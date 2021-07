Spatenstich für den Ausbau der Kläranlage Muri

Muri Startschuss für das Millionenprojekt – die neue Kläranlage bietet Mehrwert für die Umwelt und den Geldbeutel Am Mittwochnachmittag lud die Gemeinde Muri zum Spatenstich für den Ausbau und die Sanierung der Abwasserreinigungsanlage. Das zwölf Millionen Franken teure Projekt soll 2023 fertiggestellt sein. Pascal Bruhin 01.07.2021, 05.00 Uhr

Der Spatenstich des Millionenprojekts (v. l.): Milena Kessler, (Teilprojektleiterin), Daniel Fischer (Gemeinderat Geltwil), Jonas Löwenberg (Gesamtprojektleiter), Milly Stöckli (Ressortvorsteherin), Valmir Kurtisi (Gesamtverantwortlicher Gemeinde), Teo Rigas (Leiter Bau und Planung), Stefan Gisler (Gemeindeammann Buttwil), Reto Bannier (Abteilung für Umwelt Kanton), Paul Strebel (Klärmeister). Pascal Bruhin

«Heute erfolgt ein grosser Schritt für die ökologische Zukunft unserer Gewässer», sagte die Murianer Umwelt- und Tiefbauamtvorsteherin Milly Stöckli am Mittwochnachmittag vor versammelten Behörden- und Projektvertretern. «Es ist eine Reise, die 2017 begonnen hat und die heute ihren vorläufigen Höhepunkt findet.» Gemeint sind die Sanierung und der Ausbau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) an der Haslistrasse in Muri, die mit dem Spatenstich in die entscheidende Phase der Realisierung eintritt.

Umweltressortvorsteherin Milly Stöckli begrüsste Behörden- und Projektvertreter. Pascal Bruhin

Die 1970 eingeweihte ARA Muri behandelt das Abwasser der Gemeinden Muri, Buttwil und Geltwil und wurde zuletzt im Jahr 1995 umfassend ausgebaut. Nachdem 2017 mit der Eruierung einer möglichen Zukunft der Kläranlage begonnen wurde, stimmte der Souverän an der Sommergmeind 2018 dem Kredit von gegen zwölf Millionen Franken für den Ausbau der ARA zu. Nun liegt das Baugesuch vor und der Bau kann beginnen.

Wasser aus Muri fliesst letztlich in die Nordsee

«Jeden Tag reinigen die Kläranlagen in der Schweiz rund 1,7 Milliarden Kubikmeter Abwasser», führte Stöckli in ihrer Begrüssungsrede weiter aus. In Muri fliesst das gereinigte Wasser dann über die Aare in den Rhein und zur Nordsee. Sie erläuterte:

«Deshalb ist es so wichtig, dass wir möglichst sauberes Wasser in den Vorfluter, die Bünz, lassen.»

Und genau hier setzt das Sanierungs- und Ausbauprojekt an, wie Gesamtprojektleiter Lukas Löwenberg vom Ingenieurbüro CSD eindrücklich schilderte. Denn die Elimination von Mikroverunreinigungen, eines der Kernanliegen des Ausbaus, erfolgt durch ein neuartiges Verfahren. «Wir verwenden hier vier Filterzellen aus granulierter Aktivkohle. Diese Technologie wird bis heute noch in keiner Schweizer ARA verwendet.»

95 Prozent können wiederverwendet werden

Die Vorteile davon seien einerseits die tiefen Kosten und der niedrige Betriebsaufwand, aber insbesondere auch die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks. Denn die granulierte Aktivkohle kann mittels Erhitzung zu 95 Prozent wiederverwendet werden.

Gesamtprojektleiter Lukas Löwenberg erklärte die Vorteile der granulierten Aktivkohle. Pascal Bruhin

Weitere Kernpunkte des Projekts sind der Neubau eines Havariebeckens, welches auch im Falle eines Unfalls den Gewässerschutz sicherstellen soll. Zudem soll eine neue Lagerhalle für den entwässerten Schlamm entstehen. Bis anhin wurde der Schlamm der ARA Muri jeweils für die maschinelle Entwässerung zur ARA Wohlen und letztlich zur Kehrichtverbrennung nach Oftringen transportiert. Künftig wird der Schlamm direkt bei der ARA Muri mit einer sogenannten Schneckenpresse entwässert, wodurch sich der Wasseranteil und entsprechend auch die zu entsorgende Schlammmenge reduziert. Löwenberg zeigte sich überzeugt:

«Es ist nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch die sinnvollste Lösung.»

Im Frühling 2023 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Klärmeister Paul Strebel, seit fast 30 Jahren im Einsatz, wird dann im wohlverdienten Ruhestand sein. «Aber zum Apéro komme ich ganz bestimmt», meinte er zum Abschluss der Veranstaltung schmunzelnd in die Runde.