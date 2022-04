Muri: Halle 5 schliesst ab Mitte April bis auf weiteres

Muri «Unglückliche Situation für alle»: Die Halle 5 schliesst ihren Betrieb bis auf weiteres – das sind die Gründe Das Restaurant Halle 5 und der dazugehörige Eventbereich in Muri werden ab Mitte April vorläufig geschlossen bleiben. Betreiber Beat Thommen erklärt die Hintergründe und wie er die Zukunft dort sieht. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 01.04.2022, 15.50 Uhr

Die Halle 5 steht auf dem ehemaligen Luwa-Areal in Muri. Instagram Halle 5

Seit Freitag gehören bekanntermassen alle Coronavorschriften der Geschichte an, mindestens auf dem Papier herrschen wieder normale Zeiten. Es sollte also alles wieder so sein wie früher, ist man geneigt zu denken. Doch das trifft nicht überall zu. Wer sich beispielsweise im Murianer Restaurant Halle 5 ab dem 15. April einen Tisch reservieren möchte, läuft an.

Im Reservationstool heisst es ab dann: «Aus betriebswirtschaftlichen Gründen bleibt unsere Halle 5 bis auf weiteres geschlossen.» Ausgerechnet jetzt, wo alle Massnahmen weg sind. Das Restaurant in der alten Industriehalle auf dem früheren Luwa-Areal in Muri sowie die angrenzende Eventhalle für bis zu 300 Personen wird von der Niedergösger Thommen Gastronomie geführt.

Eröffnet worden ist das trendige Lokal im November 2019 und hätte ein gastronomisches Zentrum für die ganze Region werden sollen. Doch nur drei Monate später machte die Coronapandemie nach einem guten Start die Pläne zunichte. Und nun folgt die freiwillige Betriebsschliessung – zumindest temporär.

Mitarbeitermangel wegen der Coronapandemie

Gastro-Unternehmer Beat Thommen. Bruno Kissling (22.11.2016)

Auf Anfrage der AZ gibt der Geschäftsführer der Thommen Gastronomie, Beat Thommen, Auskunft, weshalb er bei der Halle 5 diesen Schritt ausführen muss. «Es ist in der Tat eine unglückliche Situation für alle. Wir sind intensiv am Suchen einer Lösung. Ich kann momentan nicht sagen, wann wir wieder öffnen werden.»

Ein Hauptauslöser sei der akute Mitarbeitermangel. Er sei auf der Suche nach einem Küchenchef in Muri, weil er den bisherigen an einen seiner anderen Betriebe im Aargau abgegeben habe, erklärt Thommen. «Statt einer Feuerwehrübung möchte ich in Ruhe einen guten Küchenchef finden und keine Schnellschüsse machen, nur um das Lokal offen zu halten», so der Halle-5-Betreiber.

Der Eröffnungsapéro der Halle 5 in Muri fand im November 2019 statt. Eddy Schambron (8.11.2019)

Schuld an der Mitarbeitermisere hat die Coronakrise. «Viele Mitarbeitende sind abgesprungen, weil sie anderswo Jobs in anderen Branchen mit höheren Pensen gefunden haben. Immerhin hatten wir dank der Kurzarbeit bis vor kurzem noch die Möglichkeit, überhaupt offen zu haben», erklärt Thommen. Mit der jetzigen Schliessung im April muss er auch drei Mitarbeitende entlassen. «Das tut mir sehr leid, denn es waren sehr tolle Personen», so Thommen.

Wie sieht er die Zukunft des Murianer Betriebs?

Das Areal gehört der Allianz Suisse, mit der die Thommen Gastronomie einen mehrjährigen Mietvertrag abgeschlossen hat. «Wenn sich Interessenten finden, die an einer Lösung mitarbeiten möchten, stehe ich dem offen gegenüber. Es haben sich auch schon welche gemeldet. Es soll einfach für Muri und die Halle 5 gut sein», gibt Thommen Einblick. Mehr kann er noch nicht sagen.

Falls sich aber nichts Konkretes mit neuen Interessenten ergebe, mache er halt selber weiter. «Allerdings kann ich nicht sagen, wann es weitergehen kann. Dies kann schon in zwei Wochen oder erst in drei Monaten der Fall sein.»

