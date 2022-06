Gemeindeversammlung in Muri sagt ja zur Sporthallen Initiative

Muri Wichtiger Schritt auf dem Weg zur Sporthalle: Die Murianer heissen die Initiative einstimmig gut Obwohl der Initiativtext für eine zusätzliche Sporthalle in Muri nicht rechtsgültig war, nahm der Gemeinderat das Begehren auf die Traktandenliste. Der Bedarf nach einer zusätzlichen Halle ist gross, das stellten die 255 Stimmberechtigten mit ihrem Kommen an die Gmeind eindrücklich unter Beweis. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 24.06.2022, 14.15 Uhr

Voller Festsaal am Donnerstagabend in Muri: Die meisten Stimmberechtigten kamen, um für die Sporthalle zu stimmen. Nathalie Wolgensinger

Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger machte aus seinem Herzen keine Mördergrube, als er den 255 Stimmberechtigten das Prozedere zur Abstimmung über die Initiative erläuterte. Er sagte:

«Wenn ihr die Sporthalle wollt, dann müsst ihr ja stimmen.»

Das taten denn auch ausnahmslos alle, die an diesem schwülwarmen Donnerstagabend in den Murianer Festsaal kamen. Den Sportvereinen gelang es, ihre Mitglieder zu mobilisieren.

Dass die Gemeindeinitiative es auf die Traktandenliste der Gemeindeversammlung schaffte, ist dem Goodwill des Gemeinderates zu verdanken. Zwar schaffte es die IG Sportvereine innerhalb kürzester Zeit mehr als 800 Unterschriften zu sammeln, doch sie machte den Fehler, zwei Begehren, anstatt bloss eines, zu stellen. Das ist nicht rechtsgültig. Dennoch wurde das Begehren traktandiert, weil das Anliegen für eine provisorische Halle grossen Mehrheit entspreche, begründete Budmiger den Entscheid.

Kommt der Sporthallenkredit schon an die Wintergmeind?

IG-Präsident Martin Leu zeigte sich in seinem engagierten Votum zuversichtlich, dass es gelingt, die Planung so weit voranzutreiben, dass man bis elf Wochen vor der Wintergmeind die erforderlichen Unterlagen beisammen habe. Dies ist nötig, damit die Stimmbevölkerung genügend Zeit hat, sich eine Meinung zu bilden.

Die IG hofft darauf, dass der Baukredit in der Höhe von 60'000 Franken bereits an der Gmeind im November traktandiert wird. Diese Zusage könne und wolle er nicht geben, so Budmiger. Einig sind sich Gemeinderat und IG aber darin, dass die Gemeinde eine zusätzliche Sporthalle braucht.

Ein vor zwei Jahren initiierter Masterplan soll die mögliche Entwicklung des Schwimmbades und des benachbarten Bachmattenareals aufzeigen. Darin enthalten ist auch das Begehren nach einer zusätzlichen Sporthalle. Die Initiative greift nun den Punkt Sporthalle vor.

Der Zufall spielte Muri in die Hände

Späte Einsicht zeigten die SBB. Man habe in den vergangenen Jahren immer wieder den Wunsch deponiert, dass die Unterführung an der Zürcherstrasse saniert und verbreitert werde, sagte Vizepräsidentin Milly Stöckli.

Der Bundesbetrieb stellte sich jedoch auf den Standpunkt, dass die Unterführung keineswegs sanierungsbedürftig sei. Der Zufall spielte den Murianern nun in die Karten. Stöckli erzählte: «Der Kantonsingenieur und ich beobachteten bei einem Lokaltermin, wie sich zwei Lastwagen in der Unterführung verkeilten und nebenan versuchte eine Mutter mit einem Kinderwagen zu passieren.»

Der sichtlich geschockte Ingenieur setzte sämtliche Hebel in Bewegung und so konnte Stöckli den Kredit für den Ersatzneubau der Unterführung in der Höhe von 785'000 Franken präsentieren. Er wurde einstimmig gutgeheissen. Ebenfalls einstimmig hiess die Versammlung einen jährlich wiederkehrenden Betrag von 15'000 Franken zur frühen Förderung der Spielgruppen gut.

Unglaubliches geleistet und Weichen gestellt

Zwei verdienten Murianern wurde das Ehrenbürgerrecht zugesprochen. Es sind dies Josef Gut und Urs Pilgrim. Josef Gut, Gründer der Stiftung für klassische Musik, etablierte die ernste Musik im Klosterdorf und betätigte sich als Förderer junger Talente. Mit dem Bau des Drei-Häuser-Hotels Caspar brachte der beliebte Hausarzt der Gemeinde einen Mehrwert, so Budmiger. Er sagte: «Josef Gut hat Unglaubliches geleistet und vieles möglich gemacht.»

Josef Gut (links) und Urs Pilgrim sind zu Ehrenbürgern der Gemeinde Muri ernannt worden. Nathalie Wolgensinger

Ebenfalls zum Ehrenbürger ernannt wurde der charismatische Hausarzt Urs Pilgrim, «eine beeindruckende Persönlichkeit», so Budmiger in seiner Laudatio. Pilgrim habe die Weichen gestellt, dass sich Muri kulturell etablierte und zu einem von neun kantonalen Leuchttürmen ernannt wurde. Als grosszügiger Förderer und Unterstützer machte er unter anderem auch die Freilichtproduktionen der letzten Jahre möglich. Beide Männer freuten sich sichtlich über die Ehre, die ihnen für ihr Wirken zuteilwurde.

