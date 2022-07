Muri Wegen des neuen Kunstrasens: FC Muri muss Heimspiele im Exil austragen – auch den Cup-Kracher gegen Winterthur In diesen Wochen bekommt das Stadion Brühl von 1.-Liga-Aufsteiger Muri einen Kunstrasen. Weil dieser aber erst im Oktober bespielbar ist, müssen die Freiämter ihre Heimspiele vorher extern austragen. Auch den Cup-Match gegen Superligist Winterthur und das Derby gegen den FC Wohlen. Marc Ribolla 23.07.2022, 05.00 Uhr

Im Stadion Brühl in Muri wird zurzeit am Einbau eines Kunstrasens gearbeitet. Marc Ribolla

Kaum hatte sich der FC Muri vor einigen Wochen von den Aufstiegsfeierlichkeiten in die 1. Liga erholt, verschwand das satte Grün aus dem Stadion Brühl. Seither dominieren Baumaschinen und viel Kies den Anblick. Die Murianer Spielstätte bekommt auf dem Hauptfeld statt eines Naturrasens nun einen Kunstrasen eingebaut.

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und sind auf Kurs. FC-Muri-Vizepräsident Maurus Weber rechnet damit, dass sicher plangemäss im Bereich ab Mitte Oktober der Platz bespielbar sein wird. «Dank des bisher günstigen Wetters kommen die Unternehmen schneller voran als erwartet», sagt er.

Ausnahmebewilligung vom 1.-Liga-Komitee erhalten

Dennoch ist klar, dass der FC Muri (FCM) seine Heimspiele in der 1. Liga bis dahin auswärts auf fremdem Terrain austragen muss. Eine passende Örtlichkeit zu finden, gestaltete sich anfänglich nicht einfach. Das zuständige 1.-Liga-Komitee sträubte sich zuerst gegen die von Muris Seite vorgeschlagene Sportanlage Letten in Sins.

«Es fehlt dort beispielsweise ein gesicherter Zugang vom Schulhaus mit den Garderoben zum Platz hin, erklärte uns das Komitee», sagt Weber. Dieses und andere kleinere Hindernisse konnten nun geklärt werden. «Dies hat jetzt eine Ausnahmebewilligung durch das Komitee ermöglicht», so der FCM-Vize.

Damit ist klar, dass der FC Muri seine «Heimspiele» in Sins austragen wird. Den Auftakt macht das Match am 6. August gegen die U21 von Xamax. Sie würden ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit dem FC Sins pflegen, meint Weber zur Gastfreundlichkeit der Oberfreiämter.

Cup-Duell gegen Winti findet in Wohlen statt

Ein Meisterschaftsspiel am 24. August gegen Rotkreuz und vor allem den Kracher in der 1. Runde des Schweizer Cups gegen Super-League-Aufsteiger Winterthur am Wochenende davor spielt der FC Muri hingegen nicht in Sins – sondern im Stadion Niedermatten in Wohlen. Eine Anlage, die schon Challenge-League-erprobt ist und den Anforderungen an ein Duell mit Winterthur besser entspricht.

«Natürlich ist es ein wenig ärgerlich, dass wir ausgerechnet einen solchen Hit nicht vor heimischem Publikum spielen können. Es ist nicht ganz dasselbe für alle Beteiligten wie bei einem echten Heimspiel», sagt Maurus Weber. Er erinnert dabei an das Cup-Duell gegen Superligist St.Gallen (0:7) im September 2018, als rund 2400 Fans im Stadion Brühl dabei waren.

Volles Haus in Muri beim Cupspiel gegen St.Gallen im September 2018. Keystone

Ein kleiner Wermutstropfen ist für Muri zudem, dass vom Exil auch noch das Derby gegen den FC Wohlen betroffen ist. Dieses steigt am 9. Oktober in Sins. «Immerhin sind so aber gleich drei Freiämter Orte beteiligt», meint Weber.

Auf den Nebenplätzen kann noch auf Naturrasen trainiert werden. Marc Ribolla

Trainieren kann der FC Muri übrigens trotz Kunstraseneinbau im Stadion problemlos in eigenen Gefilden. Auf den Nebenplätzen auf Naturrasen. Das voraussichtlich erste Heimspiel auf dem Kunstrasen wird die Partie gegen Köniz am 30. Oktober sein.