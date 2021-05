Wiedereröffnung vorschoben: Wegen fehlenden Pendlern bleibt der «Avec»-Shop am Bahnhof zu

Aufgrund fehlender Kundenfrequenz hat Kioskbetreiberin Valora auf die für den April angekündigte Wiedereröffnung des «Avec»-Shops am Bahnhof Muri verzichtet. Pendler müssen sich also bis auf weiteres am Selecta-Automaten verköstigen.