Die Volkshochschule Oberes Freiamt präsentiert vier Vorträge.

Muri Vom Traum von Pinguinen und Eisbären bis zum Albtraum in der Ukraine – die Volkshochschule bildet Bis Mitte Mai präsentiert die Volkshochschule Oberes Freiamt vier Vorträge. Journalist André Widmer befasst sich beispielsweise schon seit Jahren mit dem Ukraine-Konflikt und berichtet darüber. Ausserdem entführt eine der weltweit einzigen «Senior Polar Guides» die Zuhörenden in die Arktis und Antarktis. Andrea Weibel 07.04.2022, 11.49 Uhr

Die in Baden aufgewachsene Historikerin Sandra Walser ist «Senior Polar Guide» und zeigt ihren speziellen Beruf am Freitag, 8. April, an der Volkshochschule Oberes Freiamt. Hier kniet sie in der Antarktis inmitten von Pinguinen. zvg/Page Chichester

Sie ist im Aargau aufgewachsen und unterdessen eine von weltweit rund 200 zertifizierten «Senior Polar Guides». Sommers wie winters arbeitet die Badenerin Sandra Walser auf touristisch genutzten Expeditionsschiffen in der Arktis und der Antarktis. Dazwischen ist sie als Historikerin tätig und tauscht ihr «Büro mit Aussicht» gegen einen ganz normalen Arbeitsplatz hinter dem Computer.

Am Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, ist die Polarexpertin bei der Volkshochschule Oberes Freiamt in Muri zu Gast. Sie berichtet von ihrer ungewöhnlichen Arbeit – und auch von den Herausforderungen, die das Pendeln zwischen «wilder Natur» und «Zivilisation», zwischen «Freiheit» und «geregeltem Leben» mit sich bringt.

Zudem stellt sie ihr neues Buch «Auf Nordlandfahrt – 1896 von Hamburg nach Spitzbergen» vor. Dieses beleuchtet die wilden Anfänge des Polartourismus, geht aber auch ein auf den zwiespältigen Boom, den die Expeditionskreuzfahrt-Branche aktuell erfährt. Mit eindrücklichen Bildern bringt sie zudem die Magie von Arktis und Antarktis ins Freiamt.

Krieg in der Ukraine, Bionik und der hohe Norden

Top aktuell und von grosser Tragik – der Krieg in der Ukraine. Der Aargauer Journalist André Widmer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Konflikt und versucht in seinem Vortrag, Hintergründe der aktuellen Situation aufzuzeigen. Informationen aus erster Hand, die Interessierte nicht verpassen dürfen, gibt es am Donnerstag, 21. April,

19.30 Uhr, im Gebäude Löwen der Pflegimuri.

Am Montag, 25. April, um 19.30 Uhr zeigt dann der Physiker Matthias Schärli auf, wie genial die Natur funktioniert und wie daraus Lösungen für Architektur, Bauwesen und Industrie genutzt werden können. Dies unter dem Begriff «Bionik».

Am 11. Mai wird dann der Bremgarter Bezirksschullehrer Reto Hugenberg um 19.30 Uhr die Besuchenden seines Vortrages auf eine Reise in drei skandinavische Hauptstädte mitnehmen. Dabei wird er auch über Sehenswürdigkeiten abseits der Touristenströme berichten und aufzeigen, dass eine Reise in den hohen Norden auch im Winter reizvoll ist.

Alle weiteren Informationen sowie das gesamte aktuelle Programm der Volkshochschule Oberes Freiamt finden sich auf www.vhsof.ch