Styropor wird hier rezykliert statt verbrannt

Muri Styropor, Sagex und Co.: In Muri wird dem Erdölprodukt neues Leben eingehaucht Styropor-Recycling stellt noch immer ein Problem dar. Viele wissen nicht, wohin mit dem vermeintlichen Abfall. Dabei ist die Lösung ganz einfach. Eine Murianer Firma zeigt, wie es geht. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Ein kleiner Windstoss und das gemahlene Styropor weht dahin. Pascal Bruhin

Styropor-Recycling ist ein Problem, und das nicht erst, seitdem die «Aargauer Zeitung» darüber berichtete. Denn vielerorts landet das hochwertige Erdölprodukt, das offiziell Expandiertes Polystyrol, kurz EPS, heisst, nämlich in der Kehrichtverbrennungsanlage. Die Gemeinden sind überfordert und wissen nicht, wohin mit dem vermeintlichen Abfall.

Dass das auch anders geht, weiss Geri Müller. Der Verkaufsleiter der Firma Brumma AG in Muri hat sich auf den Bericht hin bei der AZ gemeldet. Verheissungsvoll schrieb er in seinem E-Mail:

«Bei uns wird der EPS recycelt und weiter zu einem hochwertigen Produkt verarbeitet.»

Um welches Produkt es sich dabei handelt, verriet er allerdings nicht. Die AZ ging der Sache nach.

Hauptbetriebszweig ist der Dämmstoffhandel

An der Murianer Pilatusstrasse hat die Brumma AG ihren Sitz. Eigentlich handelt die Firma mit Dämmstoffen und veredelt diese. Gegenüber dem Hauptsitz, etwas versteckt, ist das zweite Standbein des Unternehmens zu finden. Hier entsteht das mysteriöse «hochwertige Produkt» aus rezykliertem Styropor.

«Als ich den Bericht gelesen habe, musste ich mich einfach melden», sagt Geri Müller, seines Zeichens auch ehemaliger Gemeinderat von Bünzen. Er erklärt:

«Bei vielen Baustoffen ist die Beschaffung derzeit ein Problem.»

So seien etwa in diesem Jahr schon zum dritten Mal die Preise für Dämmstoffe angestiegen. Da mache es umso mehr Sinn, ein Produkt wiederzuverwerten, das schon da ist.

Und genau das macht die Firma seit nunmehr bald zehn Jahren. Sie holt in der ganzen Schweiz Styropor, das sonst in der Verbrennung landen würde, gratis und franko bei Gemeinden und Unternehmen ab und stellt daraus einen neuen Baustoff her. Doch was ist das denn nun für ein geheimnisvoller Baustoff?

Styropor wird in Stücke zerlegt und gemahlen

Geri Müller führt in die Produktionshalle. Hier stapeln sich meterhoch Türme aus gebrauchtem Styropor. «Diese grossen Brocken stammen von einer Flachdachsanierung», sagt Müller und posiert für ein Foto davor.

«Der Umweltaspekt ist uns sehr wichtig», sagt Geri Müller, Verkaufsleiter der Brumma AG in Muri, hier zwischen rückgebauten Styroporblöcken. Pascal Bruhin

Unweit davon entfernt steht die Maschine, die das Styropor in seine Einzelteile spaltet. Ein Mitarbeiter zerteilt die grossen Brocken und spediert die Einzelteile auf ein Förderband, das zu einer Mühle führt. Hier wird das Styropor gemahlen, sodass letztlich die einzelnen Kügelchen erscheinen. Sachte nimmt Müller eine Schippe davon in die Hand.

Ein Mitarbeiter zerkleinert die Styroporplatten, bevor sie gemahlen werden. Pascal Bruhin

Damit ist der Rohstoff für das neue Produkt bereits parat, das sogenannte Styromull. Nun braucht es noch ein Bindemittel. Dieses wird vor Ort mit dem gemahlenen Styropor vereint oder je nachdem auch erst am Einsatzort im Lastwagen gemixt. So kann das Material mittels Schlauch auch an entlegensten Orten verbaut werden.

Mit diesem Mixgerät werden Styromull und Bindemittel vermengt. Pascal Bruhin

Je nach Bindemittel können zwei unterschiedliche Produkte hergestellt werden. Einerseits eine Bodendämmung, andererseits ein Material, das für Aussendämmung von Swimmingpools verwendet werden kann. Die Erfindung stammt ursprünglich aus Österreich, die Brumma AG ist die exklusive Lizenznehmerin für die Schweiz.

Geringer Wasseranteil sorgt für kurze Trocknungszeit

Das neue Produkt biete nicht nur den Vorteil, dass es aus 100 Prozent rezykliertem EPS besteht, sondern auch dass es danach wiederum beliebig oft wiederverwendet werden kann. Zudem müssen nur 40 Liter Wasser pro Kubikmeter beigegeben werden, was wiederum die Ressourcen schont und gleichzeitig die Trocknungszeit minimiert. Durch das angewendete Schüttdämmverfahren fällt überdies kein Abfall an der Baustelle an.

Trotz all der offensichtlichen Vorteile gibt Geri Müller zu:

«Es ist ein Erdölprodukt, ‹das schläckt kei Geiss eweg›. Aber wir finden, so lange wir es haben, sollen wir es nutzen.»

Denn das Material sei zu wertvoll, um es einfach zu entsorgen. Recycling wird übrigens auch sonst bei der Brumma AG grossgeschrieben: Auch das neue Silo, in dem das Styromull lagert, wurde nicht neu gekauft, sondern von einer Nachbarfirma gebraucht – rezykliert sozusagen – übernommen.

Geri Müller zeigt das Silo, in dem das gemahlene Styropor lagert. Es wurde von einer Nachbarfirma übernommen, also ebenfalls «rezykliert». Pascal Bruhin