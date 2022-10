Bilanz nach der Gewerbeausstellung Muri2022

Muri «Wir waren nicht sicher, ob sich die Leute trauen» – Zehntausende Gäste überraschten die Organisierenden von «Muri2022» Die Gewerbeausstellung «Muri2022» stiess bei den Ausstellenden wie auch bei den Gästen auf grosse Begeisterung. Die geschätzte Besucheranzahl von 30'000 Personen wurde bei weitem übertroffen. OK-Präsident Kusi Amstutz zieht Bilanz. Melanie Burgener 11.10.2022, 05.00 Uhr

Das Projekt Lehrlingsatelier, in dessen Rahmen die Lernenden aus der Region einen Hofladen gebaut haben, war eines der Highlights von «Muri2022». Laura Koller

Als Kusi Amstutz am vergangenen Donnerstag die Gewerbeausstellung «Muri2022» eröffnete, sandte er ein «grosses Halleluja» in den Himmel. Ein letztes Gebet, bevor die Besucherinnen und Besucher auf das Festareal in der Bachmatte strömten, damit die kommenden Tage goldenes Herbstwetter mit sich bringen.