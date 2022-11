Die Luzernerstrasse in Muri wird saniert und verbreitert

Muri Wie aus der Luzernerstrasse eine Strasse mit Charisma wird: Kanton und Gemeinde informierten über die Sanierung 14'000 Fahrzeuge befahren die Luzernerstrasse in Muri tagtäglich. Das hinterlässt Spuren. Nun soll die Kantonsstrasse saniert und neu gestaltet werden. Was sich auf dem 820 Meter langen Strassenstück ändern wird, darüber informierten die Verantwortlichen. Nathalie Wolgensinger 11.11.2022, 05.05 Uhr

Der Murianer Gemeinderat informiert über die Sanierung und Neugestaltung der Luzernerstrasse. Bild: Melanie Burgener

Das Muri-S kennt bestimmt jedes Kind im Freiamt. Auf der Höhe des Restaurants Frohsinn beginnt oder endet das Strassenstück, das sich eng um das Gasthaus schlängelt.

Es ist genau genommen das «Sääli» des Restaurants Frohsinn, das an die Strasse grenzt und damit eine Verengung schafft. Die Stelle ist für Lastwagen schwierig zu befahren und es kommt fast täglich zu kritischen Situationen in diesem Bereich der Strasse. Marius Büttiker, Sektionsleiter Strassen im Departement Strassen, Verkehr und Umwelt kommentierte anlässlich der Infoveranstaltung in der fast vollbesetzen Mansarde in Muri wie folgt:

«Es ist ein Wunder, dass noch kein schwerer Unfall passiert ist.»

Gemeinsam mit Milly Stöckli, Vizepräsidentin der Gemeinde Muri, stellte er das Sanierungsprojekt für die Luzernerstrasse vor. In Muri ringt man seit 2006 um eine Lösung für die Sanierung der Verbindungsstrasse zwischen Lenzburg und Luzern. Im Laufe der Jahre wurde die Idee einer Umfahrung und auch die eines Grosskreisels geprüft und wieder verworfen.

Marius Büttiker, Sektionsleiter Strassen im Departement Strassen, Verkehr und Umwelt, versprach den Murianern eine Strasse mit Charisma. Bild: Nathalie Wolgensinger

Täglich befahren 14'000 Fahrzeuge die Luzernerstrasse

Das nun vorliegende Projekt musste einige Hürden nehmen, ging 2020 in die Vernehmlassung und sei dann nochmals überarbeitet worden, blickte Marius Bütler zurück. Er sagte:

«Das lohnt sich für Muri, die Gemeinde spart so 1,4 Millionen Franken.»

Möglich macht dies das neue Strassengesetz, das seit diesem Jahr in Kraft ist. Der Gemeindeanteil am Projekt, das auf 10,6 Mio. Franken zu stehen kommt, beträgt 3,7 Mio. Franken. Über den Baukredit wird die Gemeindeversammlung am 24. November befinden.

Die Visualisierung zeigt auf, wie die sanierte Luzernerstrasse nach Abschluss der Arbeiten aussehen wird. Bild: zvg

Um den Stimmberechtigten einen Eindruck über die Arbeiten an dem 820 Meter langen Stück Strassen zu geben, luden die Verantwortlichen am Mittwochabend zur Infoveranstaltung ein. Mit 14'000 Fahrzeugen pro Tag gehört die Luzernerstrasse zu den meistbefahrenen im Kanton und zugleich befindet sie sich in einem sehr schlechten Zustand.

Die Strasse wird mit einem sogenannten Mehrzweckstreifen ausgestattet, der abzweigenden Fahrzeugen den notwendigen Raum gibt, um sich im Wartebereich längs zum Verkehr aufzustellen, um das Queren abzuwarten. Das Einbiegen aus den zahlreichen Nebenstrassen werde dank des Mehrzweckstreifens auch bedeutend einfacher, so Büttiker. Dies gelte auch für die Radfahrenden, fügte er an.

Der Flickenteppich Luzernerstrasse soll saniert und verbreitert werden. Bild: Melanie Burgener

Für die Zufussgehenden wird auf beiden Strassenseiten ein zwei Meter breiter Gehweg erstellt. Die bestehenden Fussgängerstreifen bleiben. Die beiden Bushaltestellen werden etwas versetzt und beim Coop-Kreisel soll zudem eine neue Haltestelle erstellt werden. Entlang der Strasse sind Grünstreifen und Bäume vorgesehen, die im Sommer Schatten spenden.

Die Sicherheit der Velofahrenden ist gewährleistet

Büttiker versprach den Anwesenden, dass Muri nach der Sanierung, voraussichtlich 2028, eine Strasse mit Charisma erhalten werde, die dank eines modernen Belages den Verkehrslärm dämpfen werde. Weitaus mehr interessierte aber die Murianerinnen und Murianer, wie es um die Verkehrssicherheit für die Velofahrenden bestellt ist.

Weshalb man keinen Velostreifen geplant habe, wollte jemand wissen. Büttiker erklärte, dass die Velofahrenden auf der sanierten Strasse mehr Platz zur Verfügung haben werden und ein Radstreifen deshalb nicht notwendig sei. Ein separater Fahrradstreifen würde die Strasse nur unnötig verbreitern, so Büttiker.

Jemand wollte wissen, weshalb man die Sanierung nicht zum Anlass genommen habe, das Tempo zu reduzieren. Das werde nach Abschluss der Arbeiten sowieso geschehen, versicherte Büttiker. Die beiden Bushaltestellen und weitere Elemente auf der Strasse sorgen dafür, dass die Verkehrsteilnehmenden den Fuss vom Gas nehmen werden.