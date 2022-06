Rauchfreies Spital: Spital Muri erhält bronzenes Zertifikat

Muri Als eine von nur zehn Gesundheitseinrichtungen: Das Spital Muri erhält «Bronze»-Zertifikat für Tabakprävention Dem Spital Muri ist das Thema Nichtrauchen seit Jahren sehr wichtig. Als eines von wenigen Spitälern zeichnete der Verein Forum Tabakprävention in Gesundheitsinstitutionen Schweiz (FTGS) das Spital Muri mit dem Zertifikat «Bronze» aus. Eine grosse Anerkennung für das Spital. 04.06.2022, 05.00 Uhr

Übergabe des Zertifikats rauchfreies Spital: Susann Koalick (Präsidentin FTGS, Mitte) übergibt Jeannette Bucher (Klinische Projektleiterin), Vladimir Kaplan (Leitender Arzt Medizin), Esther Heggli und Christine Dioguardi (Nikotinberaterinnen Spital Muri, von links) das Zertifikat. zvg

Das Spital Muri ist bereits seit 2015 Mitglied im Forum Tabakprävention in Gesundheitsinstitutionen Schweiz (FTGS). Seit 2018 ist das gesamte Areal des Spitals grundsätzlich rauchfrei. Fürs Rauchen stehen ausschliesslich die gekennzeichneten Raucherzonen zur Verfügung. Mit dem rauchfreien Areal wird für Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher der Schutz vor Passivrauchen weiter verbessert.

Als eine von erst zehn Gesundheitsinstitutionen in der Schweiz erhielt das Spital Muri anlässlich des Weltnichtrauchertags vom 31. Mai das Zertifikat «Bronze». In einer Mitteilung dazu heisst es: «Verdient hat sich das Spital Muri diese Auszeichnung durch ein klares Bekenntnis zur Umsetzung einer Tabakfrei-Strategie.» Patientinnen und Patienten werden in ihren Vorhaben eines Rauchstopps unterstützt und die Beraterinnen stehen den Mitarbeitenden mit Rat und Tat zur Seite. «Die Nachfrage steigt kontinuierlich, aktuell sind es zwischen 50 und 60 Beratungen pro Jahr.»

So können Folgekrankheiten im Alter verhindert werden

Jeannette Bucher, klinische Projektleiterin und treibende Kraft der Projektgruppe «rauchfreies Spital», erläutert: «Unsere Nikotinberatung begleitet rauchstoppwillige Patientinnen und Patienten auf dem Weg zum Rauchstopp. Damit verbessert sich langfristig die Gesundheit und Folgekrankheiten im Alter können verhindert werden.»

Eine langjährige Gewohnheit aufzugeben, erfordert meistens Unterstützung. Die ausgebildeten Expertinnen und Experten für Nikotinentwöhnung des Spitals Muri begleiten Raucherinnen und Raucher während des Abgewöhnungsprozesses. Sie unterstützen sie dabei, sich auf den Rauchstopp vorzubereiten, ihn umzusetzen und langfristig zu erhalten. (az)

Die Nikotinberatung des Spitals Muri ist erreichbar unter 056 675 12 82 oder unter nikotinberatung@spital-muri.ch.