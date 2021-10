Muri Übergänge im Leben sollen zelebriert werden: Diese Murianerin ist Fachfrau für Rituale Ob am Lebensanfang, an dessen Ende oder immer wieder mittendrin: Rituale tun gut. Sie können Trauer lindern und Freude verstärken. Und sie können im grossen oder kleinen Rahmen Verbindungen zu anderen Menschen stärken. Andrea Küng aus Muri ist fasziniert davon – und hat sich darum zur Fachfrau für Rituale ausbilden lassen. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Andrea Küng aus Muri ist Fachfrau für Rituale. Aus ihren Kräuterbeeten stellt sie eigenes Räucherwerk zusammen und tankt am liebsten Kraft in der Natur. Andrea Weibel

Es ist Herbst, die Blätter an den Bäumen verfärben sich, das Licht ist golden geworden. Die Natur zieht ihre Kraft nach innen zurück, das Leben wird langsamer. «In der Arbeitswelt merkt man davon aber nichts. Am Morgen ist es dunkel, wenn man zur Arbeit geht, aber leisten muss man dennoch. Wir leben in einer linearen Gesellschaft, dabei wäre das Leben im Grunde zyklisch, nicht linear», fasst Andrea Küng zusammen. Wer nun befürchtet, sie wolle die ganze Gesellschaft umkrempeln, braucht keine Angst zu haben. Das ist nicht ihr Ziel. Sie kennt aber ein paar Tricks, wie man sich auch im arbeitsamen Alltag wieder ein bisschen mehr für das Naturverbundene, Innere öffnen kann.

Innehalten ist eines ihrer Zauberworte, die sie oft verwendet, und Raum schaffen. In ihrer bunten Küche auf dem Bio-Bauernhof in Söriken oberhalb von Muri spürt man gut, was sie damit meint. Kleine Momente, in denen man nur schon bewusst durchatmen kann, tun gut. «Im Grunde haben Menschen ein tiefes Bedürfnis nach Ritualen. Das können ganz kleine sein. Bei mir waren es beispielsweise während der Babyjahre meiner beiden Töchter die zehn bewussten Minuten, die ich mir für meinen Kaffee nehmen konnte. Die Zeit zwischen Mittagessen und dem nachmittäglichen Trubel», erzählt sie lachend. «Jeder hat im Alltag kleine Rituale, obwohl sie einem oft vielleicht gar nicht bewusst sind.»

Hochzeiten sind Übergänge, die Wechseljahre auch

Andrea Küng arbeitet als schulische Heilpädagogin und hat im Sommer die Ausbildung zur Fachfrau für Rituale abgeschlossen. Sie will sich mit der Ritualarbeit ein weiteres Standbein aufbauen. Sie ist sehr gerne in der Natur, spürt deren Kraft und hat immer mehr gemerkt, wie sehr die Natur den Menschen spiegelt. «Im Sommer bin ich so gerne mit meiner Familie draussen, an Festen, treffe Leute. Im Winter dagegen ist es ruhig und ich bin einfach gern daheim», macht sie ein Beispiel.

Der Wechsel der Jahreszeiten spiegelt den Menschen, sagt Andrea Küng. Das merkt man aber erst, wenn man sich darauf einlässt. Andrea Weibel

Insbesondere die Übergänge von einer Jahreszeit in die nächste tragen sehr viel Kraft in sich, macht sie bewusst. Es sind die sogenannten Jahreskreisfeste, also die Sommer- und Wintersonnenwende sowie die Tag-und-Nachtgleichen im Frühling und Herbst. «Irgendwann habe ich begonnen, diese mit Schwitzhüttenritualen zu feiern.» Diese lassen einen gestärkt und verbunden in die nächste Jahreszeit eintreten.

Feuerschale und Flöte – auch sie kommen in den Ritualen von Andrea Küng oft vor. Andrea Weibel

Rituale seien ein bewusstes Innehalten, um einen kleinen oder grossen Schritt, einen Übergang bewusster zu erleben und zu würdigen. Generell seien die Übergänge der Schlüssel. «Es liegt in der Natur des Menschen, Übergänge zu feiern. Geburt, Hochzeit oder der Tod sind grosse Übergänge. Aber auch ein Unfall kann ein Übergang sein, die erste Menstruation ist ein wichtiger oder die Wechseljahre», zählt sie auf. Wer solche Ereignisse bewusst zelebriere, sei wieder viel stärker mit der eigenen Natur, mit sich selbst, verbunden. Es tue einfach gut.

Abschiede tragen sehr viel Kraft in sich

Vor allem Rituale rund ums Thema Abschied faszinieren Andrea Küng. «Auch sie haben sehr viel Kraft, denn sie bedeuten neue Anfänge.» Beispielsweise der Tod. Sie hat für sich entdeckt, dass es darauf ankommt, wie man mit solchen Themen umgeht.

Auch eine Pensionierung ist Abschied und Übergang. «Kürzlich durfte ich ein Ritual zu einer Pensionierung gestalten. Das muss nicht im grossen Kreis passieren. Ich ging mit der Person allein an der Reuss spazieren», beschreibt sie.

Auch im Garten kann Andrea Küng Kraft tanken. Andrea Weibel

Die Kirche bietet sehr viele Rituale an, die einem in schweren Momenten Trost spenden oder durch die man glückliche Momente feiern kann. «Diese möchte ich nicht konkurrenzieren», ist ihr wichtig. «Ich möchte sie ergänzen. Ein reformierter Pfarrer hat mir bestätigt, dass sich immer mehr Menschen beispielsweise keine Taufe mehr in der Kirche wünschen, sondern in der Natur oder daheim. Auf solche Wünsche kann die Kirche oft nicht eingehen. Da kann ich weiterhelfen.»

Im Alltag kann man sich Anker setzen, die einen zum Lächeln bringen

So bietet sie eine ganze Palette an Ritualen an. Einerseits fixe Angebote wie die Schwitzhütten zu den Jahreskreisfesten oder Kurse zum Thema Frausein. «Oft verlieren Frauen ihr Frausein und sich selber ein wenig, wenn sie Kinder haben. Da tut es gut, sich wieder darauf zu besinnen», erklärt sie. Viele andere Rituale stellt sie individuell zusammen.

Andrea Küng schafft sich immer wieder Räume, wo sie innehalten und durchatmen kann. Das möchte sie auch für andere Leute machen. Andrea Weibel

Für Kinder organisiert sie Jahreskreisfeste im Wald. «Da kochen wir zusammen, schauen uns die Natur an, basteln, machen uns aber auch Gedanken zu uns selbst und was uns zum Beispiel Kraft gibt oder traurig macht. Es ist berührend, wie tiefgründig die Kinder dabei sein können.»

Zum Schluss gibt sie einen Tipp, wie man sich im Alltag einen kleinen Raum schaffen kann, um innezuhalten und sich mit sich selber zu verbinden. «Ein wunderbares Miniritual kann sein, dass man sich jeden Morgen oder Abend fragt, wofür man an diesem Tag dankbar ist. Hält man dabei irgendetwas Kleines in der Hand, kann das den Tag hindurch ein Anker sein, der einen an diesen schönen Moment erinnert – und einen zum Lächeln bringt.»

Eine eigene Website ist in Arbeit. Im Moment ist Andrea Küng telefonisch unter 076 582 58 94 oder per Mail unter andreakueng@soeriken.ch für Anfragen erreichbar.