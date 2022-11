Junge Murianer Filmemacherin gibt Coronajugend eine Stimme

Muri Sie will der Coronajugend eine Stimme geben: Hannah Dobbertins Kurzfilm «Sandschlösser» feiert Premiere in Muri Ihre Kurzfilme haben schon mehrfach Preise im In- und Ausland abgeräumt. Am 25. November kann die junge Murianerin Hannah Dobbertin nun ihren neuesten Streich im Kino Mansarde präsentieren. Mit «Sandschlösser» hat sie eine Ode an die Coronajugend erschaffen. Andrea Weibel 14.11.2022, 05.00 Uhr

Hannah Dobbertin aus Muri beim Dreh einer ihrer Kurzfilme. zvg

Es gibt eine Gruppe von Leuten, die während der Coronajahre wohl am meisten eingeschränkt war: die Jugendlichen. Die 23-jährige Murianer Filmemacherin Hannah Dobbertin sagt: «Die ersten Partys, Dates, das erste Schwänzen wurden ersetzt durch Lockdown und Zoom-Calls.» Darum will sie genau diese Zeit in ihrem neuen Kurzfilm «Sandschlösser» einfangen. Es soll eine Ode an die Coronajugend sein – und zum Nachdenken anregen, ohne Stellung für eine Seite zu beziehen, ist ihr wichtig.

Ihr neuestes Werk kann Dobbertin im Kino Mansarde daheim in Muri präsentieren. Vergangene Woche konnte sie glücklich verkünden: «Es freut mich sehr, Bescheid geben zu können, dass ‹Sandschlösser› fertiggestellt ist und ab dem 25. November auf blue+ zu mieten sein wird!»

Der neue Kurzfilm handelt von zwei jungen Frauen, die seit ihrer Kindheit beste Freundinnen sind. Während des Lockdowns surfen beide oft allein daheim im Internet. Während sich die eine politischen Geschehnissen überall auf der Welt zuwendet und versucht, sich der Pandemie auf möglichst wissenschaftliche Weise zu nähern, verstrickt sich die andere in Verschwörungstheorien.

Wegen Corona sind unzählige Freundschaften zerbrochen

«Erwachsenwerden ist eine Zeit des Suchens. Der Suche nach dem Selbst, nach der eigenen Bestimmung, vielleicht auch nach einer politischen Einstellung. Der Suche nach Freundschaften, nach Beziehungen, die die neu errungenen Einstellungen reflektieren», fasst Dobbertin zusammen. All das war während der Pandemie sehr schwierig.

Hannah Dobbertin gibt der Coronajugend eine Stimme. zvg

Allein aufgrund von verschiedenen Ansichten bezüglich Corona sind unzählige Freundschaften zerbrochen. «Ich habe das in meinem Freundeskreis mehrfach erlebt», erzählt Dobbertin. «Irgendwann muss man darüber reden – und nicht immer findet man wieder zueinander. Die Zeit, in der man sich allein daheim auseinandergelebt hat, war zu lang.» Man sehe sich plötzlich vor die Wahl gestellt: Freundschaft oder politische Einstellung? «Ich bin überzeugt, mit dieser Frage Menschen aller Altersklassen ansprechen zu können.»

Für ihre Kurzfilme hat Hannah Dobbertin bereits mehrfach internationale Preise erhalten. Auch «Sandschlösser» soll an Festivals im In- und Ausland gezeigt werden. Zuerst freut sich die junge Filmemacherin nun aber auf die Premiere in Muri. Nach dem 30-minütigen Film wird sie auf der Bühne Fragen beantworten, anschliessend wird der Film mit einem Apéro gefeiert.

Premiere im Kino Mansarde Muri: Freitag, 25. November, 20.30 Uhr. Reservationen via www.kinomansarde.ch. Mehr Infos unter www.hannahdobbertin.ch. Den Trailer gibt es unter diesem Link.