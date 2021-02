MURI Trotz Umsatzeinbussen von 90 Prozent keine Hilfe erhalten – nun ist Taxi-Enzian Konkurs Karin Schnyder kämpfte fast ein Jahr lang um Hilfsgelder für ihr Taxiunternehmen. Bis heute hat die Murianerin weder Soforthilfe noch Erwerbsersatz erhalten. Sie glaubt, dass der Staat die Kleinbetriebe sterben lassen will. Pascal Bruhin 13.02.2021, 05.00 Uhr

Karin Schnyder ist ernüchtert: «Wenn ich die mir zustehenden Gelder bekommen hätte, wäre Taxi-Enzian heute nicht Konkurs.» Pascal Bruhin

«Ich bin eine Kämpferin», sagt Karin Schnyder. «Aber vielleicht habe ich in diesem Fall einfach zu lange gekämpft.» Vergangene Woche musste die Taxiunternehmerin aus Muri für ihre Taxi-Enzian GmbH Konkurs anmelden. Diesen Donnerstag kommt der Konkursbeamte vorbei und begutachtet die Konkursmasse, darunter die drei Fahrzeuge.

Der Grund für die Geschäftsaufgabe ist so tragisch wie banal: Karin Schnyder hat die ihr zustehenden Hilfsgelder im Zuge der Coronapandemie von Bund und Kanton bis heute nicht erhalten. «Ich bin traurig und enttäuscht», sagt Schnyder beim Gespräch mit der AZ in ihrer Wohnung in Muri, von wo aus sie auch ihr Unternehmen und nun den Konkurs managt. Kartons, Ordner, Dokumente liegen im Wohnzimmer verteilt. «Ich dachte nicht, dass so wenig Hilfe kommt vom Staat», meint sie ernüchtert.

Vier Jahre harte Arbeit liegen nun in Trümmern, weil keine Hilfe kam

Rückblick: 2016 hat Schnyder gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Pius Frei die Taxi-Enzian GmbH gegründet. Das Geschäft lief gut, bis 2018 ihr Partner einen Hirnschlag erlitt und sie fortan Alleinverdienerin war. Doch auch dieser zweite Neustart gelang – bis Corona kam.

Umsatzeinbrüche von bis zu 90 Prozent seit letztem Frühling zwangen die Taxiunternehmerin in die Knie. «Jetzt wäre Hochsaison im Taxigeschäft», meint Schnyder mit Blick auf die normalerweise stattfindenden Bälle und Umzüge in der fünften Jahreszeit. Bereits letztes Jahr fiel dieses Geschäft ins Wasser, ebenso das Weihnachtsgeschäft. «In diesen Zeiten können wir uns normalerweise ein Polster anlegen für die Zeiten, in denen weniger läuft», erklärt Schnyder. Dieses Polster ist nun weg.

Von einer Stelle zur nächsten geschickt, bis die Frist abgelaufen war

Vergangenen Dezember hat sich Schnyder gerade einmal 1700 Franken Lohn ausbezahlt. Eigentlich hätte sie Anspruch auf Soforthilfe gehabt. Das entsprechende Formular auf der Website der Sozialversicherung Aargau (SVA) war jedoch für sie gesperrt. Auf Nachfrage verwies sie die SVA an die Öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons, diese sei für sie zuständig.

Karin Schnyder Bild: Pascal Bruhin

Diese schickte sie jedoch zurück an die SVA. Als Schnyder dann letztlich das Formular entsperrt bekam, war die Frist zur Einreichung des Gesuchs abgelaufen – um einen Tag. Auch den Erwerbsersatz für Selbstständige hat sie nie erhalten. Hilfe bekam sie lediglich in Form von Kurzarbeitsentschädigung für die Monate März, April und Mai 2020.

An Rechnungen konnte sie somit nur noch das Nötigste bezahlen. Pensionskassenbeiträge konnte sie keine mehr einzahlen, was letztlich zum Konkurs führte. Damit ist sie nicht alleine. Schnyder kennt viele Kleinunternehmer wie sie, die auf ähnliche Probleme stiessen. Sie sagt:

«Ich habe das Gefühl, dass man uns Kleine sterben lassen will, weil es günstiger kommt, als uns zu retten.»

Weiter hält sie fest: «Mehrere Monate konnten Geschäftseigentümer keine Hilfe beantragen, nur für das Personal. Das zeigt für mich klar auf, dass die Probleme der Kleinbetriebe nicht ernst genommen werden.» Sie mahnt aber: «Man darf nicht vergessen, dass an jedem Kleinbetrieb auch ein paar Arbeitsplätze hängen. In der Summe stehen damit sehr viele Arbeitsplätze auf dem Spiel.» Auch Schnyder beschäftigte fünf Chauffeure im Stundenlohn.

Der Konkurs bringt auch eine gewisse Entlastung für sie

Mit der Konkurseröffnung sind nun für sie sämtliche Ansprüche auf Hilfegelder erloschen. Der Konkurs ist für Schnyder in gewisser Hinsicht aber auch eine Erleichterung. «Das Bangen und Hoffen auf Unterstützung hat nach fast einem Jahr ein Ende», sagt sie. «Diesen psychischen Stress habe ich nun nicht mehr. Jetzt ist klar, was läuft. Ich muss nicht mehr weiterkämpfen und auf mein Recht hoffen.»

Für ihre Zukunft bleibt die 51-Jährige denn auch zuversichtlich: «Ich muss nach vorne schauen. Ich habe eigentlich keine Angst, keinen Job zu finden. Aber vielleicht täusche ich mich da.» Sobald der Konkurs fest stand, hat sich Schnyder bei der Regionalen Arbeitsvermittlung angemeldet.

Die ausgebildete Sozialpädagogin kann sich vorstellen, zurück in ihren angestammten Beruf zu gehen. Oder einmal etwas ganz anderes auszuprobieren. Oder aber mit einem neuen Taxi-Unternehmen – nach der Pandemie notabene – wieder ganz von vorne anzufangen.