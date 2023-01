Murianer Gängelimusig feiert ihren 50. Geburtstag

Muri «Wir pressen 90 Gängeli in den Festsaal»: Zum 50. Geburtstag nimmt die Gugge ihre ehemaligen Mitglieder mit auf Tour Die Murianer Guggenmusik Gängeli feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass haben sie ehemalige Mitglieder zurückgeholt. In der AZ schwelgen zwei von ihnen, zusammen mit der jüngeren Generation in Erinnerungen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Die Guggenmusik Gängeli aus Muri feiert heuer ihren 50. Geburtstag unter dem Motto «old but gold». Während 12 Auftritten werden viele ehemalige Mitglieder dabei sein, an einem Auftritt stehen sie mit 90 Gängeli auf der Bühne. zvg

Musikalisch hätten sie nie zu den Besten gehört. Das geben die ehemaligen Mitglieder der Murianer Gängelimusig zu. Doch wenn es ums Feiern ging, da sei die Gugge in der Region immer Spitzenreiterin gewesen. Besonders die Gängeli-Bälle im Stammlokal, dem damaligen «Ochsen», blieben ihnen in Erinnerung.

Gängeli-Gründungsmitglied Urs Christen hat noch sämtliche Zeitungsartikel und Bilder von früher. Melanie Burgener

«Der Ochsen Franz hatte jeweils Angst, dass die Balken brechen», erzählt Felix Strebel, mit den Händen zeigt er wippend, wie sehr die Böden in der alten Bar damals gebebt haben. «Der Saal war immer pumpenvoll, es war gewaltig», lacht er. 17 Jahre lang war Strebel Teil der Gängeli-Gugge, 6 davon als Präsident.

Zum diesjährigen 50-Jahr-Jubiläum schwelgt er mit Gründungsmitglied Urs Christen – er war 20 Jahre lang musikalischer Leiter und Präsident der Gängeli – in Erinnerungen. Christen besitzt noch eine Sammlung alter Zeitungsartikel und Fotos aus vergangenen Fasnachtszeiten, die er vor sich ausbreitet. Sie sitzen im Restaurant Adler, der «Ochsen», wie er damals war, gibt es nicht mehr. Die Gängeli-Traditionen hingegen werden noch heute gelebt.

41 Ehemalige steigen nochmals ins Gwändli

Das können Fabienne Meier und Larissa Rüegg bestätigen. Sie stiessen 2011 zur Truppe und treffen sich heute mit den beiden Ehemaligen. Bei deren Erzählungen leuchten ihre Augen. «Solche Geschichten erlebt man nur an der Fasnacht. Ich freue mich, in dieser Saison noch weitere zu hören», sagt Rüegg.

Ein Bild aus dem Archiv von Urs Christen: der Murianer Fasnachtsumzug im Jahr 1977 zum Thema «Lustige Zeiten». zvg

Gelegenheit dazu gibt es in den kommenden Wochen sicher. Denn zum 50. Geburtstag steigen 41 ehemalige Gängeli in die Hosen respektive ins Gwändli, und begleiten die Gugge auf ihrer Fasnachtstour. Gemeinsam lassen sie das vergangene halbe Jahrhundert Revue passieren.

Begonnen hat alles 1973, als sich «wegen interner Differenzen», wie es in einer alten Fasnachtszeitung hiess, drei Mitglieder der Murianer Gugge Stiefeliryter selbstständig machten und eine neue Gugge ins Leben gerufen haben: die Gängelimusig. Namentlich waren das Urs Christen, Charly Waltenspühl und Roger Schärer, die bereits an der Gründung der Stiefeliryter beteiligt waren.

«Wir waren nicht damit einverstanden, dass nur zu den Stiefeliryter kommen durfte, wer bereits ein Instrument beherrscht», erzählt Christen. Relativ schnell wurde die Gängelimusig, die ihren Namen vom damaligen Dorfmauser und Dorforiginal Johann Stöckli, genannt Gängeli erhielt, grösser. Im dritten Jahr zählte sie 120 Mitglieder. «Das halbe Freiamt von Sins bis Wohlen war bei uns dabei», so Christen.

Eine eigene Platte und Auftritte in ganz Europa

Mit ihrer Philosophie, dass in einer Gugge jede und jeder Platz hat, gewannen sie zwar im Gegensatz zu den Stiefeliryter keinen musikalischen Guggenwettbewerb. Jedoch verbesserten sie sich in einem anderen Bereich: beim Organisieren von Anlässen.

Der ehemalige Gängeli-Präsident Felix Strebel, die Ehemalige Fabienne Meier, die noch Aktive Larissa Rüegg und Gründungsmitglied sowie langjähriger Präsident Urs Christen (von links) schwelgen zum Jubiläum in Erinnerungen. Melanie Burgener

Das grösste Highlight war das internationale Guggen- und Narrentreffen 1983 in Muri. Rund 90 Guggen aus der Schweiz und dem Ausland haben teilgenommen. Ein grösserer Anlass dieser Art habe es in der Schweiz nie gegeben, so Christen stolz.

Heute ist dieser Anlass als Monsterkonzert bekannt. Noch immer nehmen 40 bis 50 Guggen daran teil, unterdessen treten sie jedoch in Wettkampf-Form gegeneinander an. Auch die Altersfasnacht (heute Seniorenfasnacht) und den Gängeli-Ball gibt es noch. Einmalig waren hingegen die Auftritte in ganz Europa, das Gängeli-Cabaret und die Plattenaufnahme Ende der 80er-Jahre.

«Es gibt eine Zeitreise»

Aufgrund des Engagements der früheren Mitglieder war für die Aktiven klar: Auf der Jubiläumstour müssen sie dabei sein. Rund 350 Personen haben sie dafür angeschrieben, 80 hätten geantwortet. Viele sagten wegen ihres Alters oder aus beruflichen Gründen ab. Doch 41 seien dabei und proben nun mit den Gängeli.

Zum 20-Jahre-Jubiläum der Gängelimusig gab es eine Fasnachtszeitung. zvg

Einige hätten sogar alte Gwändli ausgegraben. «Es gibt eine Zeitreise, auch was die Musik betrifft. Das Motto für dieses Jahr lautet ‹old but gold›», erzählt Rüegg. Auch Felix Strebel geht mit auf Tour. «Sousafon spiele ich nicht mehr, dafür bin ich mit 55 zu alt. Aber ich habe meine Trompete wieder hervorgeholt und sogar ein altes, schönes Mundstück gefunden.»

An 12 Auftritten werden Ehemalige dabei sein. «Am meisten sind wir am Fantasienball am 18. Februar in Muri. Da pressen wir 90 aktive und ehemalige Gängeli in den Festsaal», lacht Meier. Rüegg ergänzt: «Egal wie wir das anstellen werden, es wird funktionieren.»

