschiedenen Ausstellenden ab. «Das Spezielle an unserem Anlass ist, dass wirklich das regionale Gewerbe und nicht wie in Städten hauptsächlich nationale Grössen dabei sind», freut sich Amstutz. In Muri werden kleine und grosse Unternehmen von der Gesundheitsbranche – die Spitex und das Altersheim St. Martin hätten bereits zugesagt – bis zu handwerklichen Berufen vertreten sein.