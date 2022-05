IG Sportvereine Muri lanciert eine Initiative für Sporthalle.

Muri Sportvereine wollen ihre Platznot nicht länger hinnehmen: Für ihre Initiative brauchen sie in vier Wochen 527 Unterschriften Weil sie bisher mit ihrem Anliegen für mehr Trainingsmöglichkeiten vor dem Gemeinderat keinen Erfolg hatten, schlossen sich die Sportvereine Muris zu einer IG zusammen. Diese lanciert nun eine Initiative, damit ihr Wunsch nach einem Provisorium an der Sommergmeind traktandiert wird. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Vertretende der IG Sportvereine Muri: Felix Kleiner (TV Muri Handball), Rahel Kuhn (Judo Club), Martin Leu (IG-Präsident und Tennisclub), Maurus Weber (FC) und von der FDP Bezirkspartei Muri: Christoph Schnitter (von links) Melanie Burgener

Muri hat zu wenige Sporthallen. Das wollen die Sportvereine nicht länger hinnehmen. Was sie deshalb als Interessengemeinschaft (IG) Sportvereine Muri an diesem Wochenende vorhaben, ist alles andere als alltäglich. Die zehn Mitgliedervereine der IG lancieren eine Initiative auf Gemeindeebene – und das mit einem sehr ambitionierten Ziel.

527 Unterschriften brauchen sie, damit ihre Forderungen noch an der diesjährigen Sommergmeind traktandiert werden – und zwar bereits bis am 31. Mai. «Nur dann kann der Gemeinderat sie überprüfen und das Traktandum noch in die definitive Liste aufnehmen, die er 14 Tage vor der Versammlung verschicken muss», erklärt Martin Leu, Präsident der IG.

Für den Grund dieses Unterfangens der IG muss Leu etwas ausholen. Denn diese Geschichte sei keine Eintagsfliege, sondern reiche zurück bis ins Jahr 2005.

Die Vereine können nicht bis zum Bau der definitven Halle warten

Weil es in Muri nicht genügend Sporthallen für alle Vereine gibt, fehlen ihnen die Trainingsmöglichkeiten. Viele Juniorinnen und Junioren müssen beispielsweise für ihr Training auf den Mutschellen oder nach Merenschwand ausweichen. Zwei der Trainingsplätze des FC befinden sich auf dem Grundstück der Ziegelei, deren Parzellen jederzeit überbauet werden können.

Der Bau einer neuen Dreifachturnhalle hat die Gemeinde Muri zwar auf dem Schirm. Aktuell ist dieses Projekt Teil der Sportstättenplanung und im Finanzplan für das Jahr 2030 vorgesehen. Doch so lange können die insgesamt 2211 Mitglieder der zehn Vereine der IG nicht warten – ihre Platznot wird immer grösser.

2023 soll das Provisorium zur Überbrückung stehen

«Bereits 2005 hat der TV Muri Handball in Absprache mit dem Gemeinderat ein erstes Hallenprojekt erarbeitet», erzählt Martin Leu. «Obwohl sich der Gemeinderat damals positiv über das Projekt geäussert hat, kam dann die Absage», ergänzt er. Seither sei die Not der Vereine immer grösser geworden.

2020 nahm der TV Muri Handball erneut Anlauf. «Sie präsentierten dem Gemeinderat ein ausgearbeitetes Projekt, eine Traglufttrainingshalle. Es wurde versprochen, dieses an der nächsten Gemeindeversammlung zu traktandieren», erzählt Leu. Das Traktandum wurde kurze Zeit später aber verschoben. Dem Verein wurde mitgeteilt, dass die Gemeinde nur einen Teil der Kosten tragen werde.

«Daraufhin hat der Verein das Projekt beerdigt, weil er die Kosten nicht alleine stemmen kann. Und er hat alle anderen Vereine kontaktiert, denn das Hallenproblem betrifft ja nicht nur die Handballer», so Leu. Am 19. Oktober des vergangenen Jahres wurde dann die IG Sportverein Muri gegründet. Unterdessen sind zehn Vereine dabei, die unter anderem 822 Juniorinnen und Junioren zu ihren Mitgliedern zählen.

«Die Vereine legen ihren Fokus auf die Jungen. Dieses Engagement ist eine gute Leistung und eine der Qualitäten von Muri. Denn besonders für Kinder und Jugendliche kann Sport eine gute Lebensschule sein», ist Leu überzeugt. Deshalb möchte die IG nun daran festhalten, dass bis 2023 eine provisorische Sporthalle im Umfang einer Dreifachhalle – also 24 auf 44 Meter – realisiert werden kann.

Steuerfuss wird deshalb nicht erhöht werden müssen

Zwar hätten neue Gespräche mit dem Gemeinderat ergeben, dass dieser den Bau der Dreifachhalle nun zügig vorantreiben möchte. Der Planungskredit dafür soll an der Wintergmeind im kommenden November traktandiert werden. «Doch einen genauen Zeithorizont, bis wann diese Halle gebaut werden soll, gibt es nicht», sagt Leu. Mit allen politischen Stationen könne das gut sieben oder mehr Jahre dauern, und das sei viel zu lang.

Mit ihrer Initiative, deren Unterschriftenbogen sie nun ihren Vereinsmitgliedern verteilen, fordern die zehn Vereine, dass ihr Projekt schon an der Gemeindeversammlung vom 23. Juni zur Sprache kommt. Genauer soll ein Projektauftrag für eine provisorische Trainingshalle inklusive Standortdefinition für 60'000 Franken traktandiert werden.

Zusätzlich soll die Ausführung der provisorischen Trainingshalle an der Wintergmeind vom 24. November auf die Traktandenliste, sofern der Planungskredit im Sommer gesprochen wird. Eine finanzielle Opposition aus der Bevölkerung erwarten die Initiierenden nicht, der Steuerfuss müsse wegen dieses Projekts nicht erhöht werden. Wenn man sich zudem für eine Traglufthalle als Provisorium entscheide, könne man diese nach Gebrauch wieder weiterverkaufen, fügt Leu an.

Zudem soll das Provisorium keine eigenen Garderoben oder Nasszellen enthalten, sondern an einen Ort kommen, wo es vom bereits bestehenden Angebot profitieren kann. «Wir wissen, dass unser Ziel, die Unterschriften in nur knapp vier Wochen zu sammeln, sportlich ist. Aber schliesslich sind wir ja Sportvereine», ist Martin Leu zuversichtlich.

