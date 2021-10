Muri So rächt man sich am schönsten – Freiämter Autor gibt Crashkurs im Bösesein und erntet viel Applaus Marcel Huwyler, der in Merenschwand aufgewachsen ist, hat mit Frau Morgenstern eine Figur geschaffen, wie sie bisher in Krimis fehlte: Geistreich, gerechtigkeitsliebend und bitterböse. Für Murikultur liest er nicht nur aus seinen drei Büchern, sondern stiftet sein Publikum auch an, ein bisschen mehr wie Morgenstern zu sein. Sein Lieblingsfan, eine alte Dame aus Wien, hat es ausprobiert. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Autor und Journalist Marcel Huwyler liest im Refektorium in Muri aus seinem neuen Krimi «Frau Morgenstern und die Verschwörung». Michael Würtenberg

Es sind Situationen, über die sich jede und jeder schon einmal aufgeregt hat. Man fährt das vorgeschriebene Tempo, aber der Idiot hintendran klebt einem trotzdem mit nur drei Lineallängen Abstand am Heck. Oder man hat endlich Zeit, während der Zugfahrt ein Buch zu lesen, da setzt sich jemand laut telefonierend oder ohne Kopfhörer Film schauend direkt gegenüber. Oder ein Taxifahrer ist grundlos unfreundlich. «Wer hat da nicht schon einmal die Faust im Sack gemacht?», fragt Marcel Huwyler in die Runde. «Da kann man sich ja nicht wehren. Oder vielleicht doch?» Abgesehen von spannender Unterhaltung sind seine drei Krimis im Grunde Ratgeber für genau solche Situationen.

Marcel Huwyler zeigt eine Kinderzeichnung, die er von einem Fan erhalten hat. Zu sehen ist ein Vorschlag für das vierte Buch der Reihe: «Frau Morgenstern und die Tiere». Michael Würtenberg

Im Refektorium des Murianer Klosters macht der in Merenschwand aufgewachsene Autor am Freitagabend ein paar Lösungsvorschläge, wie man seinem Ärger auf kreative Weise Luft machen kann. Das Vorbild: Violetta Morgenstern. «In der heutigen Schneeflockenzeit ist sie der Heissluftföhn.» Sie hat zwei Grundsätze: Recht ist nicht immer gerecht und Strafe muss sein. So nimmt die Seniorin, die normalerweise niemandem auffällt, die Gerechtigkeit selbst in die Hand.

Im Zug beginnt sie, theatralisch aus ihrem Buch vorzulesen und versetzt damit die laut filmschauende junge Frau in Angst und Schrecken. Den aufsässigen Auffahrer hinter ihr verscheucht sie, indem sie ihre Scheibe reinigt, wobei die Scheibenwischerflüssigkeit ganz zufällig nicht nur auf ihrer Scheibe, sondern auch auf dem bis dahin makellos sauberen SUV hinter ihr landet. Und dem Taxifahrer wischt sie ebenfalls eins aus. Und wie. «Mein Lieblingsfan, eine 90-jährige Dame aus Wien, hat es ausprobiert, wie sie mir geschrieben hat», berichtet Huwyler. Was er dann vorliest, kann das Publikum kaum fassen – es muss lauthals lachen.

Killer-Ministerium? Wer möchte nicht sein Hobby zum Beruf machen?

Tatsächlich habe die Dame aus Wien beschlossen, sie müsste etwas mehr wie Violetta Morgenstern sein. Sie dürfe sich nicht immer alles gefallen lassen. «Sie ist ja erst 90», erzählt der Freiämter Autor. Mittlerweile werde sie von ihren Kindern, wenn sie sich widersetze, nur noch Morgenstern genannt. Aber was hat sie nun mit dem unfreundlichen Taxifahrer gemacht? Dasselbe wie Morgenstern in einem der Bücher: Sie blieb nach der Fahrt noch einige Sekunden im Fond sitzen. In der Zeit liess sie ihr Abendessen wirken, das jede Menge Bohnen enthalten hatte. Den Rest kann man sich denken.

Toastbrot-Handy nennt der Autor Marcel Huwyler die Unart, das Handy beim Telefonieren nicht am Ohr sondern wie einen Toast vor dem Mund zu halten. Das ist nur eine der Kleinigkeiten im Alltag, gegen die sich seine Frau Morgenstern wehrt. Michael Würtenberg

Es sind Kleinigkeiten, kleine, fiese, gar böse Ideen, die Huwylers Figur so wunderbar authentisch und liebenswert machen. Allerdings rächt sich Morgenstern nicht nur im kleinen Rahmen, sondern schubst auch mal jemanden vor den Zug, der es ihrer Meinung nach verdient hat. Sie wird dabei erwischt und hinter Gitter gebracht. Doch natürlich ist das noch nicht das Ende, sondern erst der Anfang.

Denn Tell, das geheime Schweizer Killer-Ministerium, braucht genau so eine ältere, unscheinbare Killerin wie sie. Dabei sind es nie Messer oder Gewehre, mit denen sie Leute umbringt. Huwyler deutet grinsend an:

«Ich verspreche Ihnen, Sie werden nie wieder im Parkhaus das Ticket zwischen die Lippen nehmen, nachdem Sie die Bücher gelesen haben. Ich mache es auf jeden Fall nicht mehr.»

Morgenstern braucht sich nicht lange zu überlegen, ob sie sich dem Killer-Ministerium anschliessen will. Wer möchte nicht sein Hobby zum Beruf machen? Halbtags wäre ihr recht.

Die Art, wie Marcel Huwyler all diese Geschichten erzählt, reisst sein Publikum mit. Er berichtet mit so viel Freude und auch Liebe über seine Figuren, seine Sprache in den Büchern ist so gewandt und erfrischend, die Bilder so unmissverständlich komisch, dass er sowohl seine Leserinnen als auch Zuhörer begeistert. Zu Beginn verspricht er trocken, dass es eben nicht einfach eine Lesung sein werde, sondern man einen gewissen Mehrwert daraus erwarten dürfe. Der Crashkurs im Bösesein mit Frau Morgenstern schafft genau das.

Sind die fiesen Erinnerungen an die Schulzeit jene des Autors?

Dabei spickt der frühere Murianer Primarschullehrer und Journalist seine Geschichten mit vielen Anekdoten aus seiner Vergangenheit. Auch Violetta Morgenstern war Lehrerin, bevor sie nicht ganz freiwillig in den frühzeitigen Ruhestand geschickt wurde. Aus dem Publikum kommt die Frage, ob in ihren Erinnerungen jene des Autors erkennbar seien. «Würde ich jetzt ja sagen, bekäme ich vermutlich nachträglich Probleme mit der Murianer Schulpflege», antwortet dieser lachend. Ganz aus der Luft gegriffen scheint diese Annahme aber eben doch nicht.

Marcel Huwyler zeigt die E-Mails, die er von Fans bekommt. Das sei etwas vom Schönsten am Autorsein. Michael Würtenberg

Wo man ihn aber definitiv persönlich herauslesen könne, sei in den beiden Rezepten, die Morgenstern koche. Im Grunde ganz simple Gerichte: Rührei sowie Ghackets und Hörnli. Doch Huwyler sagt: «Probieren Sie es aus. Es sind beides Rezepte eines Spitzenkochs. Ich verspreche Ihnen, Sie werden sie danach nie wieder anders zubereiten.»

Hat die böse Violetta mit einer gewissen Viola zu tun?

Peter Hauser, Präsident der Volkshochschule Oberfreiamt, zeigt sich glücklich über die gelungene böse Lesung, die für ihn extrem viel Mehrwert beinhaltet hat. Eine Frage kann er sich nicht verkneifen: «Wir haben uns überlegt, ob die böse Violetta vielleicht etwas mit ihrer Namensvetterin Viola in Bundesbern zu tun hat?» Huwyler antwortet schockiert: «Nein! Auf gar keinen Fall! Ein Leser hat mich einmal gefragt, ob die wunderschöne Politikerin, die ich im zweiten Buch beschreibe, vielleicht Frau Sommaruga sei. Auch da: Nein!»

Autor Marcel Huwyler las nicht einfach aus seinen drei Krimis vor, sondern spielte einzelne Szenen vor. Ein grosser Lacher gelang ihm mit seinem Döner. Frau Morgenstern hat da ihre eigene Technik, wie sie soeinen essen kann. Michael Würtenberg

Die 55 Zuhörerinnen und Zuhörer, die zur allerersten Lesung nach all den virtuellen Veranstaltungen der Volkshochschule Oberfreiamt und der Bibliothek Muri gekommen sind, gehen mit einem breiten Grinsen in die Nacht hinaus. Aber erst, nachdem sie den Büchertisch beinahe leergekauft haben. Unfreundliche Taxifahrer und Drängler im Freiamt sollten sich jetzt wohl besser in Acht nehmen.

Mehr Infos über Marcel Huwyler und seine Romane gibt's auf der Website.